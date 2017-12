Vencimientos por US$ 6.500 millones enfrentarán empresas públicas en 4 años

Los montos más altos corresponden a Codelco y Enap, que son las de mayor tamaño. En el caso de la petrolera, no descartan endeudarse para cumplir con estas obligaciones.

Unos US$ 6.500 millones, cifra que equivale, por ejemplo, a más de cuatro veces lo aportado al Estado por Codelco al Fisco en los últimos dos años, es lo que suman los vencimientos con el mercado que deberán enfrentar las empresas públicas chilenas que emiten deuda pública, es decir, Enap, Codelco, BancoEstado y Metro, principalmente; entre 2018 y 2021.

Se trata de vencimientos relacionados con emisiones de bonos y préstamos bancarios, y que dada su magnitud, eventualmente obligarían a estas compañías a volver a endeudarse. De este grupo de empresas, la que mayores vencimientos deberá enfrentar es Codelco, con cifras por US$ 58 millones el próximo año, US$ 706 millones en 2019, US$ 617 millones en 2020 y US$ 1.067 millones en 2021.

Si bien estos números parecen abultados, en la estatal han hecho un importante trabajo para ir despejando de deudas los próximos años, para así derivar fondos a financiar sus proyectos estructurales como Chuquicamata Subterránea o Nuevo Nivel Mina el Teniente.

Por lo mismo, esperan no tener que refinanciarse en los próximos años. “No hay refinanciamientos previstos en el corto plazo. En 2017 Codelco ejecutó una operación de manejo de pasivos que le permitió limpiar los vencimientos de deuda de 2018 casi en su totalidad, y disminuir considerablemente los vencimientos de los años 2019, 2020 y 2021. Lo anterior nos da la flexibilidad de refinanciar sólo si las condiciones de mercado son atractivas. Nuestro equipo está constantemente analizando el mercado en la búsqueda de oportunidades de financiamiento favorables”, señalaron desde Codelco.

Más aún, en la minera ven con muy buenos ojos la extinción de más obligaciones, en el marco del plan por reducir los niveles de deuda de la estatal.

“Es positivo ya que permite a la organización enfocarse en producir cobre a los menores costos posibles, e invertir en proyectos que permitan extender la vida útil de nuestros yacimientos”, agregaron desde la corporación que encabeza Nelson Pizarro.

Enap y BancoEstado

Enap, en tanto, deberá juntar los recursos para cumplir con vencimientos por un total de US$ 640 millones en 2018: US$ 380 millones de deuda de largo plazo y US$ 260 millones en deuda de capital de trabajo. En 2019, en tanto, suman US$ 591 millones de deuda de largo plazo; en 2020, US$ 243 millones de deuda de largo plazo y, 2021, US$ 465 millones por el mismo concepto.

¿Cómo se financian en general esas deudas? “Generalmente, los vencimientos de deuda se financian con flujos propios generados por la operación, o bien se refinancian con una nueva deuda. Esto depende de las posibilidades de generación de caja de la empresa. En los últimos años, dada la deuda de arrastre que traía Enap, sólo se ha podido refinanciar deuda. No obstante, y a consecuencia del Plan Estratégico aplicado a partir de 2014 y al refortalecimiento financiero de la empresa, esperamos en un futuro cercano ser capaces de rebajar nuestra deuda”, complementó Enap, de manera oficial.

Respecto al citado plan, desde Enap comentaron que durante estos últimos años, y con el propósito de dar viabilidad al Plan Estratégico 2014-2025 de la compañía, su política financiera se ha abocado a extender la vida promedio de la deuda, mejorar la liquidez, disminuir el costo de la deuda y demostrar a las clasificadoras de riesgo la solvencia de la compañía.

Prueba del éxito de este plan, aclaran en Enap, son las últimas colocaciones de deuda emitidas por la firma “en septiembre de 2017, Enap concretó en Nueva York una colocación de bonos por US$ 600 millones, logrando una tasa de colocación de 4,679%, con un spread de 195 puntos base y una tasa cupón de 4,5%. Esta emisión fue la primera que la empresa emite por un plazo de 30 años. A mediados de este año, también se realizó una colocación en el mercado local equivalente a US$ 256 millones, alcanzando un spread de 67 puntos sobre la tasa de referencia”, indicaron.

BancoEstado, en tanto, tendrá que cumplir con vencimientos por US$ 1.721 millones en estos cuatro años, de acuerdo con lo mencionado en su último balance financiero, mientras que Metro sólo reporta US$ 364 millones, sin detalle por año.

Otras empresas públicas, según fuentes del sector, no reportan vencimientos con el público, sino mayormente con el Estado de Chile, como es el caso de Enami o Efe.

