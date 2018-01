Fundición Potrerillos de Codelco sufre grave falla y estaría detenida todo enero

Instalación ubicada en la División Salvador de la estatal:

Instalación en la Región de Atacama volvería a operar, en el mejor de los casos, a fines de mes, luego de la falla ocurrida los primeros días de 2018.

Una importante falla operacional sufrió la Fundición Potrerillos de la División Salvador de Codelco a comienzos de este mes, lo que la llevó a paralizar gran parte de sus actividades.

Según cuentan conocedores de la falla, esta se produjo el seis de enero pasado cuando ingresó agua a un estanque de ácido sulfúrico, el que habría explotado y obligado a la detención de la instalación emplazada en la Región de Atacama. Esta fundición forma parte de la división más pequeña de Codelco y que enfrenta el desafío de disminuir sus costos para ser rentable.

El problema ocurrió en medio de un trabajo de mejoramiento de la fundición, comentan las fuentes. Añaden que hasta que no se reparen los daños, sería imposible seguir con las obras.

Los conocedores de la situación indican que la administración a cargo del proyecto habría apurado la puesta en marcha de la iniciativa, lo que habría colaborado con la ocurrencia de la falla.

Esto, dicen, tendría importantes implicancias económicas para la División Salvador. Calculan que cada día de retraso del proyecto de mejoras tiene un costo de US$ 3 millones, por lo que, considerando que estaría detenido un mes, la cifra se empinaría a unos US$ 90 millones.

Según los estados financieros de Codelco a septiembre del 2017, Salvador registró una pérdida de US$ 3,6 millones, lo que de todas maneras es una mejora respecto al resultado negativo por US$ 42,6 millones de igual periodo de 2016.

Esta paralización se da justo cuando en la fundición también se trabaja en una modernización con el objeto de cumplir con el Decreto Supremo 28 (DS 28) que aumenta las exigencias para estas instalaciones. La norma establece un nivel mínimo de captura de emisiones del 95%.

La posición de Codelco

Consultada la minera estatal, reconocieron la existencia de un problema operacional en parte de Potrerillos, aunque destacaron que no se relacionaba con la adecuación necesaria para cumplir con la norma ambiental de emisiones. “La fundición tuvo un problema operacional, que no tiene relación directa con los proyectos de modernización para el cumplimiento DS 28, y por lo tanto no genera mayor impacto sobre el proyecto ni afecta su avance. Esto ocurrió en una torre de absorción que está en reparación”, señaló la compañía.

Respecto de las estimaciones de mermas realizadas por actores de la industria y el impacto de Salvador, la compañía la calificó como “cifras desproporcionadas”.

Agregó que “los trabajos de reparación se estiman en US$ 350 mil. El menor flujo podría acarrear un no ingreso de aproximadamente US$ 700 mil, producción que pudiera recuperarse durante el año”.

Estimaron que la instalación volvería a estar operativa en todas sus funciones el 28 de enero.

44 mil toneladas de cobre produjo Salvador a septiembre de 2017.

1959 partió su explotación.

