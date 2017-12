Luksic abre opción para impulsar el pago a proveedores en 30 días

A través de Twitter el empresario antofagastino aseguró que sería “un avance concreto que ayudaría mucho”.

“Sí, totalmente de acuerdo. Debemos hacer un esfuerzo todos por pagar a 30 días. Un avance concreto que sin duda ayudaría mucho”. Bastó esta frase del empresario antofagastino Andrónico Luksic -emitida a través de Twitter- para alentar las expectativas de los pequeños y medianos empresarios regionales, que hace poco habían denunciado su crítica situación por los extensos plazos de pago de las firmas mandantes en la zona.

El tema -que ha estado presente en el debate político de los candidatos presidenciales- fue recogido por el vicepresidente de la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA), Osvaldo Pastén, quien -a través de la misma red social- agradeció el apoyo del mayor de los Luksic a la campaña que como gremio están impulsando para rebajar los tiempos de pago.

“El asunto está realmente muy complicado. No hay reunión en Antofagasta, Santiago u otras ciudades del país- donde no me hablen sobre este tema, y son especialmente los proveedores de la minería los que están más afectados”, aseguró Pastén.

El empresario explicó que están impulsando una serie de acciones, tanto en el ámbito gremial como político.

“El tema lo llevé hasta la Sofofa, en la instancia de Gremios Regionales y en el Comité de Pymes, es decir, lo estamos llevando a un nivel nacional porque es urgente un cambio”, aseguró.

El asunto -adelantó- será una de las principales materias que abordarán en la próxima reunión de directorio de la AIA -programada para el próximo martes-, donde también participan representantes de grandes empresas como Minera Escondida, que en 2016 anunció su política de pagar a 60 días a sus proveedores.

Ranking

De acuerdo a los datos de la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech), el plazo de pago efectivo de las facturas emitidas por Pymes fue 53 días en el tercer trimestre de este año, superior a los 43 días calculados durante el mismo trimestre de 2016. Es decir, en sólo un año aumentó en 10 días.

De acuerdo al ranking elaborado por esta organización en conjunto con la Bolsa de Productos, la minería nacional paga en promedio a 45 días a sus proveedores.

Respecto de este tema, la presidenta de Asech, Alejandra Mustakis, aseguró que “se podría decir que hasta el último trimestre de 2016 se vio una tendencia clara a que los plazos de pago a las pymes cada vez fueran menores. Rondaban entre los 43 y 45 días aproximadamente. Sin embargo, ya en el cuarto trimestre del año pasado pudimos notar una alza de 46 días, alcanzado los 56 días en el primer trimestre de 2017”.

Según sus datos, esa cifra se ha mantenido más o menos estable este año. “Siempre una demora en el plazo de pago es difícil para las empresas, sobre todo para los pequeños negocios. El ideal sería que no hubiera atraso en el plazo pactado entre los proveedores”, dijo.

Según Mustakis, todos los candidatos a la presidencia fueron invitados a la Asech “y les mostramos nuestra Segunda Agenda de Impulso Emprendedor que contiene dicha medida (pago a 30 días) y otras que buscan impulsar el emprendimiento”.

“Les explicamos fuertemente la urgencia del pago a 30 días o el pago oportuno”, dijo a la vez que aseguró que todos se comprometieron a impulsar políticas para impulsar mejores políticas de pago”, concluyó.

Situación crítica de las Pymes

A mediados de noviembre el Consejo de Desarrollo Empresarial de la AIA citó a una conferencia de prensa donde expuso la situación crítica que atraviesa el 50% de las Pymes locales, y uno de los aspectos identificados como causantes de esta situación fue los extensos periodos de pago de las mandantes en la zona. “Lamentablemente en los últimos años se ha transformado en una práctica habitual cancelar las facturas a las empresas proveedoras en periodos ya ni siquiera de 60 días, sino que a tres o más meses”, acusaron en una carta.

Fuente: Mercurio de Antofagasta/Eugenio Sugg Gálvez

