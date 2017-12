Los precios del oro cerraron la sesión del miércoles bajando 2,89 dólares por onza, mientras la fortaleza del dólar y una fuerte recuperación de los mercados bursátiles pesaron en este mercado. El XAU/USD inicialmente probó la resistencia de 1269,10, como se esperaba, pero no pudo avanzar. En consecuencia, los precios cayeron por debajo de 1265. En materia económica, Automatic Data Processing Inc. (ADP) informó que el sector privado de EEUU agregó 190.000 empleos en noviembre, en línea con las expectativas. Los datos de ADP se tratan como un tipo de vista preliminar del informe mensual del gobierno, aunque estas cifras no siempre son precisas a la hora de predecir el resultado.

Los precios siguen estancados aproximadamente entre 1265 y 1260 en la sesión asiática. Los agentes del mercado pueden dudar en hacer apuestas agresivas antes del informe mensual de nóminas no agrícolas del Departamento de Trabajo de EEUU. Los gráficos a corto plazo son bajistas, con el mercado residiendo por debajo de las nubes de Ichimoku en los marcos de tiempo diarios y de 4 horas. Además de eso, la Chikou span (precio de cierre de 26 períodos, línea marrón) está por debajo de los precios.

Los osos tendrán que superar el soporte estratégico de 1260 para avanzar a los 1255. Si el mercado cae por debajo de 1255, el nivel de 1250 será el próximo objetivo. Sin embargo, si los toros pueden presionar y mantener los precios por encima de 1265,65-1265, es posible que tengan la oportunidad de probar la zona de 1269,10-1267,50, el área ocupada por la nube horaria. Una ruptura por encima de esta barrera podría desencadenar un movimiento hasta 1274/1.

Fuente: Daily Forex/ Alp Kocak

