Uruguay-Fondo Industrial subsidiará 34 proyectos por casi US$ 1 millón

La iniciativa del MIEM ha apoyado a 280 empresas desde su creación

El Fondo Industrial, un instrumento diseñado para la diversificación y tecnificación de la estructura productiva y el desarrollo de industria de soporte que potencien las cadenas de valor existentes, aprobó el apoyo a 34 proyectos en la edición 2017.

Las inversiones comprometidas totalizan US$ 2,6 millones, de los cuales US$ 856 mil corresponden a fondos no reembolsables aportados por el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM). En la edición de este año se presentaron al llamado 69 proyectos de 11 sectores industriales.

Desde su creación en 2011, el Fondo Industrial del MIEM ha apoyado el cofinanciamiento con recursos no reembolsables a más de 280 empresas de 16 sectores productivos por un total de US$ 7,4 millones.

El instrumento apunta al fortalecimiento a los procesos de agregado de valor a las cadenas productivas, al estímulo de crecimiento asociado a una mayor distribución de renta mediante la creación de empleo calificado, la inserción exitosa en mercados externos, el fortalecimiento de la institucionalidad del sector empresarial y el fomento de la asociatividad.

De los proyectos 34 proyectados subsidiados este año, 20 están radicados en Montevideo y 14 en el interior, y pertenecen a sectores como plástico, química, metalmecánica, forestal-madera, farmacéutico, alimentos con valor agregado y cuerdo.

Tres de esas iniciativas son estructurantes, es decir, implica acciones con beneficios o externalidades positivas para todo el sector y con baja apropiación por parte de los postulantes individualmente considerados.

En tanto, los restantes 31 tiene un perfil cerrado, esto es beneficios apropiados por una sola empresa, siendo requisito excluyente que dicha empresa, sea micro, pequeña o mediana.

Algunos beneficiarios

Una de las iniciativas que aprobó el Fondo Industrial en 2017 pertenece al Centro Comercial e Industrial de Salto (CCIS), son un subsidio otorgado por US$ 25.505, y un monto de inversión total de US$ 31.881. Este emprendimiento de perfil estructurante apunta a crear una plataforma virtual para negocios y capacitación de los socios del CCIS.

Con otra orientación totalmente opuesta, se aprobó un subsidio por US$ 28.333 para la firma Incrome Ltd (metalmecánica) para el diseño y desarrollo de nuevas tecnologías en el tratamiento de superficies basadas en la utilización de nanotecnología y robótica. En la cadena farmacéutica uno de los beneficiarios fue DIF SA (Canelones), con un apoyo de US$ 21.559 y una inversión total de US$ 53.142.

Esta firma tiene previsto incorporar un sistema de control de presión de aire y equipo para control microbiológico de partículas. En tanto, en la cadena forestal-madera otro uno de las empresas apoyadas fue Aferper SRL para la incorporación de maquinaria para corte de placas, seleccionadora y software para optimización de cortes, alimentación automática y capacitación de personal. De una inversión total por US$ 47.500, el Fondo Industrial otorgará un subsidio de US$ 16.350.

Entregan certificados

El Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), entregará este lunes a la hora 11 en el Club Uruguay los certificados de los proyectos apoyados en la convocatoria 2017 del Fondo Industrial. La ministra de Industria, Carolina Cosse, participará de dicho evento, junto a autoridades de la Cámara Industrias.

