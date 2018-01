Villarino pidió a nuevas autoridades no entregar el Ministerio de Minería como premio de consuelo o mención honrosa

(Revista AreaMinera) En Seminario del Consejo Minero

Con una nueva modalidad, encuestando a los presentes, que sumaron cerca de 800 personas, comenzó el Seminario que anualmente hace el Consejo Minero y que en esta oportunidad fue “Desarrollo sustentable: el rol de la minería”, con la participación de Dambisa Moyo, Doctora en Economía de la Universidad de Oxford.

En un tono distendido, el Presidente Ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, instó a los presentes a participar de una encuesta en tiempo real, a través de una tecleras. Dentro de las consultas estaban los temas que les gustaría se tratarán en otras instancias como ésta, donde la automatización y digitalización fue la escogida; respecto a los temas que constituyen los factores críticos de la minería, en el ítem Acciones del Estado, la mayoría fue para las regulaciones; respecto a los recursos productivos indicaron que la Licencia Social era la más importante; en cuanto a variables de mercado destacaron el precio de los metales.

Si bien, la intervención de Villarino estuvo centrada en la importancia del sector minero y su forma de hacer, cabe consignar que al finalizar su presentación hizo un llamado a las nuevas autoridades para que cuando elijan al nuevo Ministro de Minería, consideren que : “El Ministerio de Minería no puede ser premio de consuelo o mención honrosa”.

Durante su presentación Al inicio del seminario el Presidente Ejecutivo del Consejo Minero se refirió a la importancia de hablar de sustentabilidad en la industria minera. “Hablamos de sustentabilidad por tres razones, una de ellas es que el desarrollo sostenible es un compromiso del país, y por lo anterior es indispensable que todos entendamos lo mismo para trabajar colaborativamente en el cumplimiento de esas metas y objetivos”.

En segundo lugar dijo, “la minería, lejos de ser un obstáculo, como muchos se empeñan en hacer creer, es un motor de desarrollo sostenible”, y tercero, “solo cuando nos preocupamos de la constitución de áreas silvestres y zonas marítimas protegidas, y no nos preocupamos con la misma intensidad y energía del crecimiento económico y desarrollo social, no trabajamos por el desarrollo sostenible integral al que estamos comprometidos como país; así como enfocarse sólo en el crecimiento económico, dejando de lado la protección ambiental y la inclusión social tampoco contribuye al desarrollo sostenible”.

Indicó además que el compromiso de la minería con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y destacó en primer lugar el fin de la pobreza; el trabajo decente; la sobre industria, innovación e infraestructura. En materia social mencionó la educación de calidad; la reducción de desigualdades y sobre alianzas con otros actores.

De ellos destacó el trabajo que ha realizado la gran minería y señaló que “para que una agenda de desarrollo sostenible sea eficaz se necesitan alianzas entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil”. En este ámbito, dijo, “desde el Consejo minero hace años que hemos desplegado una política de participación activa en la mayor cantidad posible de instancias colectivas. Entre los más recientes podemos mencionar Alianza Valor Minero, Energía 2050, la Comisión Asesora Presidencial de Revisión del SEIA, el Programa Nacional de Minería Alta Ley y el proyecto ELEVA”.

Dentro de los objetivos menció también el agua limpia y la energía renovable.

Posteriormente presentó Dambisa Moyo, invitada especial y especialista en geopolítica, tecnología y sustentabilidad, quien habló sobre productividad y desarrollo económico y analizó la situación de China, USA, UE.

Los desafíos mundiales fueron parte de su exposición, ocasión en la que explicó que se encuentran la tecnología, el crecimiento de la población, el endeudamiento, la sustentabilidad, geopolítica, crecimiento económico y desigualdad de ingresos. En este aspecto hizo un llamado de atención respecto al rápido aumento demográfico, lo que no sólo será un problema social, sino que dijo que será un problema para la generación de empleo para esta gran población.

Respecto a la automatización Moyo dijo que tendrá un impacto. “El pronóstico que se ha hecho nos presenta que la próxima década más o menos cuatro millones de norteamericanos van a perder su trabajo producto de esto”.

Agregó que las empresas mineras han hecho mucho para tratar de asegurarse que, por ejemplo, los camiones autónomos sean seguros para quienes los utilizan. Indicó que desde las perspectivas de políticas públicas señaló que “ al automatizar los vehículos ya no vamos a tener que contratar conductores, pero existe esta tensión con las políticas públicas de cómo vamos a justificar nuestra sustentabilidad y nuestro desarrollo social, si es que no estamos contratando gente”, aseveró.

Complementó que “entonces la tecnología y aquellos que queden desempleados, realmente presentan un riesgo. John Maynard Keynes, economista británico, pronosticó en los años 30 que en 2030, en unos años más vamos a tener una semana laboral de 15 horas y vamos a trabajar cinco horas, tres veces a la semana. Estos son pronósticos reales, significativos y estamos viendo una disminución en el mercado laboral”, indicó.

Sobre nuestro país Dambisa Moyo señaló que “Chile ha hecho muchas cosas bien, ha invertido y ha innovado, pero el desafío es sobrevivir a los cambios que enfrenta el mundo en el campo de la sustentabilidad”, agregó que “la productividad, para bien o para mal, explica en un 60% por qué un país crece o no. La eficiencia es un factor clave”.

También aconsejó que el país no dependa tanto de China y dijo que “Chile depende de China en un 25%, lo que puede generar problemas de exposición. La expectativa es que China va a bajar su crecimiento y se va a enfocar cada vez más en su mercado local, gracias a que tienen inventario suficiente. Por el contrario, hay expectativas de crecimiento de otros países y si yo fuese el gobierno chileno, me alejaría de China. Hay que exponerse a otras regiones que también requieren productos naturales para enfrentar la volatilidad”.

Al finalizar el evento, y como parte de la celebración de los 20 años Consejo Minero, dieron a conocer oficialmente la nueva serie animada creada al más puro estilo ochentero “Mineros”. El lanzamiento del tráiler de esta nueva serie animada lo puedes encontrar en el Fan Page del Consejo Minero (@ConsejoMinero).

ww.aminera.com

Relacionada: