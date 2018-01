Informe semanal del mercado internacional del cobre

Semana del 15 al 19 de enero de 2018

Noticias económicas de la semana con influencia sobre el precio del cobre

Comportamiento semanal del precio del cobre

Hoy el precio del cobre retrocedió 0,4% respecto del viernes de la semana pasada situándose en US$ 3,21 la libra, situación inducida principalmente por la baja del dólar. Los positivos datos económicos de China y la percepción de vulnerabilidad de la oferta del metal en 2018, consecuencia del elevado número de negociaciones colectivas previstas en Chile y Perú, están dando un soporte sólido a los fundamentos del precio del metal. Sin embargo, los inversores que

son determinantes en el nivel del precio spot están siendo moderadamente cautos, tomando ganancias y consolidando posiciones más que aumentando su exposición al metal en el corto plazo.

Esta semana Cochilco difundió la proyección del precio del cobre para los años 2018 y 2019, previendo un promedio de US$ 3,06 y US$ 3,11 la libra respectivamente.

Estados Unidos: la construcción de viviendas, un importante inductor de demanda de cobre, presenta expectativas poco favorables para la primera parte del presente año.

– La producción industrial se aceleró a una tasa anual 8,2% el cuarto trimestre de 2017, el mayor avance desde 2010. En términos anuales, 2017 registró un crecimiento de 1,8%, el mayor desde 2014. La persistente depreciación del dólar ha impulsado la competitividad global de los productos industriales estadounidense.

– En diciembre la construcción de viviendas nuevas registró una baja anualizada de 8,2%, siendo el peor registro desde noviembre de 2016. Una encuesta publicada el miércoles mostró que las expectativas sectoriales se ubicaron en un mínimo de 18 años, previendo una caída en las ventas en los próximos seis meses.

China: Aunque la variación del PIB de 2017 superó al de 2016, las cifras de inversión, comercio exterior y préstamos bancarios sugieren la reducción del impulso en 2018.

– Durante el cuarto trimestre el PIB se expandió 6,8%, superando la previsión de mercado (6,7%). Con ello el PIB de 2017 aumentó 6,9% superando tanto la meta oficial (6,5%) como el crecimiento

de 2016 (6,7%). La aceleración registrada en 2017 se logró pese a las medidas para contener la inversión riesgosa principalmente del sector inmobiliario y el elevado apalancamiento empresarial.

Sin embargo, se evidencian señales de debilitamiento. La inversión en activos fijos se situó en 7,2%, la menor tasa desde 1999, en tanto la expansión de las importaciones y exportaciones se ubican bajo las expectativas y, en diciembre los préstamos bancarios registraron un caída de 44% en doce meses, no obstante el record alcanzado en 2017.

Eurozona: La inflación del bloque se mantiene por debajo de la meta, a pesar de la mayor actividad y baja del desempleo.

– En diciembre la inflación anual aumentó 1,4%, por debajo del 1,5% de noviembre. A pesar que el crecimiento del bloque es el más elevado de la presente década y el desempleo está disminuyendo, esto no se ha reflejado en aumentos de precios.

Cabe recordar que el BCE desea mantener la inflación cerca de la meta de 2% anual, inyectando liquidez al sistema financiero a través de la compra de deuda soberana.

Expectativas de precio del cobre de los inversores más activos  Esta semana la posición neta especulativa en contratos de futuros de cobre en la bolsa Comex registró una baja semanal de 5,9% debido a la toma de ganancia de parte de los inversionistas. Esto ante la fuerte alza en la cotización de la semana previa y la percepción que el precio había sobrepasado los fundamentos, lo que anticipaba una acotada corrección a la baja.

DETALLE DE INVENTARIOS EN BODEGAS

Durante esta semana los inventarios en las bolsas de metales registraron un alza 16.462 toneladas respecto del viernes pasado (+2,92%). Esta alza ocurre principalmente en la disponibilidad de inventarios en bodegas de la bolsa de SHFE (+5,3%).

Los warrants cancelados1 en la Bolsa de Metales de Londres registraron un alza semanal de 11%, totalizando 53.350 toneladas, lo que equivale al 25,2% de los stocks disponibles en las bodegas de la bolsa de metales de Londres.

Fuente: Cochilco

