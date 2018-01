Eduardo Bitran, vicepresidente ejecutivo de Corfo: “Afecta el interés público que Tianqi o Albemarle compren las acciones de PCS en SQM”

Dice que expresó al CEO de la firma canadiense la inconveniencia de que uno de los principales competidores de la minera ingresara a su propiedad. Bitran revela que PCS contestó con una “amenaza”.

Como un acuerdo inédito y muy beneficioso para Chile califica el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitran, el acuerdo suscrito el miércoles con SQM, que puso fin a cuatro años de litigios originados por diferencias en el contrato de arrendamiento del salar de Atacama.

Pero no es lo único que ocupa por estos días a Bitran, quien en entrevista con La Pauta de Negocios de La Tercera detalla la pugna generada con la canadiense PCS, dueña del 32% de la minera, por la posibilidad de que esta participación sea adquirida por un competidor directo de SQM.

¿Coincide con los que califican el acuerdo con SQM como histórico, principalmente por el hecho de haber sacado del control de SQM Julio Ponce y familia?

Este acuerdo es inédito en varios sentidos. En primer lugar porque pone condiciones de beneficios para el Estado, para la comunidad, para la investigación, que son de una magnitud nueva, en Chile y en América Latina. Es por eso que el impacto en recursos para el Estado de este acuerdo, hasta el año 2030 es, estimando un precio de US$ 10.000 la tonelada, de US$ 8.000 millones de ingresos que va a captar de la renta económica el Estado.

En segundo lugar efectivamente es primera vez que se establecen, por parte de Corfo, condiciones de gobierno corporativo y de estructura corporativa, que normalmente no se habían hecho.

Era algo muy difícil, había fracasado absolutamente en octubre la negociación, precisamente porque la contraparte no había accedido a las condiciones.

¿Por qué era importante que Ponce saliera de la propiedad?

Esto que parece más inusual, en el mundo capitalista internacional ocurre. Acaba de ocurrir en Uber y su CEO, al que se le exigió que se transforme en un accionista pasivo. El punto es que si este señor perdía el control se hacía viable que la empresa recuperara activos intangibles fundamentales, reputacionales. Pero creo que había una cultura de no cumplimiento, asociado a personas.

¿Con esta solución queda satisfecho? Eventualmente en 2030 Julio Ponce podría volver a un pacto de actuación conjunta con Kowa…

Faltan muchos años para eso, hay que ver cómo evoluciona la compañía y Corfo podrá establecer condiciones para la venta o la re licitación en 2030. Además de eso, nuestra opinión es que ese pacto de acción conjunta no es coherente con la ley ni con los estatutos de la propia compañía. Por eso es que cuando Ponce quiere vender a Tianqi el control y le ofrecen un premio del 40%, salí públicamente a decir que se requería OPA.

También este parece un buen acuerdo para la empresa, que asegura su posición de liderazgo al menos hasta 2030. ¿Eso le deja algún sentimiento encontrado?

Estamos haciendo una opción como país que va mucho más allá del litio. Sin aumentar un solo litro la extracción de salmuera, sin afectar el ecosistema, estamos planteándole al mercado que entre Albemarle y SQM podríamos llegar a 2025 fácilmente a cerca de 400 mil toneladas de carbonato de litio equivalente, desde unas 100 mil toneladas que son las exportaciones entre las dos compañías. Le estamos dando una señal al mercado de que todos esos proyectos de alto costo que están dando vuelta, se van a caer, y que Chile va a ser el líder indiscutido de la industria mundial de litio.

¿Espera que esto acelere la venta del 32% de Potash en SQM? ¿Quién para usted sería un buen comprador de ese porcentaje?

Corfo no tiene un rol en este tema. Pero si me pregunta si da lo mismo quién compre PCS, no nos da lo mismo. ¿Sería conveniente que ingresara a la propiedad, con un rol tan importante, con tres directores que podrían incluso transformarse en cuatro si lo divide en partes, teniendo casi el control, un competidor directo de SQM? A nosotros no nos parece conveniente.

Queremos como política de Estado que el salar de Atacama sea explotado por dos compañías completamente independientes, que no haya vínculos de directores. Eso es lo que nos interesa. No nos conviene como país que la misma empresa esté vinculada a las dos explotaciones del salar. Eso tiene que ver con el vecino Albemarle, que es hoy el competidor más importante de producción de litio del mundo y que domina el mercado de Asia a través de Talison, con Tianqi, empresa líder china. Por lo tanto creo que afecta el interés público que Tianqi o Albemarle compren las acciones de PCS en SQM. Pero aún, afecta el interés del mundo.

Si usted suma Talison, SQM y Albemarle, tiene el 70% del mercado mundial de litio y con las decisiones que acabamos de tomar esa cifra llega al 80%. ¿Vamos a querer que se genere un interlocking de tres empresas controlando el 80% del mercado mundial de litio? No.

¿Esto se lo dijo al CEO de Potash, Jochen Tilk, cuando se reunieron en diciembre?

El vino a eso. Y sí, se lo dije. Le dije que nos parece muy complicado que meta en esta sociedad a competidores de SQM en la propiedad.

¿Y qué le contestó?

No le gustó.

¿Y le dijo qué iba a hacer?

Si, dijo que si yo intentaba hacer cualquier cosa iba a aplicar el acuerdo de inversiones que está en el acuerdo de libre comercio entre Chile y Canadá y que por tanto me atuviera a las consecuencias si poníamos cualquier condición a la venta de acciones de PCS. O sea, una amenaza.

¿Y qué contestó usted?

Que el estaba pidiendo el término del conflicto y que eso se iba a resolver cuando se cumplieran las condiciones que habíamos exigido. Entonces el abogado que estaba ahí presente que era José María Eyzaguirre se fue a SQM a decirles que flexibilizaran su posición para que Ponce perdiera el control. Pero lo que ha ocurrido después es que empresas como Rio Tinto se bajaron del proceso y otras como Tianqi que han dicho que sin due diligence hacen una oferta increíble.

¿Y la Corfo no tiene ningún mecanismo respecto de esa decisión de venta de PCS?

No, no tiene mecanismos. Ahora, ¿tiene el mundo mecanismos cuando se puede crear una situación de poder de mercado en el litio?

¿Y acudir al TDLC?

El problema es que el litio no es un producto en Chile por ahora, pero si empezamos a traer buses eléctricos y baterías estacionarias a lo mejor sí. Puede ser. Pero me queda poco tiempo, termina el gobierno el 11 de marzo.

Fuente: La Tercera/C. Valenzuela/J.T. Santa María

