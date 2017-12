Dos de cada diez geólogos de la gran minería son mujeres

Profesión presenta el mayor nivel de inclusión femenina en el rubro:

El total de trabajadoras en este sector minero alcanza al 7,9% de la fuerza laboral, cifra que en 2012 solo llegaba al 7,1%.

Son 102 mil trabajadores los que componen la dotación de la gran minería en Chile. De estos, el 7,9% son mujeres, según un estudio sobre la fuerza laboral en este rubro elaborado por el Consejo de Competencias Mineras (CCM), iniciativa del Consejo Minero. En la muestra se destaca que la tasa de participación femenina ha ido creciendo desde 2012, cuando la cifra era de 7,1%, sin embargo aún es baja si se compara con la de Canadá y Australia, donde llega a 19,6% y 13,2%, respectivamente.

“La industria en estos países tuvo la necesidad de contar con capital humano especializado mucho antes que nosotros. Los esfuerzos se concentraron en los problemas base, es decir, la educación y formación de las jóvenes”, destaca Sofía Moreno, gerenta del CCM.

Para Daniel Sierra, vicepresidente de RR.HH. de Codelco, en Chile ha jugado en contra la cultura propia de la actividad. “Estaba el mito de que ellas no podían entrar a las minas y recién en 1996 se derogó la ley que les prohibía el ingreso a las minas subterráneas. Cargamos con tradiciones que marginaron desde un comienzo la posibilidad de igualdad de oportunidades”.

El 9% de los directores son mujeres y solo un 4,8% de los supervisores

Entre los cargos de mayor responsabilidad, las mujeres tienen más presencia entre los subgerentes/superintendentes (10,1%), directores/gerentes (9,4%) y jefes (9,1%). Más rezagadas quedan las supervisoras, que solo representan el 4,8% de ese nivel jerárquico.

Alejandra Sepúlveda, directora ejecutiva de ComunidadMujer, cree que es más fácil la incorporación femenina en posiciones más ejecutivas, ya que el trabajo se desarrolla generalmente en oficinas. “En la faena es más difícil, entre otras cosas, porque la mayoría está muy alejada de las ciudades y a las trabajadoras se les complica la conciliación con la familia”.

El problema de fondo, cree Sierra, es que la inclusión se da principalmente en puestos administrativos y no en el negocio principal (faena), independiente de la posición. Según el informe del CCM, los cargos donde es más crítica la falta de mujeres es entre los supervisores de mantenimiento (solo 3% de participación femenina), así como entre los mantenedores eléctricos (3%) y mecánicos (2%).

A juicio de Moreno, este escenario tiene que ver con que hasta hace pocos años simplemente no había mujeres con la formación adecuada para ocuparlos. Sierra coincide: “La mejor opción es contratar a personas que tengan años de experiencia y, por lo general, son hombres los que cuentan con ese requisito”.

Por el contrario, entre los geólogos se da la mayor participación femenina, con dos de cada diez profesionales. Otras posiciones con altas tasas de inclusión son las de ingeniero especialista en procesamiento (17%) y en extracción (11%).

Impulsar la formación es clave para abrir espacios en faenas

Para seguir aumentando el número de mujeres en la minería, Alejandra Sepúlveda cree que es clave la existencia de un sistema de cuidados corresponsable, que involucre a trabajadores, empleadores y el Estado. “Si ellas no cuentan con este apoyo o no tienen un compañero que se haga cargo a la par, es difícil abrir espacios. Esto es indispensable para que logren incorporarse a las faenas y áreas más operativas, y no solo a las administrativas y de soporte”, dice.

Moreno subraya que se deben fortalecer las condiciones para atraer, seleccionar, contratar y desarrollar a las trabajadoras. En Codelco, por ejemplo, el 43% de quienes están en programas de prácticas y memorias son mujeres.

POCA PRESENCIA

Entre los cargos donde es más crítica la falta de mujeres están los supervisores de mantenimiento, mantenedores eléctricos y mecánicos, según un informe del Consejo de Competencias Mineras.

Fuente: El Mercurio/María de los Ángeles Pattillo

