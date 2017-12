Cobre cae de US$ 3 la libra, pero analistas no creen que afecte a futuras inversiones mineras

Ayer, el metal rojo cerró en US$ 2,97 la libra, con un retroceso de 1,6%:

Expertos señalaron que baja del metal responde a hechos puntuales y la atribuyeron a un fortalecimiento del dólar y a la proximidad del año nuevo chino, que disminuiría la liquidez en el mercado.

Un retroceso de 1,6% registró ayer el cobre, cerrando en US$ 2,97, su menor valor desde el 5 de octubre de este año, cuando la libra se transó en US$ 2,96. Con la caída que ha tenido el metal rojo en la semana, se especula que la racha alcista que había mostrado el cobre desde julio -impulsada por el buen desempeño de la economía china en el primer semestre- podría llegar a su fin.

Sin embargo, los analistas señalaron que el retroceso del precio del cobre es puntual y que el metal se recuperará en los próximos meses, para mantener valores en torno a los US$ 3 la libra. Además, proyectan un precio promedio para 2018 en torno a US$ 2,95 y US$ 3 la libra, lo que está en línea con las últimas proyecciones del Banco Central, que en su último IPoM proyectó un precio promedio para el próximo año de US$ 2,95 la libra. Estos pronósticos, sin embargo, son algo mejores que los de Hacienda, que prevé una cotización promedio de US$ 2,88 en 2018.

En lo que va de esta semana, el precio ha bajado 2,9% y los expertos lo atribuyen principalmente a un fortalecimiento del dólar y también a la proximidad del nuevo año chino. Miguel Ricaurte, economista jefe de Itaú, comentó: “la caída reciente del cobre responde principalmente al fortalecimiento del dólar en términos multilaterales, más que a datos concretos de actividad de China, por ejemplo. Es habitual que cuando el dólar se aprecia frente a otras monedas, los precios de los metales, especialmente del cobre, muestren bajas”.

Con ello coincidió Jorge Cantallopts, director de estudios de Cochilco, quien ve en el cobre una recuperación en los próximos meses. “Lo que está actuando estos días tiene que ver con cambios en las expectativas del dólar a nivel mundial. Lo que identificamos es que se están traspasando inversionistas de commodities hacia el dólar, y cuando eso pasa, las cosas no duran un día, sino que por lo menos un par de semanas o un mes”, afirmó.

Cantallopts agregó que “el precio va a estar en ese orden esperando qué pase con la tasa de política monetaria en Estados Unidos, con decisiones de la política fiscal y tributaria en ese país, lo que podría fortalecer el dólar”.

Por otra parte, la proximidad del año nuevo chino, en general produce una disminución de liquidez en el mercado de China. Francisca Pérez, economista senior de BCI Estudios, dijo que hasta ahora no se ha visto ninguna operación del banco central de China para aumentar la liquidez y que “eso le ha pegado de manera bastante fuerte al resto de los commodities, porque le quita también liquidez al mercado del cobre”.

Inversiones seguirían

Debido a que no se prevé una tendencia a la baja en el precio del cobre, la recuperación que han mostrado recientemente las inversiones mineras no se verían afectadas. En agosto, Cochilco informó que el catastro de proyectos mineros para el período 2017-2026 incluye 47 iniciativas que totalizan US$ 64.856 millones, un incremento de 32% respecto del informe del año pasado. Gustavo Lagos, profesor de la UC, experto en minería, comentó que las inversiones mineras seguirían su curso. “Esto puede ser muy temporal y tampoco me asustaría mucho si baja a US$ 2,9 la libra”, indicó.

Jorge Cantallopts, de Cochilco, señaló que “lo que se necesita es que el precio se estabilice sobre los US$ 3 la libra un tiempo para que los proyectos se aceleren. Los proyectos van a partir igual, pero tienen un tiempo distinto; si el precio se mantiene un par de meses entre US$ 3 y US$ 3,2 y estable, sin riesgo, claramente eso va a acelerar las inversiones”.

Hechos puntuales

Los analistas ven que el retroceso del precio del metal es algo puntual y que este repuntará a valores cercanos a US$ 3 la libra hacia el próximo año.

”Lo que está actuando estos días tiene que ver con cambios en las expectativas del dólar a nivel mundial”. JORGE CANTALLOPTS DIRECTOR DE ESTUDIOS DE COCHILCO

”El cobre siempre va a estar acoplado al dólar mientras EE.UU. siga siendo el líder mundial”. GUSTAVO LAGOS ACADÉMICO UC EXPERTO EN MINERÍA

Expertos descartan desacoplamiento cobre-dólar

Pese a algunos planteamientos de que el cobre se estaría desacoplando del dólar, expertos descartaron esta opción y comentaron que para ello EE.UU. tendría que dejar de ser la primera economía mundial, lo que traería como consecuencia que el dólar dejaría de ser la moneda universal. Gustavo Lagos, académico de la UC experto en minería, planteó que no hay indicios suficientes para afirmar que esté ocurriendo un desacoplamiento del cobre con el dólar. “No espero ningún desacople. El dólar sigue siendo la moneda universal y, por lo tanto, el cobre siempre va a estar acoplado al dólar mientras EE.UU. siga siendo el líder mundial, y más ahora con los republicanos impulsando la baja de impuestos”, afirmó Lagos. Jorge Cantallopts, director de estudios de Cochilco, no cree que ello vaya a suceder, aunque aseguró que en el corto plazo puede pasar, pero no lo ve como una tendencia.

Precio actual elevará ingresos fiscales en 2018

La caída que tuvo el precio del cobre ayer, que lo llevó a cotizarse bajo los US$ 3 la libra, puso por un momento en duda los ingresos fiscales proyectados por el Gobierno en el Presupuesto 2018, donde se utilizó para los cálculos un precio promedio del cobre de US$ 2,88 la libra. Cristóbal Gamboni, economista de BBVA Research, comentó que el precio de US$ 2,97 la libra en que cerró el metal ayer sigue estando por encima de lo que venía en el presupuesto, por lo que no habría de qué preocuparse. “Estimamos un precio del cobre mayor al que tiene el presupuesto, por lo que sí debería haber mayores ingresos fiscales en 2018 por ese ítem”, dijo el economista.

Incluso, señaló que desde el banco ven que el precio del cobre debería mantenerse en niveles altos, cercanos a US$ 3 la libra y con valores aún más altos hacia el primer semestre del año, para luego comenzar a ceder.

Fuente: El Mercurio/Fiorenza Gattavara

