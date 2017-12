Daniel Guevara, presidente del Tribunal Ambiental de Antofagasta: “La exposición mediática es parte de los principios democráticos”

Jefe de la instancia que verá la reclamación de Dominga espera resolver el requerimiento de Andes Iron durante 2018. “Hoy la sociedad aprecia como una prioridad los temas medioambientales”, dijo.

Pese a que en medio de su proceso de instalación, el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta se vio enfrentado a la exposición mediática que implicó el ingreso a análisis de la reclamación del proyecto minero Dominga, para el presidente de esa institución, Daniel Guevara, ha sido más complejo trabajar en medio del ruido de martillos y serruchos de los trabajos que dan los últimos detalles a la casona que los alberga que enfrentar los micrófonos de prensa. Abandonó su cuenta de Twitter tras el ingreso de la causa y reconoce que duerme menos. Sin embargo, no ha dejado una de sus grandes pasiones, el montañismo.

Respecto a Dominga, el principal proceso que lleva ese tribunal, Guevara espera que la decisión sobre la reclamación se entregue en 2018. “Es un proyecto en plena actividad procesal”, señaló.

Ha sido un proceso de instalación bastante particular, con bastante exposición mediática por el caso Dominga.

La exposición mediática también es parte del principio democrático. Hoy la sociedad aprecia como una prioridad los temas medioambientales. Nos interesa que exista un acceso a la justicia de todos los temas, independiente de la cuantía. No podemos negar que hay temas que por su impacto, su cuantía, su proyección geográfica, tienen elementos que hacen a la ciudadanía participar en los procesos de evaluación, en los Estudios de Impacto Ambiental, presentar reclamaciones, observaciones, etc. El Tribunal tiene que estar apto para poder abordar este nuevo estándar de control ciudadano de lo que está realizando la justicia.

¿Cumplen las empresas en materia ambiental?

Cada día hay más proactividad. Así como al comienzo del siglo XX el desafío de las empresas era la ingeniería y la rentabilidad financiera, a comienzos de los 80 se emplea la seguridad industrial, en la minería, por ejemplo. Hoy hay un estándar donde las empresas que tengan una capacidad de adaptarse a un estándar ecológico en el desarrollo de proyectos, van a ser las que van a generar éxito. La economía da una oportunidad a quienes cumplen los altos estándares.

¿Y las que no se sumen?

La economía es un ejercicio donde siempre vamos viendo que aquel que piensa que puede seguir vendiendo relojes de bolsillo y no relojes pulsera, no se adapta a los nuevos tiempos.

¿Debe la legislación ser más estricta con la minería, considerando su tamaño e impacto?

Nuestro país ha tenido un importante avance en el ordenamiento del territorio dentro de las zonas urbanas. Hoy lo que parece un desafío de primer orden es como se va a a generar un ordenamiento, una definición sobre el uso del territorio marítimo, continental, y también del espacio aéreo, con proyectos. El desafío para el país es tener una dimensión del suelo, que no es infinito. Se tiene que pensar en convergencias del uso del territorio, y como se pueden hacer compatibles desarrollos de alto impacto en el uso del espacio, con otras actividades.

¿Hubo un daño a la institucionalidad con la demora en la instalación del tribunal?

En Chile no sólo hay materias ambientales, hay otras instituciones que están esperando hace tiempo su puesta en marcha. Cuan necesaria sería esa coordinación que signifique un Servicio Nacional de la Biodiversidad. Tampoco podemos mirar la mitad del vaso vacío, sino aquello que se ha avanzado. A pesar de la exigencia que significó para el Segundo Tribunal Ambiental hacerse cargo de la jurisdicción del norte, hay una cantidad importante de fallos que se redactaron. Siempre en justicia hay un principio clave que es el principio de la oportunidad. Habría que hacer un análisis bastante más detallado para obtener una respuesta.

Dominga

¿Fue complejo instalarse en medio del debate por Dominga?

Más allá de la discusión de este caso, hemos trabajado estos meses con maestros en la casona, con ruidos de serruchos, con polvo en suspensión. Hemos trabajado en una obra en proceso material de instalación. No ha sido fácil, pero hemos entendido que la responsabilidad nuestra es garantizar que este tribunal en el más breve plazo pudiera un usuario presentar sus causas en el tribunal.

¿Sintieron presión por el revuelo que causó el caso?

No. En eso hay un acuerdo inicial de parte del tribunal, que trata de que cuando existiera una situación que pudiéramos advertir, íbamos a dejar constancia de ella. Es un mensaje muy claro a todos los actores, que este tribunal no va a aceptar presiones, de ninguna parte.

El ministro Mena dijo hace un tiempo que el proyecto estaba muerto.

No estamos llamados a realizar expresiones de carácter político. En ese sentido no hacemos opinión de Twitter, o individuales de los ministros. Incluso temporalmente he suspendido mi cuenta de Twitter. Hay frases que a lo mejor tienen que ver con un sentimiento de guata de una autoridad. Pero hay que tener mucho cuidado con que, justamente, la razón por la que se crean los Tribunales Ambientales es para poder generar un proceso de control o revisión de la decisión de la autoridad administrativa e incluso de la autoridad política dentro de un estado de derecho ambiental.

¿Está muerto Dominga?

El proyecto ingresó. Si uno revisa la web, va a la información de causas y puede ver que hay una reclamación, que se ha admitido a trámite, que se envió un oficio para que informe el director ejecutivo del SEA, que hay un plazo, etc. Es un proyecto en plena actividad procesal en este momento.

¿Cuánto podría demorar el tribunal en ver este caso?

Los datos públicos dicen que en el Tribunal Ambiental de Santiago el promedio son doce meses, y en Valdivia son seis meses. Esperamos resolver dentro de 2018. Buscaremos actuar con el mejor equilibrio entre acuciosidad y resolución oportuna.

Fuente: La Tercera/Francisco González G.

Relacionada: