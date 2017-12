¿Olfateando litio? Elon Musk, el multimillonario detrás de Tesla y la revolución de las baterías, está en Chile

Si bien no se confirmó la razón de su visita, es sabido el interés de la empresa de automóviles eléctricos por nuevas fuentes de litio, lo que podría dar algunas señales.

Elon Musk, el multimillonario sudafricano con residencia en EE.UU., está de vivista en Chile.

La cabeza detrás de Tesla, SpaceX y PayPal habría arribado el miércoles al país, según pudo confirmar La Tercera, pero su visita levanta más dudas que certezas.

La 56º persona más rica de todo el planeta, que acumula una fortuna de 17,4 mil millones de dólares, es una de las personas más influyentes del mundo por su hambre innovadora y su búsqueda por fuentes renovables de energía.

El miércoles, fuentes de la Policía de Investigaciones (PDI) confirmaron su arribo al país, aunque se ignora si se encuentra en el país por negocios o vacaciones.

La Tercera consultó en varios ministerios pero señalaron no tener información de su presencia en Chile, lo que hace presumir que su visita al país no tiene carácter oficial.

Pese a esto, es sabido que Tesla, la firma de automóviles eléctricos, así como su innovación de tejas solares para techos que alimenten de energía a los hogares, necesitan litio, mineral que abunda en el país.

Aún así, Tesla no participó en la licitación para industrializar la producción del mineral y darle valor agregado en Chile.

Las 6 empresas que sí presentaron proyectos son las siguientes:

TVEL Fuel Company of Rosatom de Rusia

Suchuam Fulin Industrial Group Co. Ltd. de China

Shenzheng Matel Tech.Co. Ltd. y Jiangmen Kanhoo Industry Co. Ltd. de China

Molymet de Chile

Gansu Daxiang Energy Thecnology Co Ltd. de China

SAMSUNG SDI Co. Ltd. y POSCO de Corea

Fuente: El Mostrador

Relacionada: