Directorio de Codelco interviene en polémica por contratos “top” de dirigentes sindicales

Mesa exigió a la administración un informe sobre planes de egreso, beneficios, viajes pagados por la corporación y un listado de nombres de familiares de dirigentes que trabajan dentro de la estatal.

La revelación de detalles de los beneficios especiales que gozaron hasta diciembre del año pasado una treintena de dirigentes sindicales de la División Chuquicamata de Codelco, a través de la denominada “Acta de Acuerdo de Desarrollo Sindical” encendió las alertas al interior del directorio de la compañía.

Se trata de una serie de condiciones especiales para el egreso o reubicación de los dirigentes, en el marco del traspaso de la división a subterránea. Estos incluían, por ejemplo, la obligación de que la gerencia de Recursos Humanos se haga responsable por la reinserción laboral del ex director, para lo cual se pagaba en forma anual hasta UF 100 en capacitación.

No obstante, la actual administración de Codelco consideró injustificados estos beneficios y los eliminó.

Pero eso no bastó para que la mesa de la corporación acordara solicitar a la administración información detallada sobre estos planes de egreso. A lo anterior se sumó la petición de un informe con el detalle de los beneficios que poseen los dirigentes sindicales de cada una de las divisiones; la lista de viajes al exterior realizados y financiados por la estatal; y, además, los nombres de sus familiares que trabajan en Codelco.

Fuentes al interior de la empresa y del mundo sindical concordaron en que la propuesta fue hecha por el director representante de los trabajadores y ex presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), Raimundo Espinoza, y que habría sido apoyada por el presidente del directorio, Oscar Landerretche. El tema probablemente sea revisado en el marco de un directorio extraordinario cuya fecha aún no está definida. Si bien la solicitud para revisar estos acuerdos no habría sido realizada a un área de la empresa en particular, el gerente de Relaciones Laborales de Codelco, Daniel Sierra, asoma como quien se encargaría de ella.

Reacciones. Desde el mundo sindical señalaron que la administración de la compañía estaba al tanto de este tipo de acuerdos desde hace años, por lo que parece extraño que se plantee ahora, justo en momentos en que Espinoza perdió la presidencia de la FTC. Asimismo, apuntaron a lo conveniente que es para Codelco tener al histórico dirigente como interlocutor, por su control de los trabajadores, por lo que ha existido un esfuerzo interno por reposicionar al dirigente sindical.

Cabe recordar que el vencimiento del plan de egreso de los dirigentes de Chuquicamata y la negativa de Espinoza para ampliar su duración, fue uno de los motivos que generaron el quiebre en la FTC. Al ser consultado, Codelco señaló que no cuenta con antecedentes para referirse al tema.

Fuente: Pulso/Constanza Pérez-Cueto

