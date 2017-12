Presidente de Potash llega a Chile a reunirse con Eduardo Bitran por venta de su 32% en SQM

Número uno de la canadiense, Jochen Tilk, quiere conocer de primera fuente en qué van las tratativas:

Ejecutivo sincerará el apuro porque la estatal y la minera lleguen a acuerdo, luego que China e India los forzara a desprenderse del porcentaje para aprobar fusión con Agrium.

El máximo ejecutivo global de Potash Corp. (PCS), Jochen Tilk, se reunirá hoy con Eduardo Bitran, vicepresidente ejecutivo de Corfo, para tratar el conflicto judicial que tiene enfrentadas a SQM y la estatal por el contrato en el Salar de Atacama. Potash es dueña del 32% de las acciones de la minera no metálica, las que debe vender obligadamente antes de abril de 2019.

Lo anterior, considerando que China e India forzaron la venta de la participación de la canadiense en la chilena, como condición para la fusión de Potash con Agrium en el mercado del potasio. Luego de conocerse esta obligación, el propio Tilk ha sido el encargado de monitorear, junto con sus asesores en Chile, cómo avanza el juicio arbitral donde Corfo pidió terminar con el contrato con SQM por el Salar de Atacama ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago. Hasta ahora, Potash se había mantenido como un actor pasivo en las tratativas y las gestiones se habían centrado a nivel de ejecutivos de la minera y el estudio Claro y Compañía, donde Nicolás Luco ha sido el negociador directo con los abogados de Corfo.

Sin embargo, los interesados en comprar las acciones de Potash en SQM, que provendrían principalmente de China -según ha dicho el propio Tilk en conferencias con inversionistas-, también han comentado que les complica ingresar a una compañía que tiene un conflicto con el Estado, y justamente donde la disputa es por la operación en el Salar de Atacama, desde donde provienen más de la mitad de los ingresos operacionales de SQM.

Es más, tras el directorio de la minera del 25 de octubre, cuando se analizó el fracaso de la conciliación que había citado el juez árbitro Héctor Humeres, uno de los temas que se conversó entre los integrantes de la mesa -y que no estaba en la tabla de la sesión- fue que los canadienses tenían que tomar un rol más activo en las negociaciones con Corfo. Esto, planteando que el conflicto pone en jaque los intereses de un importante actor global que invierte en Chile. Poco más de un mes después de eso, Tilk llega a Chile.

Si bien algunos actores ligados a la operación dijeron que Tilk “vino a golpear la mesa” y a pedir que se destrabe cuanto antes el litigio entre la estatal y SQM para poder vender sus acciones, otros manifestaron que los canadienses son mucho más mesurados y respetuosos de las instancias oficiales, por lo que solo buscan saber en qué va el proceso y ofrecer su colaboración.

Sin embargo, esta no es la primera vez que las partes se ven. En agosto del año pasado, el propio Tilk junto al vicepresidente ejecutivo y de Finanzas de PCS, Wayne Brownlee, quien también es director de SQM, se reunieron con Bitran para dar a conocer su interés en ser parte del proceso de venta de acciones de la sociedad cascada Pampa Calichera, que por ese entonces llevaba a cabo Oro Blanco. La transacción finalmente no llegó a buen puerto porque los interesados en comprar -casi todos chinos- pedían garantizar que el litigio con Corfo iba a ser a favor de la minera, algo que las cascadas, a través de las cuales Julio Ponce participa en la minera local, no podían asegurar.

Asimismo, el 2 de mayo pasado, José María Eyzaguirre, abogado personal de Potash en Chile, también se reunió con Bitran. En dicha cita, Eyzaguirre le mostró el acuerdo de paz que habían firmado las cascadas de Ponce con los canadienses el 17 de abril, que estableció que ya no existe el voto dirimente y que las decisiones se tomarán en consenso entre todos los accionistas. Esto le quitaba poder político a Ponce, al menos por tres años, tiempo de duración del acuerdo. Pese al pacto de co-gobernanza de SQM, Bitran insiste en que su condición para lograr un convenio es que haya un cambio real en el control de la minera, hoy en manos de Ponce a raíz de un pacto de accionistas que tiene con los japoneses de Kowa.

Plazos corren

Hasta abril de 2019 tiene plazo Potash Corp. para desprenderse de su posición en SQM, si quiere fusionarse con la canadiense Agrium.

Fuente: El Mercurio/Nicolás Durante

Relacionada: