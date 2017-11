Sindicato de Escondida se reúne para debatir despidos anunciados por la empresa

Los trabajadores de Escondida se reunirán esta semana y la próxima en el norte de Chile para discutir la decisión de BHP de recortar 120 empleos, dijo el portavoz sindical Carlos Allendes.

El sindicato principal de Escondida, que representa aproximadamente 2.500 operadores y trabajadores de mantenimiento, sostendrá reuniones con sus miembros desde el 30 de noviembre hasta el 8 de diciembre

El sindicato dice que no sabe cuántos de sus miembros están afectados por los despidos ya que la compañía no ha dado detalles. Las discusiones se centrarán en los despidos y otros agravios en lugar de en acciones específicas, aunque el sindicato no descarta nada.

Cabe recordar que el pasado 22 de noviembre, la minera anunció el despido del 3% de su dotación por ajustes operativos.

Fuente: Pulso

