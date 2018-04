La iniciativa -cuya puesta en marcha se prevé para 2019- busca complementar los procesos de tostación de la filial de Sadaci en ese país.

Un proyecto por casi US$45 millones para complementar las operaciones en Bélgica de Molymet, anunció el presidente del directorio de la firma -ligada al grupo austriaco Planse-, George Anastassiou, en el marco de la memoria anual de la firma.

“Durante el 2017, el directorio aprobó el Proyecto de Planta Química, en Sadaci. Dicho proyecto que complementa las operaciones actuales de tostación de esa filial permitirá la elaboración de productos de mayor valor agregado, a la vez que otorga una mayor flexibilidad en el procesamiento de concentrados de molibdeno”, indicó.

En esa línea, añadió que “la inversión estimada alcanza los US$44 millones” y estimó que su puesta en marcha se concretará durante el segundo semestre de 2019.

Mejores precios

En la misiva, Anastassiou también destacó que el año pasado el escenario del mercado mundial de molibdeno presentó un repunte, cambiando con ello la tendencia de contracción de los últimos años.

“La demanda y la producción crecieron 5% y 6% respectivamente, respecto de 2016. El crecimiento de la demanda estuvo determinado fundamentalmente por la recuperación de la industria oil & gas y a una mayor actividad de las industrias químicas, del acero y automotriz”, explicó, agregando que como consecuencia de lo anterior, el precio promedio de la libra de molibdeno alcanzó a US$ 8,21 en 2017, cifra 27% mayor a la anotada el año anterior.

Cabe recordar que, en el marco de la Convocatoria de Valor Agegado de Litio, Molymet, junto con Samsung SDI Co. Ltd. y Posco y Sichuam Fulin Industrial Group Co. Ltd, fue una de las firmas seleccionadas por Corfo para el desarrollo de cátodos de litio en el país, iniciativa para la cual invertirán unos US$ 754 millones.

Actualmente Molymet, cuenta con operaciones en Chile, Bélgica, México, Alemania y China, alcanzando una capacidad de procesamiento de 207 millones de libras de molibdeno, un poco más de un tercio de la capacidad mundial de procesamiento. Asimismo, cuenta con una capacidad adicional de procesamiento de 2,5 millones de libras de molibdeno metálico, liderando hoy tanto el mercado del molibdeno como del renio.

Fuente: Pulso

