Reactivación económica, empleo e infancia marcaron saludo protocolar de AIA a intendente

Cita acordó la creación de un comité que trabaje áreas claves.

El desarrollo de proveedores locales, la formación de capital humano calificado y el lanzamiento de Exponor 2019 fueron algunos de los temas que se abordaron en los cerca de 60 minutos que duró la visita de la directiva de la Asociación de Industriales de Antofagasta a la máxima autoridad regional, Marco Antonio Díaz.

“Quisimos venir a expresar nuestro apoyo a la máxima autoridad regional, donde aprovechamos la oportunidad de plantear algunas inquietudes, como el desempleo en la zona. Además, esbozamos algunas iniciativas que podamos tomar en conjunto para contribuir a la reactivación económica”, sostuvo el presidente de la Asociación, Marko Razmilic.

En paralelo, el intendente Díaz afirmó que “es un gremio que no solo aglutina las visiones de los empresarios de la región, sino que nos ha permitido soñar mas allá de nuestras fronteras y ese es el desafío que como gobierno del Presidente, Sebastián Piñera, aspiramos a proyectar hacia otras latitudes, no solo pensar en desarrollo local o regional con Argentina y otros, que siguen siendo muy importante, sino que también y, por qué no, ya estamos en condiciones de pensar en grande de proyectar nuestra economía y proveedores a nivel internacional”.

Desempleo.

Otro de los temas que se puso sobre la mesa recayó en los niveles de desempleo en la región, (durante el último trimestre móvil la cifra llegó a 9,6%).

“Una de las razones que contribuye a la tasa es la conmutación laboral, creemos que la cantidad de personas que trabajan en la región, pero que no viven aquí es muy alto, pensamos que hay espacio para que las compañías creen políticas de estimulo para la contratación de mano de obra local y también para adjudicar contratos a empresas locales”, explicó Razmilic.

De igual modo, el presidente agregó que “hay muchas formas de estimulo, políticas que se dieron en el pasado y que se pueden volver a implementar, creemos que hay que respetar el derecho que tiene toda compañía minera o de otro tipo de mejorar su productividad, considerando la contratación de mano de obra calificada en cualquier parte, pero también pensamos que es posible estimular para que vivan acá y eso en un plan conjunto con la autoridad para generar condiciones para que eso sea posible, pero eso también depende mucho de los contratantes.

En tanto, el intendente añadió que “el tema del desempleo es un desafío, necesitamos reactivar el crecimiento económico y eso no lo podemos hacer sin nuestros empresarios y por eso de inmediato la reunión. Es evidente que somos una región minera, pero claramente empiezan a aparecer con mayor fuerza industrias relativas al litio, energía, turismo, comercio, inmobiliaria, pero debe ser con proveedores locales para exportar nuestro conocimiento, nuestro valor agregado”.

Exponor 2019

En la ocasión, representantes del gremio y la autoridad reconocieron el valor de Exponor como plataforma para inyectar dinamismo a la economía regional y nacional. Es importante recordar que, el año pasado, la iniciativa de la Asociación generó negocios por más de 800 millones de dólares.

En la ocasión, la máxima autoridad accedió a participar en la inauguración y ser parte activa del de la iniciativa.

Capital humano

En la jornada, Razmilic destacó, además, iniciativas de la AIA que contribuyen a la formación de capital humano calificado para la industria como los Colegios T.I. Don Bosco Antofagasta y Calama, (este último, pronto a inaugurar su tercera etapa).

Igualmente, se relevó el Programa de Responsabilidad Social Empresarial del gremio, el cual pretende fortalecer la formación preescolar, mediante la capacitación a agentes educativos de jardines infantiles de la región, dependientes de JUNI, Integra y los municipios.