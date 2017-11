Asia Copper Week 2017 reúne a líderes de la industria minera mundial en un mejor momento para el cobre

Entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre en Shanghai:

Un año atrás el precio del metal rojo comenzaba lentamente a subir en los días siguientes a la elección de Trump, sin embargo los actores de la industria llamaban a la cautela. Para el encuentro de este año organizado por el Centro de Estudios del Cobre y la Minería (Cesco), los ánimos son de mayor optimismo respecto de las condiciones de mercado ante el comienzo de nuevo ciclo que estará marcado por la innovación y sustentabilidad.

Más de 1.800 personas, 60 líderes mundiales y representantes de más de 100 compañías asociadas al mundo minero se reunirán en China el próximo 28 de noviembre para participar durante 4 días en la sexta edición de Asia Copper Week, el principal evento del cobre realizado en Asia que es organizado por el Centro de Estudios del Cobre y la Minería (CESCO).

Este año, los máximos ejecutivos de la industria minera internacional podrán participar de 4 eventos: 13th Copper Conference (29 y 30 de noviembre) organizada por Metal Bulletin; 6th CEO SUMMIT (30 de noviembre); 6th Asia Copper Dinner (30 de noviembre) e International Wrought Copper Council & Shanghai Futures Exchange China Copper Seminar, (1 de diciembre).

El orador de la principal actividad de encuentro -Asia Copper Dinner- será el destacado economista chino Zhu Min, Jefe del Instituto Nacional de Investigación Financiera de la Universidad Tsinghua (NIFR), ex-presidente del Banco de China entre los años 2003 y el 2009 y ex director gerente adjunto del FMI.

Alejandra Wood, Directora Ejecutiva de CESCO plantea que “este tipo de eventos son claves para una industria de pocos actores en momentos en que se percibe un mayor optimismo en la minería y se avizora un futuro más auspicioso no sólo en términos de precio, sino también en el protagonismo que está ganando el cobre en la llamada cuarta revolución industrial. Por otra parte, para esta industria es esencial comprender a China como principal comprador de cobre y que además acaba de lanzar su visión 2050, otorgándole un rol central a la tecnología e innovación para el desarrollo junto con el cuidado de nuestro planeta. Es un motivo de orgullo para Cesco y para la minería chilena organizar uno de los encuentros más relevantes de la agenda de la minería del cobre a nivel global en el la boyante ciudad de Shanghai”.

La delegación chilena -encabezada por la Ministra de Minería Aurora Williams- estará compuesta por el presidente del directorio de Codelco, Oscar Landerretche; el presidente ejecutivo de la estatal, Nelson Pizarro; y el CEO de Antofagasta Plc, Iván Arriagada. Los últimos dos, participarán como expositores en el panel de apertura de 13th Asia Copper Conference, junto a Yuneng Wu, vicepresidente de Jiangxi Copper Co. Ltd.; Jeffray Gao, gerente general de China MinMetals Nonferrous Co. Ltd., y Shigeru Oi, Chief Executive Officer de JX Nippon & Mining Metals Corp.

Otros chilenos que participarán en el encuentro en Shanghai es Jorge Cantallopts, director de Estudios y Políticas Públicas de Cochilco, quien se referirá a los costos operacionales de la industria minera en Chile. Estará también Alfie Ulloa, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Productividad, quien dará a conocer los resultados del estudio realizado por la entidad asociado a la productividad de minería chilena.

Por parte de Cesco, participan la directora ejecutiva Alejandra Wood; el ex presidente del directorio de Cesco, Patrick Cussen y el Presidente en ejercicio, Leopoldo Reyes.

Fuente: Cesco

