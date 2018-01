Marcelo Tokman, gerente general de Enap: “Estoy disponible para seguir aportando al país y a la empresa”

El ejecutivo destacó la reciente capitalización de la empresa por US$ 400 millones y expresó su disposición para seguir al frente de la estatal durante el gobierno de Sebastián Piñera. Además, lamentó las diferencias con la Federación de Trabajadores.

Esta semana, la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) recibió US$ 400 millones a modo de capitalización. A juicio del gerente general de la firma, Marcelo Tokman, esto revela la confianza que genera la empresa gracias a las buenas cifras obtenidas en los últimos años.

Pese a que reconoce que las relaciones con parte de la dirigencia sindical no pasan por su mejor momento, no duda en ratificar su interés en mantenerse al frente de la firma y liderar el proceso de transformación de la empresa en la que denomina “la nueva Enap”.

Esta semana se anunció la capitalización por US$ 400 millones ¿A que estarán destinados esos dineros?

La capitalización es una señal bien contundente de un respaldo al proceso de fortalecimiento de la empresa que se ha llevado a cabo en los últimos años. Se suma a otras señales, como las exitosas colocaciones de bonos en el último tiempo. Que se haya ampliado el giro es también una señal que se ha recuperado la confianza en Enap. Se va a utilizar, por un lado, para la amortización de deuda, y por otro, el financiamiento de proyectos estratégicos que tenemos en nuestro plan. En términos de patrimonio vamos a estar superando los US$ 1.000 millones, que es otro indicador respecto del fortalecimiento financiero de la empresa. Todo esto tendiente a proyectar esta empresa hacia la nueva Enap que queremos, que es una empresa pública de energía, que sea rentable, moderna, inclusiva y sostenible.

¿Cambió la mirada del Estado sobre Enap?

Hubo un cambio de la sociedad respecto de cómo se ve Enap. Es súper doloroso para la gente que trabaja en Enap que la reputación que tenía la empresa no era la mejor. Había dudas respecto de su viabilidad financiera, discusiones respecto de casos muy lamentables de corrupción, incluso respecto de la conveniencia de tener una empresa pública de energía, y algunos planteaban la privatización. Eso ha cambiado por completo, hoy Enap aparece en la prensa por reconocimientos. La reputación de la empresa cambió.

¿Y qué cambió?

El convencimiento que el desarrollo energético requiere buenas políticas, buena regulación, y un brazo más ejecutivo que son las empresas públicas de energía. El segundo elemento es que hacía falta lo que se ha hecho en los últimos cinco años, ordenarla, mejorar la gestión, obtener buenos resultados. La combinación de las dos nos tiene en este estado.

¿Cómo es la relación con los trabajadores tras el impasse que vivieron con Nolberto Díaz, presidente de Fenatrapech, y la salida de los sindicatos de Magallanes de la Federación?

Bajo la actual administración ha habido una relación de diálogo y respeto con las organizaciones sindicales, eso se expresa en la ausencia de conflictos relevantes, el funcionamiento de mesas de diálogo social. Ha habido mejoras consecutivas en los resultados de mediciones de clima. Por tres años consecutivos hemos hecho encuestas para conocer la opinión de los trabajadores, y año tras año mejora su evaluación del clima interno. Hemos tenido procesos de negociación colectiva llevados adelante con la mayor normalidad.

¿Y en este caso qué pasó?

En el último período sí han ocurrido problemas coyunturales con la directiva sindical, cuyo origen obedece a una conducta de agresión de uno de sus dirigentes contra un ejecutivo. En paralelo tuvimos una discrepancia respecto de la enajenación de la participación de Enap en una planta de Hidrógeno. Pero nuestra postura en estos temas es super clara. No vamos a renunciar nunca al diálogo con las organizaciones sindicales, pero tampoco vamos a renunciar a la facultad de tomar las decisiones en las que tenemos la convicción que son favorables para la empresa, el país y los trabajadores.

¿Mantienen los canales de comunicación con Nolberto Díaz?

Están operando con total normalidad desde el punto de vista de las distintas instancias que hay de diálogo.

¿Cómo han enfrentado en el marco de la reforma laboral los beneficios y las negociaciones colectivas en la empresa?

Los beneficios no son nuevos y son parte de los convenios colectivos vigentes desde hace décadas. Hemos buscado alinear incentivos con resultados, modificando donde sea posible y manteniéndonos siempre por debajo del limite presupuestario otorgado por Hacienda.

¿Seguirá en Enap en el gobierno del Presidente Piñera?

No depende de mí. Estoy disponible para seguir aportando al país y a la empresa. Creo que estamos a mitad de camino, logramos la primera etapa que fue el fortalecimiento y modernización de la empresa, lo que viene ahora es proyectar la Enap del futuro, que impulsa el desarrollo energético del país, y estoy totalmente disponible a seguir colaborando en esta segunda etapa. Si se decide que esta segunda etapa sea encabezada por alguien más, mi ánimo es de total colaboración para que la transición se haga de mejor forma posible.

¿Ha tenido algún acercamiento con las nuevas autoridades?

No.

¿Fue difícil retomar el intercambio energético con Argentina?

No hubo distintas visiones con el gobierno. Desde el lado del gobierno chileno se llevaba mucho tiempo tratando de profundizar la integración energética, y afortunadamente en el último tiempo se ha logrado. El haber exportado gas por segundo año consecutivo a Argentina es algo que si me hubiesen preguntado hace 10 años, cuando tuvimos que enfrentar los cortes de gas, no me lo habría imaginado nunca, y es una buena prueba que las políticas que seguimos desde el lado chileno fueron las adecuadas. Hay un cierre de un ciclo, partimos de ser un país dependiente de Argentina en gas, y terminamos ayudando a los argentinos con las exportaciones de gas en el verano.

¿Y la ampliación de giro?

Fue un poco más difícil. Si bien al comienzo hubo algo de oposición, principalmente ligado a empresas incumbentes, me sorprendió el consenso que hubo en el parlamento.

¿Se ve más lejana la posibilidad de concretar la alianza con Mitsui en Nueva Era?

Nos propusimos ayudar en el desarrollo de generación en base a gas natural, tanto por el lado de la ampliación del Terminal de GNL de Quintero, como llevando el desarrollo de una central de ciclo combinado. Lo que hicimos fue buscar un socio que se complemente bien con nosotros, y ese ha sido el caso de Mitsui, que estaba interesada en entrar a Chile, pero que no daba el paso por todo el ruido respecto a las aprobaciones de los proyectos, y que además está integrada al gas. Pudimos presentarnos a la licitación. Con Mitsui, a menos de que haya un cambio desde el punto de vista de cómo se logra asegurar que el desarrollo de la matriz de ahora para adelante no sea solamente energía renovable, sino más diversificado que incluya gas natural, por ahora en lo que estamos poniendo foco es en buscar otras alternativas donde podamos desarrollar cosas juntos.

Fuente: La Tercera/Francisco González G.

