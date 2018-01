Ministra Williams proyecta precio promedio del cobre sobre US$ 3 en 2018 por mejores perspectivas

La secretaria de Estado aseguró que pese a que la estimación oficial de la Comisión Chilena del Cobre es de US$ 2,92 para este año, los valores actuales indican que el cobre se situará por encima de la barrera de US$ 3,00.

La ministra de Minería, Aurora Williams, estimó este viernes un precio promedio del metal rojo sobre US$ 3,00 la libra en 2018, debido a las perspectivas positivas para el mercado.

Así, la secretaria de Estado aseguró que pese a que la estimación oficial de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) -anunciada en octubre- es de US$ 2,92 la libra para este año, los valores actuales indican que el cobre se situará por encima de la barrera de US$ 3,00 la libra.

“Podemos ver que desde noviembre de 2016 hay una inflexión, se logra llegar a US$ 3 la libra y paulatinamente las proyecciones de precio van mejorando. Hoy día, la proyección de precio de Cochilco para 2017 es un promedio de US$ 2,77 la libra. Ya concluido el año pensamos que va a ser mayor, en la mirada retrospectiva. Para 2018, la proyección oficial es de US$ 2,95 la libra, sin embargo, las proyecciones de mercado y los valores que tenemos actualmente permiten indicar que, probablemente, estemos sobre US$ 3 la libra de cobre en un mercado muy ajustado”, explicó Williams a periodistas.

“Por lo tanto, esperamos una condición económica mucho mejor, un precio mejor de cobre y eso, naturalmente, ya se ve en los proyectos y en cómo estos se están activando”, precisó Williams.

La ministra se refirió también al crecimiento de 3,2% del Imacec en noviembre dado a conocer hoy, sosteniendo que el alza en minería se debe, principalmente, al aumento de la producción.

El Imacec minero aumentó 2,9%, mientras que el Imacec no minero lo hizo en 3,2%, según información del Banco Central de Chile (BCCh).

“Con estas condiciones de precio se enfrenta un escenario distinto, podemos ver en los índices del Imacec que en los últimos tres meses minería ha tenido un aporte importante y tiene que ver con que, efectivamente, tengamos una mayor producción”, apuntó la titular de Minería.

Asimismo, Williams anticipó que en febrero se prevé un salto debido a la extensa huelga de Escondida -controlada por BHP- en 2016.

“Recordemos también que en el Imacec minero de febrero va a tener una incidencia importante porque el año pasado tuvimos la paralización de Minera Escondida, por lo tanto, en la comparación se va a ver un salto nuevamente”, puntualizó.

