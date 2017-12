Francisco Blanch, head of commodities de Bank of America Merril Lynch:

Pese a que el precio ha caído de los US$ 3 la libra en las últimas semanas, el analista prevé habrá una recuperación gracias a una menor oferta.

Un buen desempeño ha tenido el precio del cobre este año, llegando a un peak de US$ 3,21 la libra, valor que no se veía desde el 26 de agosto de 2014. Sin embargo, estas últimas semanas el metal retrocedió bajo los US$ 3 la libra, cotizándose en US$ 2,96. Francisco Blanch, head of commodities de Bank of America Merril Lynch, comentó que a pesar de que la economía china está sufriendo una desaceleración, el precio del metal rojo se recuperará nuevamente sobre los US$ 3 la libra y adelantó que en la primera mitad del año ven que podría alcanzar los US$ 3,5 la libra. Este es un precio que no se ve desde mediados de marzo de 2013, cuando el metal se cotizaba en US$ 3,52.

El analista de BofA afirmó para el próximo año proyectan un precio promedio de US$ 2,96 la libra respecto de US$ 2,77 la libra que estiman para 2017. “Pensamos que el precio del cobre se va a seguir recuperando, tenemos una visión positiva, aunque también estamos un poco nerviosos por lo que pueda pasar con la economía global y el hecho de que finalmente los valores han subido por encima de lo que esperábamos, porque ha habido mucha demanda financiera china de cobre”, señaló Blanch.

Advirtió, sin embargo, que el alza relevante se produciría en el segundo trimestre de 2018, cuando la demanda estacional está más fuerte. Esto, en un contexto donde habrá un déficit de oferta que estiman en 200 mil toneladas el próximo año.

El analista de BofA señaló que uno de los drivers del mercado en los próximos años será el desarrollo de los autos eléctricos, lo que supone una mayor demanda del metal rojo. Lo anterior, ya que estos vehículos utilizan entre 70 y 80 kilogramos del metal, es decir, tres veces el contenido de un automóvil a combustión interna. Para el analista experto en commodities , el mercado de los autos eléctricos también pegará fuertemente al petróleo en 5 o 10 años. Al respecto, Blanch, señaló que “los mineros van a tener un choque fuerte contra los refinadores, en el sentido de que los mineros no han invertido suficiente para hacer una transición al coche eléctrico y los refinadores no están invirtiendo suficiente porque viene el coche eléctrico. Vamos a tardar años en movernos al coche eléctrico y durante ese lapso, en el cual no habrá una transición clara, pensamos que puede haber una caída muy fuerte de la inversión en materia de refinación”.

Fuente: El Mercurio/Fiorenza Gattavara

