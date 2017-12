Trabajadores de Andina se unen para enfrentar posible cierre de operaciones de mina subterránea

Los sindicatos bases de Codelco Divsión Andina, Sindicato Unificado de Trabajadores SUT y Sindicato Industrial de Integración Laboral SIIL, realizaron asambleas conjuntas para trabajar en bloque por defender las fuentes laborales y la continuidad operacional de la división.

El Sindicato Unificado de trabajadores (SUT) y sindicato Industrial de Integración Laboral (SIIL) de Codelco Andina iniciaron una serie de asambleas conjuntas a fin de informar a sus socios sobre los eventuales planes de la empresa para el cierre de la mina subterránea proyectado para 2022.

El día martes y miércoles de esta semana más del 70% de los socios de ambas organizaciones participaron de estos encuentros informativos, algo que las directivas de ambos sindicatos valoraron de sobremanera, debido a la importancia que reviste este tema para el valle de Aconcagua.

Juan Olguín, presidente del SIIL, dijo esta situación es extremadamente compleja, “porque es una amenaza social para el Valle de Aconcagua y también al país, por lo que queremos hacer entender que hoy la situación de la División Andina, con su posible cierre y la no aprobación del proyecto de darle extensión a la mina rajo (Sur-Sur), traerá un problema interno a la división, pero también vendrá un problema social a este Valle y menos recursos para el estado de Chile”.

Además, el dirigente sostuvo que esto se cruza con problemas políticos, ya que CODELCO es del Estado y cuando se busca financiamiento para la salud y la educación, es necesario realizar inversiones en los yacimientos, para que estos sigan produciendo y entregando los recursos para estos ítems.

“Hoy ambos sindicatos hemos sido capaces de demostrar a los trabajadores que la empresa tiene algunos problemas internos que tenemos que resolver y nosotros estamos convencidos que podemos dar vuelta el tema del cierre de mina subterránea y vamos a mantenernos en la posición de que esta, tiene que tener continuidad. Debemos sacar la aprobación ambiental de la mina rajo y mantener los puestos de trabajo en las plantas concentradoras”, expresó Olguín.

Juan Olguín aseveró que a partir de todo esto, “las mismas bases han señalado que no da lo mismo por quién votar, ya que el 2012 hubo una problemática que fue la compra del 49% de Anglo Los Bronces, y en el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, él no cumplió su palabra de mantener esta compra y solo CODELCO quedo con el 24,5% y eso fue en su administración, por lo tanto hoy se pronunciaron los trabajadores diciendo que no da lo mismo por quién votar y esto es un tema político”.

El Presidente del SIIL dijo que otro tema importante es la realidad que actualmente está viviendo la División Andina, “ya que el cierre de esta es una realidad y la no aprobación de ambiental nos puede llevar a la detención de las operaciones de esta División y esto traerá al Valle de Aconcagua serios problemas y por esto hacemos un llamado a la comunidad, que no se trata de un bono mas o uno menos, pues es un problema de subsistencia, empleabilidad y desarrollo que nos puede afectar a todos, y esto ya lo vimos con lo ocurrido con el proyecto 244, el cual cuando estaba siendo gestionado provocó la construcción de edificios y crecimiento en ambas provincias, pero cuando este cayó, se estanco este crecimiento y con esto se aprendió la lección y hemos hecho nuestro mea culpa, se ha generado un cambio asumiendo que tenemos que tener un desarrollo social sustentable y entendemos que el crecimiento local debe ser en agricultura y minería pero de un modo sustentable”.

“Hoy la administración cometió un error al pensar que el mundo sindical estaba dividido, ellos han hecho acciones las cuales haremos ver en una reunión que este jueves tendremos con ellos en donde esperamos que ellos recapaciten y que tomen la visión del mundo de los trabajadores, ya que nosotros hemos entendido y dejado nuestras divisiones y diferencias de lado, pues hoy tenemos un problema común y las organizaciones sindicales SIIL, SUT están más unidas que nunca, en donde con este cambio comenzaremos a construir una nueva historia de aquí para adelante”, advirtió el dirigente.

Por su parte Wilson Manzano, presidente del SUT, declaró que lo “que estamos haciendo como dirigentes es dar un gran paso al buscar la unión entre los trabajadores y dejar las diferencias de lado, y en esto hemos dado una muy buena señal con la realización de dos asambleas extraordinarias muy masivas entre ambos sindicaos en donde logramos convocar a más de quinientos trabajadores, y en esa instancia hemos mostrado antecedentes y documentos de lo grave que sería el cierre de la mina subterránea”.

“En este ámbito estamos pidiendo el apoyo a los trabajadores, a la comunidad, ya que las razones para el cierre de este yacimiento no son ciertas, pues hay mucho mineral para varios años más y este cierre no solo afectaría a trabajadores de planta y contratistas, a quienes siempre los hemos mirado como compañeros y familia nuestra, sino que también a muchas personas y pequeñas empresas que están relacionadas en acciones económicas con el rubro minero”, subrayó.

Sostuvo que esta lucha es porque Andina siga siendo 100% estatal y de todos los chilenos, “y desenmascarar esta privatización encubierta que se está dando con este conflicto de intereses que hay con algunos ejecutivos que pretenden llevar esta División al sector privado”.

El Presidente del SUT aseguró que “como organizaciones sindicales hemos hecho un profundo análisis de lo que está ocurriendo, y vemos el tema de sustentabilidad está muy complejo, en donde la empresa solo quiere ir por un sistema de Full Rajo, pero nosotros sabemos que la mejor forma seria un proyecto mixto, con mina subterránea y rajo, lo que sería la mejor opción para explotar este yacimiento”.

Manzano mencionó que con el anunció de la construcción del CFT estatal en Los Andes, con énfasis en carreras mineras, eso refuerza la señal que en nuestra zona existen los mayores yacimientos mineros y de mejor ley, “por lo que estamos convencidos de que es necesario mantener en manos estatales la División Andina, con eso tendremos trabajo y mejores oportunidades laborales para estos jóvenes y este es uno de nuestros grandes objetivos”.

Finalmente señaló que como organizaciones son muy respetuosos de los pactos de mantener el dialogo con la empresa,” pero si no se cumplen los acuerdos por parte de Codelco y si las cosas no van en línea con los respaldos que nosotros tenemos, no descartamos realizar una movilización”.

Fuente: El Andino

