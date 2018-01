Gobierno anunciará monto de capitalización de Codelco en 2017 la próxima semana

“(El monto) está fijado y está pronto a anunciarse. Puede que el lunes o el martes ya esté publicado así que estamos esperando la publicación en el Diario Oficial”, aseguró Williams.

La ministra de Minería, Aurora Williams, dijo este viernes que el monto de capitalización de Codelco en 2017 ya está fijado con el Ministerio de Hacienda y se publicará en el Diario Oficial la próxima semana.

“(El monto) está fijado y está pronto a anunciarse. Puede que el lunes o el martes ya esté publicado así que estamos esperando la publicación en el Diario Oficial”, aseguró Williams a periodistas.

Aunque la ministra no quiso anticipar el monto acordado con el Ministerio de Minería, el presidente del directorio de Codelco, Óscar Landerretche, precisó en diciembre que sería de US$ 575 millones.

El Gobierno promulgó la ley de capitalización de la minera estatal en 2014 por US$ 4.000 millones, que pueden ser entregados hasta 2019 y tienen relación con el grado de avance de los proyectos estructurales.

En 2016, Hacienda fijó una cifra de US$ 975 millones, dividida en US$ 500 millones para inversión por ley de capitalización y US$ 475 millones para mitigar el efecto de la Ley Reservada Cobre, monto que no está contemplado en 2017.

La secretaria de Estado junto al director del Sernageomin, Mario Pereira, participó hoy en la presentación de las cifras de accidentalidad en minería durante el pasado año.

La implantación de medidas de mitigación permitió bajar la cifra de accidentes fatales en la industria desde 18 en 2016 a 12 en 2017, logrando un año histórico con la menor cifra de fallecidos en 18 años. En tanto, los accidentes graves -que implicaron lesiones en trabajadores- disminuyeron un 9,6%.

Fuente: Economía y Negocios

