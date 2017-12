La mina debe crear soluciones ante conflictividad social

José Lecaros, gerente general adjunto de Jinzhao Mining Perú, consideró prioritario identificar todos los permisos que requiere un proyecto y advirtió que hay un vacío normativo en el tránsito a la explotación.

Las mineras han aprendido a convivir con los trámites, han empezado a dominarlos, ya pueden superarlos con más facilidad que antes, pero es necesario contar con un escenario administrativo mucho más amigable para que las nuevas inversiones no se retrasen, dijo el gerente general adjunto de Jinzhao Mining Perú, José Lecaros.

“Ya sabemos cómo comunicarnos con el Estado, ya sabemos cómo coordinamos con los funcionarios, ya les advertimos que el proyecto, nuestro expediente va a venir de tal forma, lo hacemos revisar antes. Entonces, yo creo que ante esa situación de los trámites complejos y la maraña de normas y procedimientos, finalmente hemos tomado una expertise interesante”, resaltó.

“Esperemos que la situación mejore porque finalmente nosotros vamos a salir con nuestros proyectos, ya estamos en marcha, pero se necesita que el escenario administrativo, burocrático sea mucho más amigable para las nuevas inversiones”, añadió.

Lecaros destacó el esfuerzo del Ministerio de Energía y Minas para agilizar los trámites que están dentro de su competencia, aunque ante la cantidad de instituciones involucradas en el otorgamiento de permisos y licencias dijo que era necesario esclarecer funciones y requisitos. “Vas a una entidad y te dicen rojo, vas a otra y te dicen azul, y finalmente no se ponen de acuerdo y el administrado o el inversionista están en el medio”.

Es por esto que consideró prioritario identificar todos los permisos que se requieren para poder desarrollar un proyecto, porque en el camino, dijo, surgen nuevos que no estaban considerados.

Aseguró además tener esperanza en que empiecen a destrabarse proyectos que frenaron su avance por temas sociales. Mencionó el caso del proyecto de cobre Río Blanco del consorcio chino Xiamen Zijin Tongguan Investment Development Corporation, ubicado en la sierra de Piura. “La empresa está haciendo un gran esfuerzo por convencer a la población utilizando básicamente la comunicación con el Gobierno, con la comunidad y con la sociedad. Pienso que en los próximos tiempos vamos a tener sorpresas”, afirmó.

De otro lado, dijo que el actual reglamento de exploraciones contiene disposiciones que no son lógicas y no se ajustan a la realidad de esta fase y sostuvo que en los próximos días la nueva normativa se daría a conocer.

Asimismo, advirtió que existe un vacío legal en el tránsito hacia la explotación que espera que sea subsanado en el reglamento pronto a salir.

Lecaros explicó que en esta etapa se deben realizar estudios de geotecnia e hidrogeología, y para ello se emplean máquinas exactamente iguales a las que se usan en la exploración.

“Cuando estás en el tránsito de la explotación estas con tu perforadora y llega la OEFA y te dice: usted está explorando sin permiso. No estoy explorando, estoy haciendo hidrogeología y aquí está mi permiso de la ANA. Bueno, demuéstreme que la máquina que tiene ahí no está haciendo perforación minera sino lo que usted dice. Y eso es imposible de demostrar si no tienes un documento del Ministerio de Energía y Minas”, dijo.

Conflictividad se va a superar

Lecaros consideró que realizar actividades con las comunidades y fomentar sus habilidades para que puedan sostenerse independientemente de la actividad minera es una solución muy saludable a la conflictividad social.

“Las empresas no deberíamos convertirnos en mecenas de la comunidad. Deberíamos más bien enseñarles a pescar y no a regalarles el pescado. Creo que los temas de conflictividad social poco a poco se van a ir superando. Hay más facilidades en comunicación que hace algunos años”, dijo.

Además enfatizó que a diferencia de antes, la educación es más transversal al interior del país, lo que hacia adelante hará que “la confusión creada por algunos actores políticos o personas con intereses tenga menos cabida”.

Auguró también que “nos esperan tiempos muy buenos, y a pesar de los trámites y todas las situaciones extra mineras que hacen que los proyectos demoren, creo que los grandes capitales deben seguir apostando por la minería”.

