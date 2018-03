Nelson Pizarro afirma que su permanencia en Codelco es una “noticia en desarrollo”

Visitó Nuevo Nivel Mina de El Teniente con el ministro de Minería, Baldo Prokurica: El presidente ejecutivo de la estatal señaló que sería positivo que alguien que ya participa en la compañía pueda liderarla, y pidió continuidad en planes estratégicos.

Mantener los lineamientos estratégicos en Codelco pese al cambio de gobierno pidió el presidente ejecutivo de la minera estatal, Nelson Pizarro, justo en medio de las dudas sobre su continuidad al mando de la compañía.

Pizarro participó ayer en su primera actividad pública con el ministro de Minería, Baldo Prokurica, en el marco de una visita al proyecto estructural Nuevo Nivel Mina de El Teniente, uno de los más relevantes que está ejecutando la cuprera.

En mayo, la administración del Presidente Piñera nombrará el reemplazo de Óscar Landerretche para ocupar la presidencia del directorio de Codelco y a otros dos nombres que se integrarán a la mesa. Sin embargo, todavía no está definido si se le solicitará a Pizarro que se mantenga como CEO o si buscarán otros nombres.

Durante la visita, el ejecutivo esquivó las preguntas de la prensa; sin embargo, indicó que su permanencia o no en la minera “es una noticia en desarrollo” y que no tiene toda la información para pronunciarse sobre su futuro inmediato.

No obstante, enfatizó que “Codelco necesita la continuidad de los planes estratégicos en desarrollo”.

Sobre la necesidad de que asuma el liderazgo alguien que ya está en la empresa para conseguir este objetivo, respondió que esa es una buena idea. “Yo creo que sí, para evitar la puesta en marcha de alguien”, agregó.

Consultado el ministro Prokurica sobre si el Gobierno pedirá al actual presidente ejecutivo que se quede, respondió que “no lo descartamos, Nelson Pizarro tiene historia en la minería chilena y capacidades que quedaron demostradas en esta administración”.

El secretario de Estado tampoco desechó la opción de que Pizarro pudiera asumir otra figura, como, por ejemplo, un lugar en el directorio. “No lo hemos conversado, no está decidido en qué opción, pero él reúne muy buenas condiciones”, contestó el ministro, que fue consultado sobre el tema por los periodistas que asistieron al encuentro.

El secretario de Estado añadió que quien ocupe la presidencia ejecutiva de la estatal debe “tener dos condiciones, ser un conocedor y experto del mundo minero, pero también en el contacto con la gente y los trabajadores, porque esta empresa tendrá 15 negociaciones este año, de las 33 que habrá en la minería chilena”.

Elección del directorio

El ex senador por Atacama señaló que la elección de los nuevos nombres para integrar la mesa será decisiva para la compañía, por lo que indicó que por encargo del Presidente Piñera están analizando opciones, pero que todavía no existen decisiones.

“Es un tema muy sensible y delicado en donde no nos podemos equivocar. Por eso hemos planteado diferenciar al máximo los ciclos políticos con la administración de una empresa que tiene una importancia vital para Chile. No podemos dar tropiezos, porque los desafíos son enormes”, señaló Prokurica ayer en su visita a El Teniente.

Además de Landerretche, la actual administración deberá reemplazar a Dante Contreras y Laura Albornoz, quienes habían sido nombrados por la ex Presidenta Michelle Bachelet. Todos ellos culminan su período de cuatro años en mayo próximo.

Negociación anticipada

Otro de los focos en los que Codelco centrará su atención es en el ámbito de las negociaciones colectivas, siendo la más relevante la que involucra a los mayores sindicatos de El Teniente, la división más productiva y rentable de toda la compañía.

El actual contrato colectivo vence en octubre, por lo que las negociaciones regladas partirían a mitad de año.

No obstante, al interior de la faena emplazada en Rancagua no descartan iniciar conversaciones de manera anticipada.

Esta, dicen en la industria, será la prueba de fuego para Codelco, porque no podrá seguir con su política de cero reajuste salarial en momentos en que el cobre se mantiene por sobre los US$ 3 la libra y los sindicatos de El Teniente tienen presente que esta división es la que aporta la mayor cantidad de excedentes a las arcas de la minera estatal.

Fuente;El Mercurio/Hernán Vargas Santander