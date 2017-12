Carbonífera Cocke Car arriesga cierre tras dos meses sin pagar sueldos

Son 90 trabajadores afectados en Coronel. Autoridades llaman al empleador a que cumpla en un año polémico que involucra la muerte de un minero en faena.

El 2017 ha sido un año duro para los 90 mineros de la empresa Carbonífera Cocke Car emplazada en la comuna de Coronel: la administración no ha pagado los sueldos e imposiciones previsionales de noviembre y diciembre a pocos días que finalice el mes.

Por otro lado, la Dirección del Trabajo Bío Bío le ha cursado 20 multas por incumplimiento de contrato y seguridad laboral. De hecho, de seguir con estas conductas, arriesga el cierre por parte del Servicio Nacional de Geología y Minería, Sernageomin.

“Si no se cumplen las medidas de seguridad, el Sernageomin determina si cierra”, advirtió ayer el seremi de Minería, Lautaro Benítez, tras una reunión con los afectados.

La advertencia no es menor, ya que en junio uno de los trabajadores, José Fernando Nahuelcheo García (56 años), falleció en la Mina Don Pedro.

La investigación determinó responsabilidades compartidas, puesto que el empleador no estaba haciendo las supervisiones correspondientes y el trabajador habría incurrido en conductas riesgosas.

Tras la tragedia, su nuera, Felicia Fernández, ya daba las luces de alerta. “Tampoco les pagaban al día, no tenían imposiciones. Esto tiene que terminar, porque aquí hay una viuda, hijos y nietos y alguien tiene que dar la cara. Él decía que ya no había espacio para trabajar, que la mina no daba para más”.

Se estableció un protocolo a seguir, pero no estaría cumpliendo. La Seremi de Minería, señaló que igualmente seguirá con la entrega de cascos, guantes y zapatos de seguridad.

Llamado

Es por ello que hay incertidumbre en los mineros y en sus familias. Temen que ocurra un nuevo caso similar a la Mina Santa Ana de Curanilahue, donde quedaron abandonados, conllevando a la intervención del Gobierno Regional.

“Al señor Jorge Terán Norambuena, al señor Pedro Vergara, gerente de operaciones el segundo y representante legal el primero, es que en estos días tan complicados y y especiales para las familias de en Coronel que se ponga la mano del corazón, que saque la plata del bolsillo que supones la tiene, pague los sueldos”, llamó Benítez.

De acuerdo al seremi del Trabajo, Rodrigo Alarcón, en dos semanas se han hecho cuatro visitas y “dos citaciones al empleador para que concurra y de cuenta de la situación impaga”.

El presidente del sindicato de Cocke Car, Elvis Valdebenito, declaró que la crisis no es por falta de carbón. “Ya estamos a 28 de diciembre y el 20 tenían que pagar el anticipo. El empresario dice no tengo y no tengo. Y algo hay que echarle a la olla”.

Aseguró que a este minuto no se ha cerrado por quiebra, pero que “se sacaron los rieles, los carros, las bombas y que se trabaja con seis y siete personas para sacar el agua y no se inunde. Hasta este minuto siguen operando, pero sin pagarnos”.

Por lo pronto, no hay planes de toma. Eso sí, entienden que de hacerlo quizás no logren nada. La mayoría hoy está con vacaciones y otros con días sin goce de sueldo. “Así, suma y sigue”, lamentó Valdebenito, esperando que el Gobierno Regional pueda tramitar pensiones de gracia, puesto que muchos están por jubilar (el 40%).

El diputado electo, Gastón Saavedra (PS), indicó que se está buscando fórmulas para resolver la situación social con el municipio de Coronel. Por otro lado, podría pedir que se caduque la operación de la minera. “Este señor tiene un permiso de explotación de un bien nacional de uso público”.

Fuente: Diario de Concepción/Felipe Placencia