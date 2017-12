Desde la Comisión proyectan un 2018 con un nuevo ciclo inversional, debido al alza del precio del cobre.

“Este año ha sido positivo para la minería ya que hemos visto los primeros signos de reactivación de la actividad dado por las mejores perspectivas del precio del cobre para 2017 y 2018 y una mayor cartera de inversiones para el próximo decenio”, aseguró el Vicepresidente Ejecutivo de la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco.

Agregó que a lo anterior se suman iniciativas de Gobierno muy anheladas por actores relevantes del sector, como la ley que crea un fondo de estabilización del precio del cobre para la pequeña y mediana minería que le dará estabilidad económica. Así también hay que destacar como un avance muy positivo la nueva institucionalidad para la industria del litio que está permitiendo el ingreso de nuevos inversionistas para potenciar la explotación de este mineral tan abundante en Chile y con alta proyección de demanda.

¿Cuáles fueron los principales hitos del año, en lo que compete a Cochilco?

Hemos seguido avanzando en nuestro propósito de fortalecer a la institución en los distintos ámbitos que aborda, esto es los estudios, el análisis de los proyectos de inversión de Codelco y Enami; las auditorías que realizamos a dichas empresas, la fiscalización las exportaciones de cobre, y la representación del Estado en los principales foros mineros del mundo. También destacar la asesoría que Cochilco da a los ministerios de Hacienda y Minería en diferentes temas clave para el sector.

Respecto a la fiscalización que Cochilco realiza, especialmente a la gestión de Codelco y Enami para resguardar los intereses del Estado en éstas-, este año haremos 16 auditorías, 10 de las cuales corresponden a Codelco y seis a Enami. Cabe mencionar que Cochilco también realiza auditorías especiales, solicitadas por la Contraloría General de la República, el Ministerio de Minería, el Congreso, entre otras reparticiones. A septiembre de 2017, hemos realizado 73 auditorías extraordinarias.

Quiero enfatizar además la asesoría prestada a los ministerios de Hacienda y Minería para avanzar en la construcción de una fundición de cobre en Atacama, al alero del proyecto que está desarrollando Enami. Cochilco ha planteado que el desarrollo de las fundiciones no solo debe mirarse desde la óptica económica sino que también social. Una iniciativa de esta naturaleza se justifica por razones estratégicas y si el privado no puede hacerlo le corresponde al Estado, a través de Codelco y Enami. Hacia el año 2028 las perspectivas son que la producción de concentrados de cobre aumente a 4,2 millones de toneladas en Chile lo que es preocupante si no damos un valor agregado a ello, que se logra con el desarrollo de las fundiciones.

En el ámbito de los estudios destaco nuestro Informe de Tendencias del Mercado del Cobre y el Catastro de Inversiones Mineras que cada vez más se están transformando en referentes de la industria para sus proyecciones de negocio. Así también han sido un gran aporte los estudios Observatorio de Costos de la Gran Minería del Cobre; Proyección del Consumo de Electricidad y Agua en la Minería del Cobre; Análisis del Proceso de Evaluación Ambiental de los Proyectos Mineros; la Innovación en los Grandes Proveedores de la Minería, entre otros.

Respecto a la evaluación de los proyectos de inversión de Codelco y Enami, hemos tenido un gran desafío como lo es analizar y recomendar los proyectos estructurales de Codelco, clave en su estrategia de desarrollo. De esta manera a octubre hemos recomendado 162 proyectos de Codelco que consideran recursos por US$ 2.822 millones para materializar en 2017. En el caso de Enami, 55 proyectos que consideran una inversión de US$ 37 millones para invertir en 2017.

Pusimos en marcha el Sistema de Exportaciones Mineras (SEM 2.0) que tiene por objetivo apoyar la fiscalización de las exportaciones de cobre y sus subproductos, incorporando mayor seguridad, así como también nuevas funcionalidades y reglas de validación.

¿Cuál es la importancia de la representación que Cochilco ha tenido en el extranjero?

Uno de los roles de Cochilco es representar al Estado de Chile en los principales foros mineros mundiales que son espacios esenciales en los que debe estar presente el país dada la gravitación de la minería en la economía nacional. Chile debe avanzar hacia una minería más competitiva y sustentable y estos foros contribuyen a transitar hacia ese objetivo.Estas instancias, por ejemplo, nos permiten saber qué iniciativas regulatorias pueden estar planificando algunos países que podrían afectar negativamente al sector, y ahí tiene que estar Chile para ver qué medidas adoptar para evitar un eventual daño a la minería.

También son oportunidades para conocer y aprender de las políticas públicas mineras desarrolladas por otros países, sobre el estado de evolución del sector, las tecnologías aplicadas, nuevas prácticas ambientales, la demanda futura de cobre, en fin son muchas los ámbitos en los que debemos estar presentes para avanzar hacia una minería más moderna, meta fundamental si queremos seguir siendo los líderes de producción de cobre en el mundo.

Actualmente, tenemos la presidencia el Grupo Internacional de Estudios del Cobre (GIEC) y de APEC Minería.

¿Qué resultados se pueden destacar de su visita a África? ¿Por qué se escogió este continente para promover a Chile como país minero?

El objetivo fue fortalecer los acuerdos de cooperación suscritos con Sudáfrica y Botswana y evaluar un potencial convenio con Zambia. En julio pasado se firmó un convenio de colaboración en el ámbito de la formulación de políticas públicas mineras con Sudáfrica, que incluye el desarrollo de la pequeña y mediana minería, y había que monitorear su avance.

Hay que considerar que el continente africano está dentro de las prioridades de política internacional del Gobierno. El Plan África implementado por la Dirección de Relaciones Económicas ha permitido, junto al sector privado, promover el comercio y las inversiones con dicho continente. Hoy hay cerca de 250 empresas realizando negocios con África, de las cuales varias están vinculadas con la minería, dado el alto potencial minero de la zona. Sudáfrica es el mayor productor de oro y platino del mundo y uno de los principales productores de metales base y carbón. Zambia, por otro lado, es el mayor productor de cobre y cobalto de África, con grandes depósitos también de esmeraldas y otros minerales.

CAMBIO DE GOBIERNO

Estamos cercanos al cambio de gobierno. ¿Qué balance puede hacer de la gestión que ha realizado en Cochilco?¿Cuáles son los principales logros?

Trabajar en una institución tan profesional y especializada como es Cochilco me ha entregado grandes satisfacciones. Dada la gran capacidad técnica de sus profesionales hemos podido avanzar hacia el objetivo principal de mi gestión que es fortalecer a la Institución en todos sus ámbitos y creo lo hemos logrado. Generamos nuevos estudios que han sido muy valorados por el sector ya que hemos apuntado hacia áreas estratégicas de la minería. Hemos fortalecido también nuestro rol como evaluador de los proyectos de inversión de Codelco y Enami adoptando nuevas tecnologías y formas de trabajo para hacer más eficiente éste. En la misma línea hemos ido fortaleciendo nuestro rol fiscalizador al aumentar el número de fiscalizadores y auditorías hechas a Codelco y Enami. En este punto quiero destacar la elaboración del proyecto de ley que fortalece a Cochilco y que hoy se encuentra en la Secretaria General de la Presidencia en espera de su envío al Congreso.

¿Cuáles serían las tareas pendientes?

Nos gustaría ver aprobado por el Congreso el proyecto de ley que fortalece a Cochilco en el ámbito de la fiscalización que hace de Codelco y Enami. Esta iniciativa es muy importante para poder tener más atribuciones y ampliar el ámbito de nuestra fiscalización. Codelco y Enami han tenido un importante crecimiento en los últimos años y se espera que siga en esa senda, sin embargo, ha Cochilco no se la ha fortalecido para asumir estos nuevos desafíos.

PROYECCIONES EN MINERIA

¿Cómo ve el comportamiento del precio del cobre para 2018?

En 2018 el precio del cobre debiera continuar con tendencia al alza. En nuestro último informe de noviembre 2017 proyectamos un precio promedio anual de US$ 2,95 la libra, superior a los US$ 2,77 la libra que estimamos para este año.

El alza que prevemos para 2018 se sustenta en que proyectamos un déficit de cobre refinado en el mercado mundial de 88 mil toneladas.

A ello se suma un alza en la demanda de cobre primario de 4,3% respecto a este año, debido a que se estima una fuerte baja (-9,3%) en la disponibilidad de cobre reciclado. A modo de comparación el reciclaje de cobre generaría en 2017 del orden del 17% de la producción mundial de cobre refinado, con un crecimiento en torno al 15% respecto del año 2016.

A octubre del presente año las importaciones de cobre (refinado, ánodos y concentrados) por parte de China acumulan una baja de 3,6%, principalmente por el fuerte retroceso registrado durante el primer semestre del año. Sin embargo, a partir de septiembre se produce un quiebre en la tendencia negativa, llegando a expandirse 6,5% en octubre pasado. Se prevé que tal tendencia se fortalezca durante 2018 dando soporte al precio del metal.

Para 2018 están previstas un conjunto importante de negociaciones colectivas en países productores de cobre (Chile, Perú principalmente), lo que mantiene elevado el riesgo de recortes de producción.

¿Se espera la reactivación del sector para 2018?

Históricamente la producción minera e inversional se correlacionan positivamente con el ciclo del precio del cobre. El alza del precio proyectada para lo que resta de la presente debiera inducir un nuevo ciclo inversional.

Por otra parte, para 2018, Cochilco proyecta que la producción chilena de cobre totalice 5,74 millones de toneladas de cobre fino lo que implica un alza de 7,8% respecto de 2017, un aumento de 413 mil toneladas. Esto se explica principalmente por la recuperación de la producción de Minera Escondida y en menor medida por un aumento en la producción de Anglo American, Sierra Gorda y Caserones.

¿Cómo cree que quedara el país respecto a los países mineros vecinos?

Para 2018 Cochilco proyecta que la producción de Perú se situaría en 2,5 millones de toneladas frente a los 5,74 millones de Chile. Respecto a la producción mundial de cobre mina, Chile representaría el 27% y Perú el 11,9%.

¿Aumentará la cartera de proyectos?

Efectivamente en nuestro último informe “Inversión Minera en Chile: Catastro de Proyectos período 2017-2026” dimos a conocer que la cartera para el próximo decenio asciende a US$ 64.856 millones, lo que implica un alza de 32% respecto a la proyección anterior, pasando de 37 a 47 iniciativas.

La mayor inversión se debe, fundamentalmente, al ingreso de 11 proyectos de la minería privada valorizados en $ 12.482 millones; y a dos nuevas líneas inversionales de Codelco cuyo monto asciende a US$ 3.427 millones, que se destinarán a mejoras medioambientales en sus complejos de fundición-refinería y en la infraestructura de sus tranques de relaves.

En el caso de los proyectos de la minería privada, cinco corresponden a la minería del cobre, dos son plantas metalúrgicas, uno de hierro y tres de minerales industriales. Entre estas iniciativas cabe destacar la reactivación de El Abra Mill, Sierra Gorda 230 ktpd y Relincho con El Morro a través de Nueva Unión; y dentro de los minerales industriales las expansión de plantas de producción de litio por parte de Albermale y SQM.