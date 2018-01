Bitran hace mea culpa tras críticas de OCDE por poca diversificación económica: “Estamos en una trampa”

El vicepresidente ejecutivo de Corfo se refirió al efecto en el aumento del precio del cobre como “una droga”, la que genera “autocomplacencia” y hace que se dejen de lado importantes desafíos de sofisticación.

Eduardo Bitran, vicepresidente ejecutivo de Corfo. El Mercurio SANTIAGO.- Tras 15 meses de trabajo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) dio a conocer un informe que el mismo Estado de Chile le solicitó para evaluar las políticas de transformación productiva del país.

El resultado de la revisión tuvo como principal foco la advertencia que puso la organización internacional sobre Chile: existe una vulnerabilidad extrema a los shocks externos por la baja diversificación y productividad económica.

Así, luego de que Mario Cimoli, director de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la Cepal, y Mario Pezzini, director del Centro de Desarrollo de la OCDE, expusieran las evaluaciones y sugerencias del informe, el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitran, se mostró preocupado en la misma linea que el estudio.

“Chile tiene un enorme desafío, porque en los últimos 17 años la productividad total de factores está casi estancada si la comparamos con la década de los ’90 (…) Cuando hablamos de crecimiento de largo plazo el crecimiento de la productividad es fundamental y ahí tenemos un talón de Aquiles”, dijo Bitran. En esa línea, y respecto a las razones que estarían teniendo al país en este “estancamiento”, el economista comentó: “Creo que hay un tema cultural (…) No confiamos y cada vez confiamos menos y resulta que para innovar hay que colaborar y si uno no tiene no confianza no colabora. Estamos en una trampa, estamos en un tema socio-antropológico muy desafiante del cual hay que preocuparse”.

El mea culpa

Respecto a las observaciones hechas por la OCDE, Bitran señaló que “ellos han resaltado la insuficiente innovación que se hace en Chile, especialmente en el ámbito privado”. En ese sentido, el informe hace hincapié en que en el país no se generan las articulaciones necesarias para generar innovación de la mano con el desarrollo de los recursos naturales de los que Chile goza.

“No hemos tenido visión estratégica respecto a dar orientación a las enormes cantidades de recursos que usa el Estado, por ejemplo, en Becas Chile y otros programas (…) los cambios que aparecen como los más dinámicos y donde está habiendo un cambio vertiginoso no son los sectores en los que el país está invirtiendo sus recursos humanos”, dijo el economista.

De hecho, la OCDE indicó que existe una baja especialización y preparación de los chilenos en áreas relevantes para la competitividad del país. Es más, sólo el 3% de los graduados lo ha hecho en el área de Tecnología de Información y Comunicación (TIC), mientras que el 1% en ciencias naturales, matemáticas y estadísticas, la más baja participación los 35 países del conglomerado.

En otra línea, es fundamental, según la OCDE y Bitran, que el país haga un esfuerzo tanto público como privado, en donde ambas fuerzas trabajen en conjunto, para hacer hojas de ruta respecto a cómo enfrentar los desafíos tecnológicos y los cambios de paradigma que están ocurriendo.

Si bien en Chile dicha alianza ya se ha venido desarrollando en los últimos cuatro años, “tenemos que fortalecer ese proceso, ellos (la OCDE) ven una debilidad en lo que hemos hecho y todavía falta incorporar más significativamente al sector privado”.

“El Estado que funciona en estanco, que tiene desconfianza lo privado de lo público, tiene una barrera, por lo tanto hay que insistir en generar estos espacios de diálogo y combinar acciones de lo público y lo privado con visión compartida”, comentó.

El riesgo de la “droga” del cobre

El vicepresidente ejecutivo de Corfo se refirió al riesgo en el aumento del precio del cobre como “una droga”: “Cuando sube el precio hay más recursos y nos ponemos más apoltronados, autocomplacientes y dejamos quizás de lado estos grandes desafíos de diversificar y sofisticar nuestra economía porque estamos gozando de la bonanza”.

Sucede que, según Cimoli y Pezzini, quienes presentaron el informe, es justamente en la bonanza cuando hay que invertir más en capital humano e innovación para poder así diversificar la economía y aumentar la productividad futura.

“Eso nos ha costado como país”, confesó Bitran y agregó que “desafortunadamente se nos genera una especie de rentismo que cuando sube, todo se aceita con recursos y no estamos disponibles para hacer transformaciones más profundas”. En ese sentido, el ex ministro de Obras Públicas del primer Gobierno de Michelle Bachelet enfatizó que “el desafío fundamental es poder tener la visión política de mirar más a largo plazo y darse cuenta que estos periodos que son cortos, en que gozamos de la bonanza, tienen que ser utilizados de verdad para las transformaciones y la sofisticación productiva”.

Fuente: Emol/Patricia Marchetti Michels

Relacionada: