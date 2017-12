El Teniente se transforma en referente de la productividad

Ejecutivos de Anglo American Sur y Mitsui visitaron esta División para conocer cómo el modelo de excelencia operacional ha permitido solucionar “cuellos de botella”, desafiar límites técnicos y comprometer a la organización con la productividad y la disminución de costos.

“Es un agrado ver lo que ha hecho el liderazgo y cómo la gente ha abrazado la idea de mejorar la productividad y los costos”, expresó el presidente ejecutivo de Cobre de Anglo American, Hennie Faul, luego de conocer en terreno la experiencia de El Teniente con el modelo de excelencia operacional C+.

Faul lideró la visita que un equipo de Anglo American Sur y Mitsui -accionista junto a Codelco del 29,5% de las acciones de AAS- realizó a la Mina Subterránea, la Planta Concentradora y el Centro Integrado de Operaciones para ver los resultados que ha tenido la División gracias a esta metodología.

“Es impresionante ver las mejoras que El Teniente ha tenido en este último año. Veo una pasión que fluye con la iniciativa C+ y que se refleja en la gente en la Mina y la Planta, y cómo ellos realmente están convencidos de que el sistema funciona”, resaltó.

Hennie Faul enfatizó que la búsqueda del mejoramiento continuo “es un señal importante para la industria minera en Chile” y calificó la experiencia de El Teniente como “un fantástico ejemplo, ya que incluso sabiendo que es una de las mejores operaciones de Codelco aspira a ser mucho mejor aún”.

Referente en la industria

Ricardo Álvarez, gerente Técnico de Mitsui y ex gerente General de El Teniente, recordó los inicios de la metodología Lean hacia 2009 en la mina Diablo Regimiento y valoró que hoy la División sea un referente corporativo y para la industria.

“Anglo Sur tiene su propio modelo de excelencia operacional y quería conocer esta experiencia y las razones del éxito, porque los resultados de El Teniente llaman la atención dentro de la industria minera”, comentó.

Para José Pesce, vicepresidente corporativo de Recursos Mineros y Desarrollo, el interés de Anglo American Sur y Mitsui por conocer la experiencia de El Teniente responde al nivel de permeabilidad que ha tenido el C+ en la organización.

“A nuestros invitados les impresionó la disciplina, el compromiso de la gente y los resultados obtenidos, que es algo visible y un plus que la empresa está teniendo gracias a un conocimiento que debe seguir desarrollando”, expresó.

Fuente: Codelco, División El Teniente

