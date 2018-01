23 grandes empresas revelan sus inversiones y detallan sus proyectos para este año

Eléctricas, mineras, forestales, constructoras, aerolíneas, casinos, telecomunicaciones, sanitarias y retailers :

La gran mayoría de las compañías invertirá en proyectos no solo en Chile, sino también en países del resto de la región. SQM y Codelco elevan sus inversiones en 43% y 150%, respectivamente; Sky y Latam suman US$ 1.500 millones para nuevos aviones, y las constructoras abiertas en Bolsa tienen proyectos para este año por más de US$ 1.680 millones. En total, las 23 empresas superan inversiones por U$ 12.946 millones para este ejercicio.

La principal inversión que hará Sky en 2018 es la incorporación de ocho nuevos aviones Airbus A320 Neo (en modalidad leasing ), cuyo valor es de US$ 100 millones cada uno, es decir, invertirán del orden de US$ 800 millones en nuevas aeronaves. José Ignacio Dougnac, director de finanzas de la aerolínea, precisa: “Dicha inversión abarcará varios meses hasta el año 2020, cuando completemos nuestra nueva flota con 20 aeronaves de ese tipo”. La cifra representa un alza, dado que en 2017 la aerolínea no incorporó aviones nuevos.

“Reemplazaremos el 100% de la flota con aviones nuevos, lo que nos permitirá tener una operación más eficiente, con más capacidad de asientos y mayor alcance”, precisa José Ignacio Dougnac. Agrega que esa inversión les permitirá consumir entre un 15% y un 18% menos de combustible y reducir en 50 mil toneladas de CO {-2} al año.

Este 2018, Latam invertirá alrededor de US$ 700 millones en flota, la que se suma a la inversión que hará Sky, y totaliza un desembolso por US$ 1.500 millones.

Además Latam destinará cerca de US$ 600 millones, asociados principalmente a proyectos que mejoran la experiencia de viaje de sus pasajeros. Por ejemplo, la incorporación de wifi a bordo en todos sus vuelos domésticos -comenzando por Brasil el 2018- y el mejoramiento de las cabinas al interior de varios de sus aviones.

Al comparar estas inversiones con las del año pasado, la compañía precisa que “existe un alza principalmente en la inversión en flota, la que durante 2017 fue de US$ 326 millones”, afirman.

Agrega que uno de los focos de esta inversión será la implementación y mejoras de herramientas tecnológicas que brinden a los pasajeros una mayor autonomía durante su viaje, y a los que se puede acceder a través de la aplicación mobile Latam , la cual ya cuenta con más de 4,5 millones de descargas.

Retail renueva malls y planea nuevas aperturas

Entre el año pasado y este, Parque Arauco ha echado a andar 13 centros comerciales en tres países: Chile, Perú y Colombia, entre los cuales hay nuevos proyectos, renovaciones, expansiones y una adquisición, por una inversión total de US$ 486 millones.

De este total, el mayor desembolso se hará en la expansión del mall insignia de este operador, la del Parque Arauco de Kennedy, que implica una inversión de US$ 224 millones e incluye la incorporación de un hotel de la marca estadounidense Hilton. Esta obra, que está en pleno desarrollo, tiene como fecha estimada de finalización hacia la mitad de 2021. La expansión de este centro comercial incluye 11 mil m {+2} de nuevos espacios para retail .

En Perú trabajan en la expansión de El Quinde Cajamarca, que implica una inversión de US$ 12 millones y probablemente concluirá durante la primera mitad de este año. Además tienen varios proyectos de stripcenters en ese país.

En Colombia, acaban de inaugurar su primer outlet , el Arauco Premium Outlet de Bogotá, con una inversión de US$ 27 millones.

Por su parte, Walmart Chile está desarrollando un plan de inversiones por US$ 800 millones entre 2017 y 2019, anunciado en marzo de 2017, y que contempla la apertura de más de 55 nuevos supermercados, la creación de más de 5.000 nuevos puestos de trabajo y la concreción de medio centenar de remodelaciones e iniciativas de innovación.

Este año, en términos de apertura, pretenden sumar entre 15 y 20 nuevos locales, manteniendo el foco en los formatos de tamaño mediano, como Express de Lider y SuperBodega aCuenta.

La compañía indica que planea continuar con el desarrollo de innovaciones para ofrecer una experiencia de compra cómoda y moderna, en sus tiendas y en comercio electrónico. Y afirman, sin dar más detalles, que ambos ámbitos tendrán novedades en 2018.

“Estamos alineados con el objetivo global de Walmart para convertirse en el retailer que lidere la integración de las ventas en línea con la experiencia de compra en tienda”, señala la firma.

SQM eleva sus inversiones en 150% por proyectos de litio en Chile, Argentina y Australia

La minera no metálica SQM redobló sus fichas en 2018. La empresa, que en la actualidad se encuentra en un proceso de avenimiento con Corfo por la continuidad de su explotación en el Salar de Atacama, planea desembolsar US$ 500 millones este año. Esta cifra supone un aumento de 150% respecto de 2017.

Su foco está en el litio, donde se irá sobre el 80% del monto global de inversión. En concreto, busca ampliar su capacidad de producción de carbonato e hidróxido de litio, yodo y nitrato de potasio en Chile, aunque también desarrolla proyectos de litio en Argentina y Australia.

En la nación trasandina, SQM desarrolla el proyecto Exar junto con sus socios de Lithium Americas. En Australia, la minera controlada por Julio Ponce apuesta al proyecto Mt. Holland, en alianza con Kidman Resources.

Casinos invertirán casi US$100 millones en mejoras y nuevos recintos de juego

La operadora de casinos y hoteles Marina de Sol está en pleno proceso de construcción del casino Marina del Sol de Chillán, un proyecto de US$ 55 millones, de los cuales US$ 35 millones se invertirán este año y los restantes US$ 15 millones, durante el 2019.

“Dada la naturaleza de este negocio, las inversiones se hacen solo al obtener o renovar una licencia. Chillán era la última licencia disponible, por lo que no se prevén más inversiones de este tipo”, precisa la compañía.

Agrega que decidieron no postular al proceso de renovación de licencias de los siete casinos municipales, puesto que “las condiciones no son compatibles para un proceso competitivo”.

Sun Dreams, cuyo recinto más emblemático es el casino Sun Monticello, planea una inversión de USD 60,5 millones para este año, el doble de lo invertido durante 2017.

Sobre la inversión para este año, Sun Dreams comenta que los fondos irán destinados a la construcción de un Gaming Bar en Monticello, la renovación de hoteles Dreams, una nueva oferta gastronómica, adquirir nuevos sistemas de juegos, la renovación de una parte de las máquinas de azar y sus juegos, y la mantención anual de infraestructura de sus propiedades.

En Perú, la firma planea adquirir cuatro nuevos casinos, incluyendo el emblemático casino Fiesta, para duplicar la actual operación en ese país.

Sanitarias Aguas Andinas y Essbío suman más de US$ 277 millones en desarrollos

Los dos grupos sanitarios más grandes de Chile, Aguas Andinas y Essbío, desembolsarán este año más de $170.000 millones, equivalentes a unos US$ 277 millones con el tipo de cambio del cierre de 2017, principalmente en ampliar su producción de agua potable y tratamiento de aguas servidas.

En el caso de Aguas Andinas, la compañía ligada al grupo Suez invierte cada año aproximadamente $120 mil millones (US$ 195,3 millones), una suma prácticamente igual a la de sus utilidades. El 46% de esta cifra se destinará para recolección y tratamiento de aguas servidas; 41%, para producción y distribución de agua potable; 9%, para otras actividades, y 4%, para actividades no reguladas.

Entre las principales obras para el período 2015-2020, destacan aquellas para la seguridad de abastecimiento de agua potable para el Gran Santiago (Proyecto Pirque), por unos US$ 100 millones; la renovación preventiva de redes de agua potable y aguas servidas, por otros US$ 80 millones; refuerzo del sistema de abastecimiento de agua potable con la construcción de una nueva planta en Colina, por US$ 30 millones; mejoras en la planta Las Vizcachas, por US$ 50 millones; y el plan director de eficiencia hidráulica por otros US$ 30 millones.

En 2018 destaca la entrada en producción de la planta de agua potable en Colina, que ya tiene un 75% de avance. La planta, que puede producir 500 litros de agua potable por segundo, suficiente para abastecer una ciudad como La Serena, comenzará a operar en el primer semestre.

En el caso de Essbío -que considera también Nuevosur, en la VII Región-, el plan de inversiones para 2018 asciende a $50.087 millones (US$ 81,5 millones), una cifra similar a la del año pasado. Ese monto se desglosa en $ 36.723 millones para las regiones de O’Higgins y Biobío, y $ 13.364 millones para la del Maule, a través de Nuevosur.

El foco de las inversiones de este grupo -controlado por el fondo de pensiones canadiense Ontario Teachers’ Pension Plan- está puesto en aumentos de capacidad que permitan anticiparse al crecimiento de la demanda y al aseguramiento de la calidad en todas las etapas productivas.

En O’Higgins y Biobío, Essbio ampliará 18 plantas de tratamiento de aguas servidas y tres plantas de producción de agua potable (Coya, Rancagua-Machalí y Santa Cruz), construirá 22 nuevos estanques de regulación y 11 nuevas captaciones, y levantará una nueva planta de tratamiento.

En la Región del Maule, Nuevosur ampliará cuatro plantas de tratamiento de aguas servidas (Curanipe, Longaví, Pelluhue y San Rafael), edificará siete estanques de regulación, implementará el plan de mejoramiento integral de producción de agua potable en Constitución y construirá ocho nuevas captaciones.

Entel aumenta cobertura 4G en Perú y WOM refuerza redes y servicios

Un total de US$ 1.800 millones para el período 2017-2019, según lo anunciado en su última junta de accionistas. De este total, US$ 1.210 millones se focalizarán en el desarrollo de la operación en Chile; US$ 390 millones, en el mercado peruano, y US$ 200 millones, en el proyecto de transformación digital en ambos países, detalla Manuel Araya, gerente de Regulación y Asuntos Corporativos de Entel.

Agrega que en 2017 se invirtieron en torno a US$ 160 millones en Perú y US$ 425 millones en Chile, de los cuales US$ 200 millones se destinaron al negocio móvil y a la expansión de la cobertura de sus servicios 4G en la banda de 700 MHz, con tecnología LTE-Advanced Carrier Aggregation . “En lo referido tanto al proyecto comprometido en la licitación (4g en banda 700 MHz) como al 40% adicional que desplegamos como una decisión estratégica de la compañía para robustecer aún más el servicio”, precisa Manuel Araya.

WOM desembolsará este año US$ 350 millones, prácticamente la misma cifra que en 2017. “El foco de las inversiones este 2018 estará puesto principalmente en infraestructura”, señala Chris Bannister, máximo ejecutivo de WOM en Chile.

“Queremos seguir fortaleciendo nuestra red propia, por lo que más antenas es necesario para brindar un mejor servicio a nuestros clientes. Asimismo, abriremos más sucursales y aumentaremos la capacidad de nuestros call centers , que se encuentran en el país en las ciudades de Coquimbo, Valparaíso y Talca, con el fin de seguir mejorando la atención y creciendo día a día”, explica.

Plan estratégico de CCU al 2020 considera la inversión más alta este año

El plan estratégico de CCU de 2016-2020 considera recursos totales por US$ 1.106 millones, de los cuales la mayor parte se concretarán este año. La cervecera del grupo Luksic tiene previsto desembolsar este año US$ 391,6 millones, 36,92% más que en 2017.

Según explicó la compañía a la Securities Exchange Comission (SEC) de Estados Unidos, estos recursos se orientarán a mejorías en las instalaciones productivas para aumentar la capacidad de las mismas, nuevas líneas de envasado e inversiones para mejorar el desempeño medioambiental.

La compañía comenta que la cifra de este programa de inversiones puede cambiar en virtud de las oportunidades de negocio que se presenten tanto en Chile con el resto de Sudamérica, así como por cambios en las condiciones económicas de los distintos países en que operan.

La cervecera del grupo Luksic tiene operaciones en Chile, Argentina, Bolivia, Colombia, Paraguay y Uruguay.

Eléctrica de los Matte mira a Argentina, Colombia y Perú

Colbún, el brazo eléctrico del grupo Matte, planea invertir en 2018 entre US$ 100 millones y US$ 120 millones, cifra similar a la desembolsada en el ejercicio recién pasado.

Una parte relevante de estos recursos se destinará a mejoras operacionales y tecnológicas, para aumentar la eficiencia y disponibilidad de las centrales. Otra se destinará a la construcción de un parque solar por 9 megawatts (MW) en la Región Metropolitana; el desarrollo de la central minihidro El Médano (6 MW) emplazada en el río Maule (hoy en trámite de aprobación ambiental), y ampliaciones programadas de líneas de transmisión.

Además, hay recursos considerados para los primeros pasos del desarrollo futuro del parque eólico Horizonte, así como desembolsos menores asociados al desarrollo de los proyectos hidroeléctricos en cartera, como San Pedro y Guaiquivilo Melado.

La firma explica que el avance de estos proyectos dependerá de los procesos de aprobación ambiental respectivos, las tasas de crecimiento que muestre la demanda por energía y la evolución que experimente la normativa, en especial respecto de los servicios complementarios. Hoy el mercado eléctrico se encuentra bien abastecido, con una demanda que está creciendo a tasas modestas y con la incorporación importante de energías renovables solar y eólica.

Estas cifras no consideran las oportunidades de inversión vía adquisiciones que puedan surgir a nivel local e internacional y que puedan agregar valor a la compañía.

Respecto de las inversiones en el exterior, Colbún señala que están siempre “explorando distintas opciones de crecimiento en América Latina con el fin de consolidar una posición relevante en la industria regional de generación eléctrica y diversificar las fuentes de ingresos”. La eléctrica del grupo Matte agrega: “Nuestro foco está puesto principalmente en Perú y Colombia y hemos incorporado a este análisis recientemente a Argentina”.

Codelco aumenta en 43% sus inversiones en 2018, con proyectos por US$ 4.300 millones

La minera estatal Codelco invertirá US$ 4.300 millones este año, 43% más que durante el ejercicio anterior. De esa suma, unos US$ 3.550 millones corresponden al desarrollo de proyectos, entre los que destacan: Chuquicamata Subterránea, por US$ 1.200 millones; Andes Norte (Continuidad Nuevo Nivel Mina de El Teniente), por US$ 240 millones; sistema de Traspaso Mina Planta de División Andina, por otros US$ 220 millones.

A ello se suma la cartera de proyectos para el cumplimiento de la norma de emisiones para fundiciones, donde se desembolsarán US$ 730 millones.

Por áreas geográficas, lideran las inversiones asociadas a las operaciones del norte -Chuquicamata, Radomiro Tomic, Ministro Hales, Gabriela Mistral y Salvador-, que se estiman en US$ 2.700 millones.

En la zona centro sur -Andina, Ventanas y El Teniente-, se proyecta un desembolso de US$ 1.500 millones.

Además, la corporación del cobre planea invertir en exploración otros US$ 80 millones, de los cuales la mitad corresponde a proyectos en Ecuador y Brasil.

La meta de Codelco en 2018 es aumentar la productividad por trabajador y mantener estable la deuda financiera en torno a los US$ 14 mil millones.

Arauco desarrolla proyectos por US$ 840 millones y se concentra en Estados Unidos y México

Arauco, el brazo forestal del grupo Angelini, suma iniciativas por US$ 840 millones. De esa cifra, dos proyectos en el extranjero concentran el 76% de los recursos. En Grayling, Michigan, Estados Unidos, la compañía está construyendo la planta de paneles más grande del mundo, la que contará con una capacidad de producción de 800 mil metros cúbicos de paneles de madera y una inversión de US$ 400 millones. La planta estará operativa el segundo semestre de 2018 y consolida a Arauco como el segundo productor mundial de paneles en el mundo.

A este proyecto se suma la inversión para adquirir tres complejos industriales de Masisa en México, que supone desembolsar US$ 245 millones.

En Chile, la forestal de Angelini construye una planta para producir pulpa textil en Valdivia, que implica una inversión de US$ 180 millones. Esto significará la entrada de Arauco en el rubro textil con la misma capacidad que tiene la planta actual, de 550 mil toneladas anuales de celulosa, pero que ya no serán para papel, sino para la producción de la materia prima de la tela. El 80% de la producción será exportado al mercado chino.

Este año Arauco y la belga Etex concretarán su joint venture para el negocio de construcción en madera, con inversiones que podrían llegar hasta los US$ 15 millones, para el mercado de casas, edificios y remodelaciones.

A estos proyectos se agregarían los US$ 2.500 millones considerados en el plan Modernización y Ampliación de la Planta Arauco (MAPA), que está en evaluación.

Mayoría de constructoras suben sus presupuestos con obras en Chile, Perú y Colombia

Moller & Pérez-Cotapos comenzará este año proyectos inmobiliarios por US$ 260,5 millones, lo que significa una inversión en construcción 400% mayor que la de 2017. Además esta constructora e inmobiliaria invertirá US$ 400 millones en la compra de terrenos para los próximos cinco años, de los cuales US$ 83 millones están proyectados para este año, lo que es un 61,1% superior al año pasado.

“En cuanto a construcción a terceros, contamos con un backlog de US$ 529,4 millones (156% más que 2017), inversión en obras hospitalarias que se ejecutarán en un plazo promedio de tres años. Esta es la mayor cartera de proyectos contratados por ejecutar en la historia de Moller”, indica Marcos Retamal, gerente general de la empresa.

En el detalle, continúan con la construcción del Hospital de Angol y del Hospital Padre Las Casas, en Temuco. Además, hace un par de semanas se adjudicaron la construcción de los hospitales de San Antonio, Higueras de Talcahuano y el CDT (Centro de Diagnóstico y Tratamiento) de La Serena, cuyas obras ya se iniciaron.

En proyectos inmobiliarios proyectan obras en diversas comunas de Santiago y en regiones, tanto en el segmento medio alto como en viviendas económicas comercializados con las marcas Moller & Pérez-Cotapos y Convet, respectivamente.

Paz Corp prevé ejecutar una inversión total cercana a los US$ 225 millones, lo que es similar a la de 2017, de US$ 220 millones aproximadamente. Además, estiman una venta de 10 proyectos nuevos, similar a lo comercializado en 2017. “Para los años siguientes, esperamos invertir en torno a los US$ 250 millones”, dice Ariel Magendzo, gerente general de Paz Corp.

De este total, el 90% de la inversión estará destinada a Chile y el otro 10% a Perú.”Los recursos se utilizarán en la compra de nuevos terrenos, el desarrollo de proyectos ya en ejecución y en aquellas iniciativas que iniciarán su construcción en 2018″, asegura Ariel Magendzo.

Un alza estimada de la inversión en torno a 70% respecto del año pasado es la que maneja Besalco. Este año, la inversión consolidada debiese estar en torno a los US$ 222 millones, y para el 2019 US$ 217 millones aproximadamente.

No obstante, la compañía precisa que dichos valores consideran solo las obras adjudicadas o aquellos desarrollos con un alto grado de certeza. “Si incluimos la adjudicación de nuevos contratos que nuestra compañía mantiene en carpeta, la inversión potencial podría llegar a los US$ 287 millones y US$ 271 millones para 2018 y 2019, respectivamente”, indican.

¿En qué invertirán? El 80% se invertirá en Chile en el sector inmobiliario, aunque también están contemplados desarrollos en Perú y en menor medida Colombia. Además, realizará obras en áreas de generación eléctrica e inversiones en maquinarias.

Echeverría Izquierdo aumentó su inversión para el próximo quinquenio respecto de lo ejecutado los cinco años posteriores a su apertura en bolsa, en 2012. “Hace cinco años, cuando nos abrimos en Bolsa, concretamos un plan de inversión para ese quinquenio de US$ 350 millones. Es así como con este nuevo plan de inversión, que supera los US$ 500 millones en el quinquenio 2017-2021, vemos un escenario optimista”, asegura Cristián Saitua, gerente corporativo de finanzas de la empresa.

Respecto de la cifra de inversión de este año, el ejecutivo afirma que aumenta aproximadamente un 100% con respecto a 2017, y que este año totaliza alrededor de US$ 80 millones.

¿Qué segmentos privilegiarán? “Más que en proyectos específicos, la inversión tendrá un mayor énfasis en el sector inmobiliario en distintas ciudades de Chile y en Perú, país donde hay un gran potencial en esa área, con mucho requerimiento de viviendas y espacios para inversión”, dice Cristián Saitua, quien destaca que siempre han mantenido una cartera diversificada de obras.

Agrega que este año espera que se reactiven proyectos mineros en los que prevén participar, un sector en el que han participado en proyectos emblemáticos, como la expansión de Collahuasi, consistente en la construcción de 24 celdas de flotación para la explotación del mineral. “A este escenario también se le suma la industria de la celulosa”, añade el ejecutivo.

A fines del año pasado, Ingevec aprobó un aumento de capital que será utilizado para complementar el financiamiento del ámbito inmobiliario y hotelero. “De esta forma, estamos proyectando aumentar en torno a un 30% nuestro volumen de inversión para el año 2018”, indica la firma.

En ingeniería y construcción, la meta para el año es crecer en torno a un 10% en volúmenes de ventas, manteniendo aproximadamente 50 obras en ejecución en los distintos sectores que la empresa participa: obras públicas, habitacionales, centros comerciales, plantas industriales y viviendas sociales.

En el área inmobiliaria, este año pretenden lanzar del orden de 10 nuevos proyectos habitacionales en Santiago, principalmente en comunas en torno al eje metro, como Santiago Centro, La Florida, Maipú, Ñuñoa, entre otras. La inversión total estimada para estos lanzamientos es del orden de US$ 160 millones. Además, afirman que están desarrollando varios proyectos sujetos a subsidios DS19, tanto en la Región Metropolitana como en otras regiones del país, con cerca de 1.000 viviendas.

En el área de inversiones y rentas, en la que tienen una alianza con la cadena Ibis, planean aumentar la inversión en el área hotelera, a través de las marcas Ibis e Ibis Budget, tanto en Chile como en Perú.

“Actualmente estamos construyendo en Providencia, y esperamos durante 2018 iniciar la construcción de hoteles en Antofagasta y en Perú, uno en la zona de Trujillo y dos en Lima (Miraflores y San Isidro)”, señala la empresa. Estos hoteles se suman a los que ya se encuentran en operaciones en Iquique, Calama y Copiapó. Además, están buscando otros terrenos en Santiago y en Perú. El plan global de inversión en el área hotelera, que impulsan en conjunto con un grupo de socios, es de US$ 180 millones y contempla cerca de 1.900 habitaciones.

La inversión en obras y compra de terrenos de Empresas Socovesa para este año está presupuestada en 9,2 millones de UF (US$ 408,7 millones), una cifra similar a la invertida en 2017.

Entre sus proyectos de alto estándar, Socovesa -la filial que tradicionalmente se concentra en la construcción de casas para todos los segmentos- tiene previsto este año: uno en La Dehesa llamado Vista Los Bravos, que consiste en 18 casas en un condominio con terrenos que superan los 1.000 m {+2} y otro, en Piedra Roja, Chicureo, llamado Neochilena de Alkura.

Con Almagro -la filial más enfocada en el segmento C1- están desarrollando el proyecto Porto Alegre en Antofagasta y un edificio en Las Condes.

En tanto, Pilares -firma especializada en viviendas para la clase media- tiene en ejecución un edificio en la comuna de Santiago, que ofrece departamentos desde 2.368 UF.

Engie culmina programa por US$ 2 mil millones

Este 2018 es un año especial para Engie, la eléctrica del grupo Suez. Durante este ejercicio, la compañía energética que opera básicamente en el norte del país culmina su plan de inversiones por US$ 2 mil millones en la termoeléctrica IEM -de 375 MW, que incluye el Puerto Andino como infraestructura asociada- y en la línea de transmisión TEN.

Este año será especial para Engie porque tras la interconexión entre el sistema eléctrico del Norte Grande (SING) con la red de la zona central (SIC), la compañía iniciará la venta de energía para clientes regulados del SIC. Tal contrato, adjudicado en 2014 y que dura 15 años, aumentará las utilidades y ventas de la compañía. Otro hito es el término de la termoeléctrica IEM y el inicio de operaciones de Puerto Andino, en Mejillones.

Enel proyecta invertir US$ 512 millones en 2018

El grupo Enel, que en el país controla Enel Distribución (ex Chilectra), Enel Generación (ex Endesa) y su filial renovable Enel Green Power, planea invertir US$ 512 millones este año, como parte del plan hasta 2020 donde desembolsará en el país un total de US$ 1.519 millones, prácticamente la misma cifra (solo 0,6% más) que en el trienio anterior.

En el caso de Enel Generación, las inversiones se concentrarán en terminar la hidroeléctrica Los Cóndores y en mejoramientos a las unidades ya existentes. En Enel Distribución, en tanto, el foco será la automatización y digitalización de la red, con la instalación de los medidores inteligentes.

Fuente: El Mercurio/Claudia Ramírez y Valeria Ibarra

