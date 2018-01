Cochilco cuestiona a Codelco por entrega de pasajes aéreos a ex dirigente sindical

Según Contraloría, la comisión opinó que actuación no se alineó con la política de reducción de costos en Salvador:

Organismo también indagó compras en las que no se fundamentó la real necesidad de efectuar las adquisiciones.

Inconsistencias en la compra de pasajes aéreos por Codelco a un ex dirigente sindical de la División Salvador, además de adquisiciones realizadas sin la debida justificación, encontró la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), según una serie de informes de fiscalización entregados a Contraloría.

Esto de acuerdo con un dictamen de Contraloría fechado el 19 de diciembre, en el que responden a una presentación realizada por el presidente del sindicato de supervisores de Salvador, Rodrigo González, y cita las conclusiones de las revisiones hechas por Cochilco.

La agrupación de profesionales de Salvador -la mina más pequeña de la estatal- había pedido que se le requiriera dar respuestas a Codelco por denuncias de supuestos conflictos de interés y acoso laboral (ver recuadro), y también el estado de una investigación de Cochilco por denuncias anteriormente realizadas.

El dictamen, firmado por el jefe de la División Jurídica de Contraloría, Camilo Mirosevic, cuenta que se pidió información a Cochilco sobre las denuncias, indicándoles que están llevando a cabo una fiscalización sobre un eventual conflicto de intereses, pero que no investigaría el supuesto acoso laboral, por estar siendo revisado por la justicia.

Añadieron que se elaboraron tres informes de fiscalización que abordaron las situaciones denunciadas, los que fueron remitidos en su oportunidad con carácter reservado a Contraloría.

Uno de ellos se refirió a la entrega de pasajes aéreos y otros beneficios a un ex dirigente sindical, y determinó que Codelco no cuenta con una adecuada definición, a nivel corporativo, sobre la entrega a su dirigencia sindical de beneficios extras a los pactados en los convenios o contratos colectivos. “Específicamente acerca de los pasajes cuestionados, precisó que no se evidenció una adecuada correlación entre la cantidad de los mismos por tramo y las citaciones a reuniones y asambleas para las que fueron solicitados”, dice el dictamen.

Cochilco también sostuvo que la compra de los pasajes, más allá de lo establecido en convenios colectivos, “no se encuentra necesariamente en línea con las permanentes definiciones de reducción de costos que ha llevado a cabo la corporación, sobre todo la División Salvador”.

En otro de los informes se indagó la compra de dos correas transportadoras, precisando que “no se dio cumplimiento a la instrucción de justificación requerida, fundada en la real necesidad de efectuar tal adquisición, y que la evaluación del precio careció de un análisis comparativo u otro tipo de antecedentes”.

En cuanto a la asignación directa de un contrato en Salvador, Cochilco señaló -recoge el dictamen de Contraloría- que la minera “dio cumplimiento, en forma razonable, a la normativa corporativa vigente a la época”.

Consultada la minera, respondieron que, considerando que es un dictamen reciente y “que trata sobre informes de fiscalización de Cochilco del año 2016, Codelco aún no ha realizado un análisis en profundidad de su contenido, por lo que está recabando los antecedentes para pronunciarse al respecto”.

Asignación directa

Codelco dio cumplimiento a la normativa en un contrato cuestionado, según Cochilco. Profesionales demandan a Nelson Pizarro

En tribunales se enfrentarán también el sindicato de supervisores y profesionales de la División Salvador con Codelco. De hecho, esta organización entabló una demanda laboral que apunta al presidente ejecutivo de la firma, Nelson Pizarro.

El sindicato apunta a supuestos malos tratos por parte del gerente de Recursos Mineros y Desarrollo de Salvador, Ricardo Miranda Díaz, quien -dicen- sería apoyado por la administración central de la minera.

Indica que en agosto del año pasado, los profesionales tuvieron una reunión con Pizarro, en la que el ejecutivo les habría pedido dejar atrás las acusaciones y concentrarse en dar continuidad a la operación más pequeña de Codelco. Esto lo calificaron como “amedrentamiento” e iniciaron un demanda por prácticas antisindicales.

Consultada, la minera señaló que Codelco “desmiente categóricamente la existencia de hechos constitutivos de prácticas antisindicales, ante lo cual expondrá los antecedentes que corresponda frente a los tribunales de justicia”.

Fuente: El Mercurio/Hernán Vargas S.

