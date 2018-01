Desarrollo de proyectos mineros se toma la agenda ante señales de reactivación

Desde el mundo privado, público y judicial hicieron un diagnóstico sobre el desarrollo de estas iniciativas.

Desequilibrios en la información, falta de cumplimiento de los compromisos y la actual normativa fueron parte de los puntos que se abordó en el seminario “Una Propuesta Para Chile: Grandes Proyectos con Desarrollo Territorial”, realizado por Valor Minero, y en el que participó el presidente de la CPC, Alfredo Moreno; el presidente de Codelco Óscar Landerretche, el ministro de la Corte Suprema Sergio Muñoz y la dirigente social, representante del pueblo Cecilia Flores.

En el panel, donde se trató los desafíos que tiene el sector minero al momento de avanzar en sus inversiones, Moreno remarcó que desde el mundo empresarial se “ha hecho camino al andar”, ya que hace menos de tres décadas que Chile tiene una institucionalidad ambiental. “Los mayores desastres ambientales han sido hechos por el Estado, por ejemplo la Planta Celulosa en Constitución, y fue hecha con consulta a la ciudadanía”, recordó.

Pese a ello, el ministro de la Corte Suprema Sergio Muñoz indicó que ya con una institucionalidad instaurada, es fundamental que existan instancias colaborativas antes de la realización de los proyectos para evitar conflictos, y una vez que obtengan los permisos deben mantener los compromisos (ver página 19). Adicionalmente advirtió que el Estado también tiene que tener una tarea en el desarrollo nacional. “Nuestro país, con todo respeto a los inversionistas y al sector privado, no puede quedar entregado a 50 o 100 proyectos. Debe tener una diversificación mucho más amplia”.

Por su parte, durante su intervención el presidente de la minera estatal Óscar Landerretche advirtió que los tiempos de la tramitación y construcción de los proyectos mineros no se condice con los avances tecnológicos de la industria, y la legislación no facilita la incorporación de estos cambios. Además, si bien concordó respecto a la importancia de la simetría de la información entre las partes interesadas en el desarrollo del proyecto, indicó que muchas veces esta no es posible por no estar al alcance de las partes involucradas. Por ello, propuso que se invirtiera para elevar el conocimiento técnico para mejorar la evaluación de nuevos proyectos, lo que sería particularmente útil para abordar las iniciativas de litio.

Fuente: Pulso

