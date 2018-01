Contraloría autoriza capitalización a Enap por US$ 400 millones

Ley de Gobierno Corporativo:

Dineros serán entregados a la empresa estatal antes del 6 de agosto.

La Contraloría General de la República tomó razón del decreto que autoriza la entrega de una capitalización de US$ 400 millones a la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) por parte del Ministerio de Hacienda, por lo que la transferencia de recursos quedó lista para ser materializada mediante uno o más depósitos en un plazo que no podrá exceder del 6 de agosto de este año. Lo anterior es parte de lo que establece la nueva Ley de Gobierno Corporativo que entró en vigencia el 1 de diciembre de 2017.

Esta norma considera la entrega de estos recursos a contar de la puesta en marcha de la ley hasta los 12 meses siguientes, y también establece un directorio integrado por siete miembros: dos designados directamente por el Presidente de la República, cuatro que provendrán de propuestas del Sistema de Alta Dirección Pública (ADP), y uno elegido por los trabajadores de la empresa.

Con esta capitalización, Enap alcanzará un patrimonio superior a los US$ 1.000 millones, una cifra más de diez veces superior a la de 2012, cuando solo era de US$ 83 millones, recalcó la firma a través de un comunicado. En paralelo, en los últimos cuatro años la administración ha logrado mantener un Ebitda por sobre los US$ 600 millones y ha concretado inversiones por más de US$ 2.500 millones, más del doble que el período previo.

El gerente general de Enap, Marcelo Tokman, señaló que “con la nueva Ley de Gobierno Corporativo, la capitalización y la ampliación de giro, Enap está preparada para proyectarse como una empresa moderna, transparente y que genere soluciones para el país, que permitan avanzar hacia un futuro energético sostenible”.

Fuente: El Mercurio/H.V.S.

