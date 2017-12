Costos marginales de la electricidad llegan a su nivel más bajo desde 2006

De acuerdo a datos del Coordinador Eléctrico Nacional a mediados de diciembre promediaban US$ 57,23 por MWh. Baja del precio de los combustibles y aporte de centrales ERNC justificarían la caída.

Una importante caída registran los costos marginales de producción de electricidad en el Sistema Eléctrico Nacional en lo que va de 2017. De acuerdo a datos obtenidos de las estadísticas anuales del Coordinador Eléctrico Nacional, hasta el 19 de diciembre el indicador promediaba US$ 57,23 por MWh en la barra Quillota 220Kv (Región de Valparaíso), su menor cifra desde el año 2006, cuando en doce meses obtuvo una media de US$ 45,7. Esta caída que puede ser explicada en gran parte por dos factores: la caída del precio del petróleo, permitiendo que los costos de la generación térmica se muevan a la baja, y la irrupción de las centrales en base a tecnología ERNC.

“Los cortos marginales del sistema han bajado y hoy son aproximadamente un tercio de lo que eran cuando llegamos al gobierno”, señaló el Ministro de Energía, Andrés Rebolledo. Además de la baja del precio de los combustibles fósiles, Rebolledo destaca la “irrupción de la ERNC, que han desplazado a la generación más cara del sistema. Cuando llegamos al gobierno la ERNC eran el 6% de la matriz y hoy son el 19%”.

Las estadísticas que maneja el Coordinador arrojan que la baja es generalizada en las distintas barras de medición a lo largo del sistema eléctrico. Por ejemplo, en la barra Crucero (Región de Antofagasta), ubicada en el antiguo Sistema Interconectado del Norte Grande (Sing), los costos marginales han llegado a US$ 55,63 por MWh en lo que va de año, una caída de 10% frente a los US$ 61,81 por MWh que promediaron en 2016. En tanto al realizar la medición en Cardones, ubicada en las cercanías de Copiapó, Región de Atacama, en el ex Sistema Interconectado Central (SIC), este indicador promedia US$ 36,06 por MWh a la fecha, graficando una merma de 4,3% en relación a los US$ 37,69 del año pasado.

Una baja que a juicio de Rebolledo, impacta directamente en el desarrollo del sector y del resto de los sectores productivos del país. “Hoy el costo de la energía no es una traba para la economía, cómo lo era hace algunos años, y eso ha entregado mayor competitividad al sector productivo”, sostuvo.

Rentabilidad ERNC

Para María Isabel González, ex secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía (CNE), el caso de Cardones tiene una explicación. “Eso se explica porque hay muchas centrales fotovoltaicas concentradas en torno a Cardones”, señala. Destacó que el gobierno ha cumplido con su meta de reducción de costos, pero que esa buena noticia trae aparejada una preocupación. “El problema es para los inversionistas. No hay rentabilidad garantizada para los generadores y fue a riesgo de ellos cuando decidieron instalar esas centrales en ese mismo punto. Pero hay que recordar que esas decisiones se tomaron cuando el costo marginal ahí era muy alto, ya que no se podía llevar toda la energía necesaria al norte por falta de capacidad en las líneas de transmisión.

Sin embargo, para el Ministro Rebolledo, el aumento de capacidad de centrales ERNC, entre otras, permitió “poner más competencia al mercado eléctrico”, lo que a su juicio evidencia “que el diagnóstico que se hizo en su momento fue el correcto, y que esta meta se podía lograr. La baja de los costos fue un compromiso que tomamos en la agenda de energía en 2014, y lo cumplimos con creces”.

En 2014, uno de los primeros encargos del entonces recién instalado gobierno de Michelle Bachelet al entonces Ministro de Energía, Máximo Pacheco, fue la reducción de los precios de la electricidad. El compromiso quedó plasmado en la agenda de energía que fue presentada a la mandataria en 2014, y consideraba metas ambiciosas, entre ellas, reducir los costos marginales de la electricidad desde los US$ 151 promedio de 2013 en un 30% a fines del mandato de esta administración, con la expectativa que el promedio de los costos de la electricidad en 2017 fueran inferiores a US$ 105,96 por MWh en 2017.

Fuente: La Tercera/ Francisco González G.

Relacionada: