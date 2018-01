Entrevista con ex vicepresidente ejecutivo de Corfo, Hernán Cheyre: “Era un sinsentido que no se estuviese aprovechando el Salar de Atacama”

El ex vicepresidente ejecutivo de Corfo, Hernán Cheyre, se refiere al acuerdo que se selló esta semana entre Corfo y SQM.

En términos generales, ¿qué opina del acuerdo entre SQM y Corfo?

-Es una buena noticia para el país que se haya llegado a buen puerto en esta negociación, le permitirá a Chile retomar una posición de liderazgo en el mercado del litio que se estaba perdiendo. Teniendo Chile un yacimiento como el Salar de Atacama que está entre los con menores costos de producción en el mundo, era un sinsentido que no se estuviese aprovechando y que estuviese subexplotado un enorme potencial que el país tiene bajo tierra y que al permanecer en esas condiciones no tenía ningún valor. En particular este acuerdo resuelve las disputas iniciadas el año 2013 y que fue lo que nos motivó iniciar el arbitraje en ese momento y además modifica los contratos en términos mucho más ventajoso de los que estaban contenidos en el convenio inicial, que había sido firmado en 1993.

¿Ve algún riesgo?

-Tengo una visión de cautela en la cláusula donde se establece que SQM deberá ofrecer parte de su producción de litio a precios preferentes a productores de valor agregado que potencialmente se desarrollen en Chile. (…) Este concepto de vender a precios preferentes, espero que no se traduzca al final del día en un subsidio que potencie artificialmente algunas actividades y que no puedan ser sostenidas en el futuro porque dependen de un subsidio. Sería cauteloso respecto del impacto que pueda tener para fomentar de manera sostenible nuevas actividades que generen valor agregado.

