Sorprendente recuperación del acero continuará, según Arcelor

Una infrecuente combinación de buenas noticias está impulsando los precios del acero y las acciones de los productores.

Una mejor demanda y la producción china en baja llevaron a Credit Suisse AG a advertir en octubre sobre una posible contracción del suministro de acero.

Después de años de noticias sombrías de las siderúrgicas estadounidenses y europeas, la industria finalmente vuelve a prosperar. ArcelorMittal, el mayor productor de acero, dice que es más que un incidente pasajero.

“Cuando las cosas mejoran estructuralmente duran más que unos pocos meses”, dijo el director financiero Aditya Mittal en una entrevista en París. “Debería ser un fenómeno plurianual”.

Una infrecuente combinación de buenas noticias está impulsando los precios del acero y las acciones de los productores. La demanda global es fuerte –ArcelorMittal considera que la utilización subió 3% este año– y China, que durante largo tiempo ha sido la causa de un exceso de abastecimiento, está cerrando plantas para reducir la contaminación. Los países también han reforzado las defensas comerciales después de que el llamado dumping chino en el acero se convirtió en un detonante político.

Las exportaciones chinas cayeron hasta su nivel más bajo desde el 2014 conforme el país, que fabrica la mitad del acero mundial, cerraba acerías viejas para reducir la sobrecapacidad y limpiar el medio ambiente. Los funcionarios también ordenaron llevar a cabo más recortes en el invierno en algunas zonas claves.

Una mejor demanda y la producción china en baja llevaron a Credit Suisse AG a advertir en octubre sobre una posible contracción del suministro, algo impensable hace apenas unos años. Liberum Capital Markets Ltd. prevé que los envíos chinos caerán abruptamente este invierno y quizá lleguen a ser nulos a mediano plazo.

No obstante, Mittal, que ha exigido en reiteradas oportunidades una protección mayor de cara a las exportaciones desleales, dijo que es demasiado pronto para saber si las reducciones de la capacidad china se mantendrán.

“En realidad, se debe ver a China sobre una base anual”, dijo Mittal, que también es responsable del negocio europeo de la firma e hijo del propietario mayoritario, Lakshmi Mittal.

Como empresa siderúrgica más importante tanto en Estados Unidos como en Europa, ArcelorMittal, con sede en Luxemburgo, está bien posicionada para manejar la recuperación. La acción subió a más del doble en el 2016 y avanzó 10% este año, y se pronostica que la empresa reportará su mayor ganancia anual en medio decenio. La compañía redujo la deuda casi a la mitad en estos cinco últimos años, recaudando incluso US$ 3,000 millones de los accionistas a comienzos de 2016, y redujo costos cerrando algunas plantas.

Esto debería dejar a la compañía en un buen lugar si hubiera una nueva recesión.

“Aunque algunos de los otros factores se debiliten, creo que lo que quedará son las mejoras que hemos realizado tanto en nuestro negocio operativo como en nuestro balance general”, dijo el director financiero.

La compañía siguió llevando a cabo acuerdos de compraventa aun durante la recesión. Adquirió la planta de última generación de su rival Thyssenkrupp AG en Alabama y está esperando la aprobación de la Comisión Europea para comprar la planta siderúrgica más grande de Europa en Italia.

Los acuerdos posiblemente continuarán en la medida en que ArcelorMittal analiza una empresa conjunta en India, donde la compañía aún no fabrica acero. También está considerando dos ofertas por dos productores, Bhushan Steel Ltd. y Essar Steel, según personas al tanto de la situación, que pidieron no ser identificadas porque se trata de un asunto privado.

Fuente: Gestión

Relacionada: