Trabajador accidentado es trasladado grave a Santiago

Hombre resultó quemado mientras hacía mantención en una planta de Cosayach.

Un trabajador fue trasladado en estado grave a Santiago, luego que se accidentara durante una mantención minera en la planta Cala Cala de Cosayach.

Lech Morales (28) realizaba los trabajos junto a su padre, Carlos Morales (52), quien no resultó tan afectado y ya está en proceso de recuperación en el Hospital Regional, producto de las quemaduras sufridas en su rostro, cabeza y brazos

A su vez, el joven trabajador fue trasladado en coma inducido a la Posta Central de Santiago, pues, además de las quemaduras en gran parte de su cuerpo, mantiene comprometidas sus vías respiratorias.

El director del Hospital Regional, Aldo Cañete, manifestó que se realizaron todas las coordinaciones para el traslado del joven, quien se mantiene grave, agregando que por temas de protocolo este tipo de pacientes debe ser trasladado a la ciudad de Santiago.

Antecedentes

Según relató Carlos Morales, internado en la Unidad de Cirugía del Hospital de Iquique, el jueves recién pasado, él junto a su hijo y otras seis personas más, estaban trabajando en la planta de Cosayach, cerca de Pozo Almonte.

Junto a su hijo se encontraban en la parte superior del equipo vaporizador, haciendo trabajos de soldadura, cuando le solicitó un “pinchazo”.

“De repente siento una explosión y me empieza a caer algo caliente, no sabía que pasaba, entonces me tire fuera de la plataforma que habíamos fabricado para trabajar. Mi hijo, lo veo que cae, lo tomé y lo saqué. Lo que me dejó perplejo es que nadie atinó a hacer nada”, contó.

Además de los daños en las vías aéreas, el joven quedó con una fractura de cráneo. Y pese a las quemaduras, tras el accidente los dos hombres bajaron las escaleras. El padre aseguró que “no había ambulancia ni asistencia médica, solo nos trasladaron en una camioneta hasta el consultorio de Pozo Almonte”.

El trabajador explicó que lleva 20 años en la actividad y que en el mismo equipo trabajaron al menos cinco veces en los últimos dos años, sin que pasara nada, pero agregó que la maquinaria “no debía estar funcionando mientras ellos trabajaban o al menos no mantener vapor en su interior”.

Denuncia

Familiares de los trabajadores afectados están preocupados porque no se habría hecho el ingreso al hospital como “accidente laboral”. Así lo explicó la cuñada del joven, Camila Geraldo.

“La empresa Cosayach ha estado ausente de la situación. El accidente fue en una faena de ellos y según me enteré lo único que han hecho es comunicarse con uno de los capataces de la empresa contratista donde trabaja mi suegro y mi cuñado, para preguntar cómo están. Nosotros consideramos que ellos no siguieron los protocolos”, acusó.

La mujer argumentó que producto de no ser notificado el accidente laboral, demoró todavía más el traslado a Santiago.

La empresa L y L, es la empleadora de los afectados, quienes, según relataron los familiares, han estado pendientes e incluso financiaron los pasajes para que el hermano del joven trasladado viajara para acompañarlo.

“Nuestro malestar es que no había medidas de seguridad, no había ambulancia y nadie se ha hecho presente aquí. Necesitamos que la empresa se haga parte y se contacte”, manifestó Geraldo.

Este medio intentó contactarse con la empresa minera donde ocurrieron los hechos, sin embargo, ni la gerencia, ni el departamento de comunicaciones, estuvieron ubicables en sus teléfonos.

Dirección del trabajo

Víctor Inostroza, director regional del Trabajo, explicó que el hecho ocurrió justo antes del fin de semana largo, por lo que dijo no tener conocimiento si la denuncia se realizó. De todos modos, como ya están al tanto, dijo hoy se realizará una inspección. Inostroza manifestó que en caso de no existir la auto denuncia la empresa debe ser infraccionada, indicando que debe hacerse cargo de los gastos médicos y de la recuperación de las personas. “Una empresa donde se están realizando las funciones, como en el caso de Cosayach, debe velar también porque los trabajadores en su interior, no solo estén de manera formal en temas de contratos y cotizaciones, sino que también por sobre todo en las medidas de seguridad”, expresó.

Fuente: Estrella Iquique/Leonardo Naveas Nuñez