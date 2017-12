Mayor fundición de Japón prevé alza de precio del cobre en 2018

Debido a que la demanda mundial continúa creciendo:

Una buena noticia para la industria minera de Chile. Pan Pacific Copper (PPC), la mayor fundidora de cobre de Japón, prevé que los precios del metal rojo subirán más de 25% en los próximos dos años. Esto, debido a que la demanda mundial continúa al alza, superando la oferta existente en el mercado, dijo Satoshi Arai, presidente ejecutivo de la firma.

Mientras que este año cerraría a US$ 6.100 la tonelada del metal rojo, la empresa prevé que los precios del cobre promedien US$ 7.280 la tonelada en 2018 y US$ 7.720 la tonelada en 2019.

“Se proyecta que el consumo de cobre refinado incrementará un 2% anual entre 2016 y 2020, respaldado por una sólida demanda para infraestructura en los países en vías de desarrollo y nueva demanda de vehículos eléctricos y energías renovables”, señaló Arai.

Sin embargo, en los próximos dos años, la oferta de cobre refinado crecería solo 1,3% en 2018 y 1,6% durante 2019.

“El mercado global de refinado, probablemente, enfrentará una escasez de 216 mil toneladas el próximo año, un alza desde 51 mil toneladas este año, lo que servirá para impulsar aún más los precios del cobre”, sostuvo el ejecutivo.

Mientras que los valores del metal rojo han subido casi un 30% este año, las mineras han enfrentado mayores costos debido a la reducción del contenido de cobre en el mineral, la lejanía de los yacimientos y normas ambientales más estrictas.

