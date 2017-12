Socios de Feller-Rate: “El precio del cobre ayuda (…) pero lo que necesitan las empresas para invertir son escenarios claros”

Si bien los socios de la clasificadora Feller-Rate, Álvaro Feller (A.F.) y Gonzalo Oyarce (G.O.), no miran con preocupación el escenario para las empresas locales, el entorno electoral si es objeto de atención.

Es que para los ejecutivos la contienda entre Sebastián Piñera y Alejandro Guillier no es inocua para la inversión. Para ellos, hay puntos de incertidumbre que deben ser despejados.

En el marco interno, la firma acaba de lanzar el área de clasificación de riesgos de stakeholders, con lo que buscan analizar otros factores que podrían presionar la capacidad crediticia de las compañías

¿Cómo miran 2018?

-A.F: Lo que viene es difícil de predecir, entre otras cosas porque no sabemos quién saldrá electo. Lo que ha ocurrido es que por ciertos factores de incertidumbre, la inversión ha estado detenida y creemos que dependiendo de la opción presidencial que salga, puede haber un ajuste para uno u otro sentido. En el caso de una opción está más claro lo que ocurrirá, en el caso de Guillier las propuestas no son muy concretas.

Pero con el precio del cobre al alza, uno pensaría que independiente quién gane, la situación fiscal y el crecimiento del país mejorarán.

-G.O: Sin duda el precio del cobre ayuda, el dólar para un lado u otro, pero lo que necesitan las empresas para invertir son escenarios claros. Los empresarios realizan inversiones a largo plazo donde las distintas variables se podrían mover, y eso es lo que es necesario que decante y esté claro.

¿Cuáles siguen siendo las mayores incertidumbres?

-G.O: El tema tributario está bastante zanjado, podrían haber perfeccionamientos, pero se necesita saber si las agendas continuarán incorporando modificaciones fundamentales, como No+AFP, asamblea constituyente, o si se irá a financiamiento completo de la educación.

En el IEF, el Banco Central siempre menciona que el endeudamiento de las empresas chilenas va al alza, ¿cómo lo ven ustedes?

-G.O: Si bien han aumentado su nivel de endeudamiento, aún está acorde con su nivel de clasificación de riesgo. Pero en algunos casos se están acercando a los límites de donde podrían tener modificaciones. }

¿Algún sector en particular?

-A.F: Diría que no vemos ningún sector hoy que esté con problemas. Las empresas que buscan clasificaciones de riesgo son bastante sólidas. Y bastante resilientes al ciclo. Mucho depende de las tasas de crecimiento y ahí, en el papel, un candidato que se dice más pro empresa puede tener efecto.

El sector financiero, por ejemplo, es súper sólido; viene Basilea III que va a consolidar aún más la capitalización, pero en general las empresas están súper sólidas. La única duda es cuál será la tasa de rentabilidad de los próximos años, pero en términos de capacidad de pago no vemos ningún problema.

Entre 2010 y 2021 vienen muchos vencimientos, ¿el 2018 debiera acelerarse la emisión de bonos para refinanciarlos?

-G.O: Hay varias empresas que tienen vencimientos el próximo año y lo más probable es que los refinancien. Pero todavía no vemos tanta actividad. Hoy hay más actividad en refinanciamiento pero no producto de vencimientos, sino que por obtener mejores condiciones.

-A.F: Las empresas grandes han estado reestructurando su deuda para no tener refinanciamientos muy altos en determinado momento.

Hemos hablado del perfil financiero, ¿pero hay algún punto que les llame la atención, como la caída en la rentabilidad de los bancos?

-G.O: Son coyunturas, como en el caso de los seguros, probablemente los resultados en seguros generales no serán buenos porque la producción de primas de baja retención ha caído. En Vida, dadas las tasas actuales, la cantidad de rentas vitalicias que se vende ha bajado, eso hace que contablemente no haya la pérdida que se produce cuando se vende, y las inversiones han andado muy bien, por tanto las compañías de seguros de vida vendrán con buen resultado.

-A.F: Si hay un sector que está espectacularmente capitalizado, que no debiera tener ningún problema, son los bancos. No creemos que tengan problemas de cumplir la exigencia si se da más o menos como se ha hablado en términos de gradualidad.

¿Pero cómo reemplazarán bonos subordinados por perpetuos, si acá no existe un mercado?

-A.F: No sé si hay un mercado local para bonos perpetuos en Chile. Probablemente tendrán que sustituir ese financiamiento por más capital u otra alternativa.

¿Entre más capital requieran, eso tendría mayor impacto en los bancos de menor tamaño?

-La gran mayoría de estos bancos chicos forman parte de grupos grandes, no quedan bancos chicos independientes. No vemos clientes nuestros que estén previendo complicaciones.

Fuente: Pulso/Maximiliano Villena

