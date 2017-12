“Gastar todo en bonos, y no invertir en desarrollo (…), será pan para hoy y hambre para mañana”

Presidente de Codelco y expectativas en torno a nuevo ciclo alcista del cobre:

Óscar Landerretche afirma que si se administra adecuadamente la mayor recaudación por el precio del metal, Chile tendrá la opción de completar el camino al desarrollo.

Aunque las mineras en el mundo están cautelosas, el presidente de Codelco, Óscar Landerretche, comprobó en su gira por Asia el tremendo apetito que existe en el mundo por el cobre, lo que generaría un nuevo ciclo de precios al alza.

La destreza con que, según él, las autoridades chinas han manejado su economía, sumado a la reactivación de Estados Unidos, generan optimismo a la demanda por el metal. A esto, se suman tendencias estructurales, como la masificación de la electromovilidad, que requieren de más cobre.

En este escenario, sostiene que Chile debe prepararse y no cometer los errores del pasado “súper ciclo”, ya que esta podría ser una oportunidad para completar el camino al desarrollo, siempre y cuando se administren de manera correcta los recursos. Lo anterior, apostando con fuerza a la ciencia, tecnología y el desarrollo de nuevos sectores productivos.

“Se proyectan muy buenas condiciones para el mercado del cobre y es una oportunidad para el país, pero se debe aprender de los errores cometidos la vez anterior. Se debe aprovechar para avanzar en el desarrollo y no simplemente recaudar más y gastarlo e, incluso, endeudarnos”, comentó.

Añadió que si bien hay que ser cautelosos ante el repunte del metal rojo, el país debe prepararse “para administrarlo mejor que antes”.

“En Chile hay un conjunto de necesidades que requieren de gastos sociales, pero deben establecerse en forma sustentable -en base a precios de largo plazo- y tenemos que entender que si nos gastamos todo en bonos y asistencialismo y no gastamos en desarrollo productivo, ciencia y tecnología e ideas más avanzadas (…) es pan para hoy y hambre para mañana”, opinó.

Detalló, no obstante, que no se opone al gasto social, pero que este no debe ser el único foco. “No digo que no se gaste una parte de los recursos generados por las condiciones internacionales en derechos sociales, pero planteo que el gasto debe ser sustentable, que no se convierta en fuente de déficit eterno. Lo segundo es que debemos reservar una parte sustantiva para el mundo de la educación, ciencia y tecnología y el desarrollo productivo”.

Acuerdo con Mitsui

Como parte del desarrollo productivo, Codelco apostó por proponer una “descomoditización” del cobre, certificando cátodos en ocho variables -no solo ambientales, sino que también éticas, de transparencia o sociales- que permitan cobrar más por este producto. “Es una apuesta por ir delante de las tendencias de mercado y no de atrás, que es lo que siempre nos pasa a los chilenos”, sostuvo.

La iniciativa se denomina Cobre Responsable, Sustentable y Trazable (CobReST) y fue presentada el jueves en China, en donde la llamó también como el “Feng Shui del cobre”.

Pero no se quedó solo en el discurso. Contó que el lunes firmaron un acuerdo piloto con la japonesa Mitsui, uno de los mayores compradores de la estatal, con quienes fijarán un esquema para acreditar la producción adquirida por la asiática en las ocho variables expuestas.

“Puede ser ciencia ficción, pero esta es una tendencia que viene”, finalizó Landerretche.

Cátodos sustentables

Codelco firmó un acuerdo con Mitsui para vender cobre trazable.

“No digo que no se gaste parte de los recursos generados por las condiciones internacionales en derechos sociales, pero debe ser sustentable, que no se convierta en fuente de déficit eterno”.

Litio: “La búsqueda de socio no se ha paralizado, se está avanzando”

Uno de los objetivos de la gira por Asia de Codelco fue conocer la tecnología china para explotar litio desde salares con menores leyes que los nacionales y con peores condiciones.

Óscar Landerretche cuenta que conocieron la experiencia del Instituto de Estudios de Salares dependiente de una universidad de Shanghai y cree que en Chile una casa de estudios nacional debería replicar este organismo ya que, a su juicio, no existe investigación científica sólida sobre estas áreas. Agrega que los salares de Maricunga y Pedernales, en donde posee pertenencias Codelco, tienen leyes más bajas que Atacama, lo que obliga a contar con tecnología de punta.

Respecto del proceso de búsqueda de un socio para desarrollar el negocio del litio, responde que no se ha paralizado. “El directorio ha evaluado distintos modelos y nosotros acá las tecnologías, pero el proceso está avanzando”, señala. Añade que le gustaría cerrar con un socio antes de que termine el actual gobierno, pero “hay que hacer las cosas con responsabilidad y no forzaremos nada. Esperamos hacer un anuncio en los próximos meses, pero debemos advertir que aún estamos en etapas iniciales”.

¿Seguirá Pizarro?: “Hay que respetar la decisión que tome”

Óscar Landerretche no tiene intenciones de seguir en Codelco, pero está promoviendo la idea de que el presidente ejecutivo de la minera estatal, Nelson Pizarro, sí lo haga. En entrevista con la agencia Bloomberg, señaló que estaba promoviendo esa idea, independiente de qué sector político asuma el Gobierno en marzo del próximo año.

“Ha sido muy importante para Chile la gestión de Nelson Pizarro y su equipo, y lo que me encantaría es que se quedara, pero será una decisión que tiene que tomar él y el próximo Gobierno”, comentó Landerretche.

Consultado sobre si logró convencer a Pizarro durante su largo viaje a Asia, respondió que “cuando se mete en los temas tecnológicos mineros se entusiasma, pero es una persona con unos resultados y trayectoria, y hay que respetar la decisión que vaya a tomar”.

Requerido por su opinión sobre en qué futuro Gobierno existen más posibilidades de la continuidad del ejecutivo -en una administración Guillier o Piñera-, sostuvo que “Nelson Pizarro es un gran minero y su trabajo está muy bien evaluado en lo técnico y de gestión empresarial (…) su prestigio es transversal, y no creo que esa sea una variable”.

Fuente: El Mercurio/Hernán Vargas S.

Relacionada: