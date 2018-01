Inventario de hierro llega a máximos en puertos de China

Superó las 150 millones de toneladas:

El país asiático importa alrededor de 1.000 millones de toneladas anuales, en su mayor parte de Brasil y Australia.

Los inventarios de mineral de hierro acumulados en los puertos de China han superado las 150 millones de toneladas, otro récord del mayor importador del mundo, según Bloomberg. En tanto, las reducciones sin precedentes que dispuso el Estado para la producción de las acerías en los meses de invierno hacen declinar la demanda, al tiempo que aumentan las importaciones.

Las tenencias se expandieron 1,8% en la semana, a 150,83 millones de toneladas, según Shanghai Steelhome E-Commerce Co., lo que se suma al aumento de 30% del año pasado, el mayor de que se tenga registro en datos que se remontan a 2010. China importa alrededor de 1.000 millones de toneladas anuales, en su mayor parte de Brasil y Australia.

Los precios del mineral de hierro subieron en los dos últimos meses de 2017, a pesar de que China ordenó a las acerías ubicadas en los centros de producción al norte del país que redujeran el suministro, en un intento por combatir la contaminación del aire.

El aumento se produjo en momentos en que se especula que las reducciones podrían impulsar la demanda de mineral de mayor calidad, que es más eficiente. Los inventarios portuarios récord se cuentan entre los indicios de que la oferta global sigue siendo abundante, conforme las mineras BHP Billiton Ltd., Rio Tinto Group y Vale SA continúan produciendo a buen ritmo.

“Los inventarios en puertos no han dejado de crecer debido a las restricciones medioambientales”, dijo Dang Man, un analista de Maike Futures Co., antes de que se difundieran los datos. “Sin embargo, el nivel de inventario no es tan importante para los precios. Lo que tiene más importancia es la calidad de la composición de las tenencias y qué indica eso sobre la dinámica del mercado”, agregó.

