Mainstream acusó obstáculos para concretar inversión por demora de Bienes Nacionales

La generadora irlandesa comprometió US$ 1.600 millones en siete iniciativas tras licitación del 2016:

Diferencias se centran en tres proyectos eólicos por 644 MW ubicados en terrenos fiscales de Antofagasta.

En momentos en que la inversión privada no abunda en el país, el sector eléctrico ha liderado en este ítem, pero la concreción de algunas iniciativas no ha sido tan rápida como se esperó. Lo anterior, debido a procesos burocráticos.

Al menos eso se desprende de la serie de reuniones que mantuvieron el mes pasado ejecutivos de la generadora renovable irlandesa Mainstream Renewable Power con autoridades. En los encuentros la firma dio a conocer sobre retrasos en la entrega de permisos para tres proyectos eólicos ubicados en la Región de Antofagasta, los que se emplazarían en terrenos administrados por el Ministerio de Bienes Nacionales.

Según la Plataforma del Lobby, representantes de Mainstream se reunieron con el director de InvestChile, Carlos Álvarez, para presentar las iniciativas de la compañía, que se ubican en terrenos de Bienes Nacionales en Antofagasta y que cuentan con contratos de suministro de energía adjudicados en la licitación de 2016; y “abordar los obstáculos de su inversión por demoras del Ministerio de Bienes Nacionales”.

Los proyectos en cuestión son los denominados Cerro Tigre, Tchamma y Ckani, que suman una capacidad instalada de 644 MW. Estos forman parte de las siete iniciativas que construirá Mainstream, tras ser uno de los grandes ganadores de la licitación del 2016, comprometiendo inversiones por unos US$ 1.600 millones.

En la subasta del año pasado, la firma ofertó con energía solar a un precio de US$ 29 por MWh, mientras que en el caso de la energía eólica ofertó en un rango de entre US$ 39 y US$ 44 por MWh. Del total de 12.430 GWh licitados, Mainstream se adjudicó un total de 3.366 GWh, equivalente al 27% de la licitación.

Consultada la compañía por la presentación realizada a Álvarez, indicaron que poseen una cartera de más de 2.000 MW de parques eólicos y solares en Chile, de los cuales algunos se ubican en terrenos de Bienes Nacionales.

Opinaron que dado que la industria de las energías renovables no convencionales (ERNC) es relativamente nueva en Chile, también lo son estos contratos de Concesiones de Uso Oneroso (CUO) para este tipo de proyectos que se firman con Bienes Nacionales.

“Ha sido un proceso de aprendizaje en conjunto entre las empresas de ERNC, el Ministerio de Bienes Nacionales y el Ministerio de Energía, que coordina las licitaciones para este tipo de proyectos”, dijeron.

Añadieron que “Mainstream efectivamente ha estado en conversaciones hace más de dos años para solucionar algunos problemas con los contratos o atrasos en algunas gestiones de Bienes Nacionales, lo que ha tenido un buen avance en el último mes, y estamos pronto a firmar acuerdos que solucionen todos los temas pendientes”.

Añadieron que los siete proyectos ganadores de la licitación eléctrica de 2016, que suman casi 1.000 MW, se están desarrollando de acuerdo con los plazos previstos para entregar energía a partir de enero de 2021 y 2022.

La respuesta

Desde el Ministerio de Bienes Nacionales respondieron que no existe retraso en las iniciativas de Mainstream atribuible a su gestión, sino que esta situación es el “resultado natural de las acciones judiciales presentadas por dicho conglomerado empresarial en contra del Fisco de Chile”.

Agregaron, de hecho, que existe un juicio arbitral y que por esa vía, y otras, han mantenido conversaciones para alcanzar un acuerdo.

“Hemos realizado una relevante contribución para diversificar la matriz energética de nuestro país y, por ende, para incrementar la inversión en el sector energético, no para obstaculizarla. Desde marzo de 2014 a agosto de 2017 hemos otorgado un total de 157 concesiones de uso oneroso de largo plazo de inmuebles fiscales, para la generación de energía solar y, en menor medida, eólica, lo que equivale a una superficie total de casi 40 mil hectáreas, las que permitirán una generación de 7.366 Megawatts”, apuntaron.

1.000 MW construirá Mainstream luego de lalicitación 2016.

Siete proyectos se comprometió a ejecutar la irlandesa tras la subasta.

Fuente: El Mercurio/Hernán Vargas S.

Relacionada: