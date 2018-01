Codelco generó el 46% de la producción nacional de molibdeno seguido por Sierra Gorda SCM con un 27%

Entre los meses de enero y noviembre de 2017, la producción nacional del concentrado totalizó 57.577 toneladas, con un valor promedio de US$ 8,2 la libra. Chile sigue siendo el segundo productor mundial de este subproducto del cobre.

El Consejo Minero estima que Chile posee el 12% de las reservas mundiales de molibdeno y el 21% de la producción global de este subproducto de la industria cuprífera. El que, por sus características únicas de resistencia, durabilidad y capacidad de soportar altas temperaturas, sobre todo en aleación con otros metales, es utilizado en la industria automotriz, química, electrónica, aeronáutica y la construcción.

Segundo productor

El director de Estudios y Políticas Públicas de Cochilco, Jorge Cantallopts, informó que según las estadísticas de World Bureau Metal Statistics (WBMS, a octubre de 2017), Chile se consolidó durante 2017 como el segundo productor de concentrados de molibdeno representando el 20,5% de la producción global.

Conteo en el que Chile es superado solo por China, que generó el 43% de la producción mundial en los primeros nueve meses de 2017. En este punto es relevante destacar que en 2013 la producción nacional representaba el 13,9% de la producción mundial, ocupando el tercer lugar después de Estados Unidos.

Respecto a la producción promedio de molibdeno de las mineras nacionales, el personero del Comisión detalló que durante el periodo enero-noviembre del año pasado, la producción nacional de concentrados de molibdeno totalizó 57.577 toneladas con un crecimiento de 12,5% respecto de igual periodo del año anterior.

En la actualidad, agregó, son siete las compañías productoras de molibdeno en el país, divisiones de Codelco entre ellas, que en el periodo enero-noviembre generaron el 46% de la producción nacional de molibdeno, seguido por Sierra Gorda SCM con el 27%.

28% subió su valor

Cantallopts, ante la consulta de si el molibdeno también tuvo un alza en 2017, como sucedió con el cobre, dijo que efectivamente el año pasado el precio del molibdeno registró un alza significativa alcanzando un promedio en torno a US$ 8,2 la libra en el mercado estadounidense, superando en 28% el precio medio de 2016.

“Este comportamiento estuvo influenciado por la recuperación del mercado del petróleo y el gas, sectores petroquímicos, industria automotriz e infraestructura que en conjunto explican más del 50% de la demanda de molibdeno y que durante el año 2017 registraron aumentos significativos en su demanda”, dijo.

En este contexto, cabe recordar que gran parte del molibdeno (más del 50%) es utilizado en la fabricación de algún tipo de acero principalmente los inoxidables, de construcción y especiales, siendo por lo tanto la producción de acero el principal impulsor de la demanda y consecuentemente un determinante relevante de las fluctuaciones en el precio del molibdeno. En 2017 la producción de acero crudo habría registrado un expansión de 5%, especificó el ejecutivo.

Dólares por libra

El molibdeno, según detalla el Consejo Minero, alcanzó un valor promedio de US$ 27,9 por libra entre los años 2006 y 2008, peak que dio paso a un desplome que bajó su precio hasta US$ 11,1 en 2009. Lo que no duraría demasiado, pues en el año 2010, tal como sucedió con el súper ciclo del cobre, el metal volvió a escalar hasta alcanzar los US$ 15,8 la libra, buena racha que se extendió hasta 2014, pues en 2015 y 2016 el valor bajó hasta los US$ 6,6 y US$ 6,4, respectivamente. Hasta noviembre de 2017, en tanto, el molibdeno promedió, a octubre, US$ 8,2 la libra.

Chuquicamata

Los proyecciones indican que la producción anual de molibdeno de Codelco crecerá a la par con la producción de cobre que entregarán los proyectos estructurales, entre ellos Chuquicamata Subterránea, que alcanzaría anualmente una producción de 366.000 toneladas de cobre fino.

Con la puesta en marcha de MCHS, la producción de molibdeno proyectada será del orden de 15 a 18 mil toneladas anuales. Esto quiere decir que se mantendrán los actuales niveles, pero de manera sostenida en el tiempo, permitiendo que la división Chuquicamata siga ubicada entre las grandes empresas productoras de molibdeno a nivel mundial.

