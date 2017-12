Trabajadores de Chuquicamata aprobaron rediseño en Refinerías

Este viernes los trabajadores de la gerencia refinería de Chuquicamata aprobaron la propuesta de Rediseño del área presentada por la empresa.

La jornada se desarrolló entre las 09:30 y las 18:30 horas en la sede del Sindicato N°2 y hasta donde los trabajadores llegaron a sufragar en cámaras secretas dispuestas para tales efectos y cerca de las 19:05 horas de la tarde se hicieron oficiales los resultados.

La propuesta de la administración fue aceptada con 137 votos, lo que equivale a un 57% de los votos emitidos, mientras que por el rechazo a la propuesta se manifestaron 102 trabajadores, un 43% de los votantes. Cabe mencionar que hubo una participación del 63.39% del universo de trabajadores de la Gerencia de Refinerías con 239 votantes de los 377 habilitados.

La dirigencia Sindical destacó que la propuesta final de la empresa contiene planes de egreso especial y se logró considerar la movilidad con sus cadenas, vale decir, manteniendo los beneficios. Para estos efectos, se aumentó de 7 a 47 los concursos internos para los trabajadores de la Refinería.

Críticas

La dirigencia sindical ha sostenido que la participación de los trabajadores en el proceso fue intermitente y la propuesta fue impuesta.

La situación actual de la Refinería y que esté sin ánodos, no es responsabilidad de los trabajadores, es más bien consecuencia de la gestión productiva.

Liliana Ugarte Morales, presidenta del Sindicato Número 2 de Codelco Chuquicamata, explicó que aquí ganó la propuesta de la administración, en un proceso que calificó de muy largo y duro, en que siempre han estado protegiendo por los intereses de los trabajadores y subrayó que el acuerdo no es el óptimo :”Vamos a velar por todas aquellas acciones que signifiquen bienestar para nuestros trabajadores, empleabilidad, transferencias con mantención de condiciones, beneficios y remuneraciones, un egreso digno para quienes así lo acepten, porque eso es voluntario y para quienes se queden las mejores condiciones laborales”, explicó.

La presidenta del Sindicato 2, reiteró su crítica permanente al planteamiento de la administración, cuestionando la receta que proponen de buscar mayor producción con menos dotación: “Por el bien del negocio, por el futuro de Codelco y porque siga manteniéndose como una empresa estatal, espero que la fórmula de ellos resulte; sin embargo, creo que es complicado. Otra critica que hacemos es que este diseño toca solamente a los roles B, a los A prácticamente no los toca”, aseguró.

Liliana Ugarte, remarcó que si el negocio no hubiese sido gestionado de la mala forma en que se hizo, no se tendría que estar comprando ánodos externos y no les tendrían que estar imponiendo un costo de producción a los trabajadores, si la Fundición hubiese funcionado como corresponde,”tendríamos la Refinería llena con ánodos propios y el negocio sería nuestro, no seríamos maquiladores”, sentenció.

Vigilantes

Finalmente,los dirigentes del Sindicato N°2 advirtieron que se mantendrán vigilantes, monitoreando que la implementación del rediseño se desarrolle de acuerdo a lo estipulado en la propuesta aceptada en la votación.

Fuente: Sindicato N°2 Chuquicamata, Codelco

