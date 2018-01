Primer Tribunal Ambiental busca que la C. de Apelaciones de Copiapó reciba denuncias

La entidad, que lleva un caso relacionado a las comunas de Vallenar, Huasco y Freirina, suma otros cuatro del rubro minero. Esto luego de que sólo en septiembre obtuvieran la jurisdicción de la zona norte.

Descentralizar o desconcentrar. Esa es la premisa máxima con la que llegaron ayer dos de los tres ministros del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta a Copiapó., quienes a primera hora de la mañana asistieron a la Corte de Apelaciones de la capital regional, con el fin de pedir la cooperación de la entidad judicial, para que el tribunal sesione en Atacama.

“Nuestra intención, mientras resolvemos el tema de la tramitación electrónica, es justamente ponernos a disposición y pedir ayuda para que definan el juzgado, el lugar donde se pueden presentar las causas, acá mismo en la región”, explicó el ministro del Primer Tribunal Ambiental Marcel Hernández.

La corte especializada cuenta desde el pasado 4 de septiembre con jurisdicción no solo en la región de Atacama, también en Arica y Parinacota; Antofagasta -donde sesiona actualmente-; Tarapacá y Coquimbo. Además, y para facilitar la forma de denuncias a la ciudadanía, se encuentran resolviendo la tramitación electrónica de casos. Todo en una zona, que fue catalogada por el licenciado en Ciencias del tribunal, Marcelo Hernández, como “muy dinámica desde el punto de vista de la minería, portuaria, energía, servicio”.

Esto por el nivel de judicialización de proyectos de inversión, como lo fue el caso Dominga en la comuna de La Higuera, en la región de Coquimbo.

En Atacama, hasta el momento la instancia lleva a cabo un solo caso que involucra las comunas de Huasco, Freirina y Vallenar. Se trata del proyecto de Ampliación y mejoras operacionales en Mina los Colorados. Sobre la revisión, ninguno de los dos ministros presentes, quiso referirse a los pasos que sigue actualmente el proceso de revisión.

“Es una reclamación respecto de la actuación de la superintendencia de Medioambiente, y como les digo están en revisión del tribunal”, dijo Hernández. Mientras que el presidente de la corte, Daniel Guevara, comentó que “esa reclamación todavía no tiene el informe del Servicio de Evaluación Ambiental. Es muy importante entender que el plazo para resolver o para informar es de 15 días máximo, ese plazo todavía no ha vencido. Entonces no ha quedado fijada de forma precisa la controversia, por lo cual hay que ser muy cuidadosos en anticipar una opinión”.

En tanto, al Tribunal han ingresado cinco causas diferentes del rubro minero, correspondiente a las cinco regiones que abarca la institucionalidad.

Autonomía

Solo dependen presupuestariamente del Ministerio de Hacienda, por lo que estos tribunales -tres a lo largo del país- son de absoluta autonomía.

Sus representantes en la región aseguraron no tener conflicto de interés ni con el Ministerio del Medioambiente; ni con otro. Resultando ser así independientes del poder Ejecutivo.

“Chile tiene ahora tribunales especializados que permiten procesos de Estado de derecho ambiental, y esta jurisdicción especializada, por supuesto que es lo que le entrega una garantía a los ciudadanos para que puedan -y también a las partes en el conflicto- para que la reclamación se pueda debatir serenamente como controversia en un tribunal de especialidad”, explicó el presidente del tribunal, Daniel Guevara.

