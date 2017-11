Trabajadores de Southern Copper en Perú cumplen nueve días en huelga

Trabajadores de Southern Copper en Perú completaban el miércoles un noveno día de una huelga indefinida en demanda de un mejor reparto de ganancias y mayores beneficios médicos, tras fracasar una reciente negociación con la empresa.

La paralización, que es acatada por 3.000 afiliados del Sindicato Unificado de Trabajadores (SUT) y el Sindicato de Trabajadores de Toquepala y Anexos (STTA), fue declarada ilegal por el Ministerio de Trabajo.

Southern Copper , unos de los mayores productores de cobre del mundo, es controlado por el Grupo México y opera en Perú las minas Toquepala y Cuajone y la refineria de Ilo. En México gestiona además las unidades La Caridad y Buenavista.

Representantes del Southern Copper no estuvieron inmediatamente disponibles para dar comentarios sobre las operaciones, pero la semana pasada informaron que la huelga no estaba afectando sus operaciones.

“Hubo una reunión con representantes de la empresa pero no llegamos a un acuerdo porque no dan solución al petitorio y no cumplen con acuerdos prometidos en una anterior huelga, como la reposición de trabajadores despedidos”, dijo el líder sindical Fidel Román a Reuters.

“La huelga continúa y esperamos una nueva reunión en Lima con representantes de la empresa y del Ministerio de Trabajo para lograr una solución”, agregó.

La minera tiene otros tres sindicatos menores que no acataban la huelga.

La compañía produjo 900.000 toneladas de cobre el año pasado, un 21,1 por ciento más que en el 2015. La minería es vital para la economía de Perú, que es el segundo productor mundial de cobre.

La acción de la minera caía en la bolsa de Lima un 3,49 por ciento a 41,5 dólares y en el mercado de Nueva York bajaba un 3,0 por ciento a 41,75 dólares. (Reporte de Teresa Céspedes; Editado por Javier López de Lérida)

Fuente: Reuters

