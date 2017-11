El mineral de hierro repunta por perspectivas a largo plazo

“El mineral de hierro ha repuntado principalmente por las expectativas de que las actividades de fabricación de acero se reanudarán a gran escala después de las restricciones de invierno”, dijo un analista de China Merchants Futures Co.

Olvídese del frío invierno, el mineral de hierro está viviendo un momento dorado. La materia prima ha repuntado a un máximo de dos meses en lo que se perfila como una semana fuerte ya que los inversores miran más allá de las restricciones de China sobre las siderúrgicas a corto plazo y anticipan un resurgimiento de la demanda el próximo año.

“El mineral de hierro ha repuntado principalmente por las expectativas de que las actividades de fabricación de acero se reanudarán a gran escala después de las restricciones de invierno”, dijo por mensaje de texto Zhao Chaoyue, analista de China Merchants Futures Co. en Shenzhen. “El mercado no es predominantemente bajista en el corto plazo ya que los precios han disminuido significativamente”.

Los inversores en mineral de hierro están luchando contra fuerzas conflictivas. Si bien las restricciones a la oferta de acero de China para frenar la contaminación de este invierno pueden dañar el consumo general del mineral -lo que ayuda a impulsar las reservas- también están respaldando la demanda de material de mayor calidad y aumentando las apuestas sobre lo que sucederá cuando las restricciones se levanten. El rally de la semana pasada se produjo cuando el contrato más activo en Dalian cambió desde enero, cuando las restricciones están operativas, hasta mayo, cuando se deberían haber retirado.

Mineral de hierro

“Con la subida de precios de los futuros día tras día, las siderúrgicas están motivadas a comprar más”, dice Fan Lu, analista de Sinosteel Futures Co. China es la mayor siderúrgica del mundo y el principal comprador de mineral transportado por mar. Las acerías están aceptando cargamento de mineras, como la brasileña Vale SA y la australiana Rio Tinto Group, BHP Billiton Ltd. y Fortescue Metals Group Ltd.

En los mercados de futuros de Asia, el contrato SGX AsiaClear más activo en Singapur ha subido un 9.2% a US$ 67.38 la tonelada métrica en Singapur esta semana, el mayor aumento desde junio. En el mercado de productos básicos de Dalian de China los precios han aumentado un 11%, la mayor cantidad desde febrero.

Los precios al contado para el mineral con un contenido del 62% en Qingdao subieron un 3.9% a US$ 67.69 la tonelada seca el jueves, el más alto desde el 20 de setiembre, de acuerdo con Metal Bulletin Ltd. Esto amplió la ganancia del día anterior del 4.3%. En China, los precios de las barras de refuerzo también se han recuperado, alcanzando el nivel más alto desde el 2011.

