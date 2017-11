Corfo y controladores de SQM vuelven a conversar: no por Ponce, sino por interés de firmas chinas en la minera

Aunque los puentes estaban cortados entre Corfo y las cascadas -las sociedades controladoras de SQM, ligada a Julio Ponce Lerou- luego de no llegar a un acuerdo, el 16 de octubre, sobre el contrato para explotar el litio del Salar de Atacama, las partes tuvieron que dejar de lado su animadversión y volver a conversar.

Fueron motivados por un recelo mayor: que la venta del porcentaje de 32% que tiene Potash Corp. en SQM termine dañando a la minera chilena y genere una concentración del mercado mundial del litio en un único gran conglomerado.

Y es que si en el Imperio Romano todos los caminos llevaban a Roma, en el siglo XXI todas las vías convergen en China. La alerta en Corfo y en Pampa Calichera se activó, en concreto, al saberse del interés de Albemarle -que a través de Rockwood también opera en el Salar de Atacama en Chile-, en ese 32% de la canadiense Potash Corp. Albemarle es socia de la china Tianqi en Talison en Australia, firma que por sí sola maneja el 25% del mercado mundial del litio. Albemarle tiene, además, más de un quinto de la torta global de este metal y Tianqi es otra de las firmas más grandes del orbe en este insumo, clave en la industria de los autos eléctricos y las plantas solares.

“Si este grupo se hace de SQM, podría manejar el 70% del mercado mundial del litio y afectar a la misma compañía, ya que a través de mecanismos como los precios de transferencia, las tarifas entre partes vinculadas, que pueden no tener relación con precios de mercado, restarían valor a SQM”, señala un ejecutivo conocedor de los diálogos entre las partes. Esta aprensión es compartida por las autoridades chilenas actuales.

La otra inquietud de Corfo y las cascadas es que si hoy la corporación estatal ve problemas en el gobierno corporativo de SQM, con Julio Ponce controlando esta compañía, esta situación no mejoraría con conglomerados chinos dominando el mercado del litio. Hasta ahora, las conversaciones no han ido más allá de la expresión de las preocupaciones latentes en el mercado y no se han traducido en acciones concretas, dado que la decisión de venta está en manos de Potash Corp.

En todo caso, en la industria hay inquietud por el perfil de quien se quede con el 32% que la canadiense tiene en SQM. Esta transacción se gatilló cuando la canadiense anunció su fusión con el gigante Agrium y las autoridades antitrust de India pidieron a Potash desprenderse de participaciones minoritarias en el mundo, entre ellas, la de SQM en Chile.

Ahora bien, no solo Tianqi y Albemarle estarían interesadas en SQM. El vicepresidente de Corfo, Eduardo Bitran, ha sostenido varias reuniones este año con el fondo GSR Capital (con base en Hong Kong, pero ligado al gobierno chino), interesado en SQM. Y ha trascendido que en la lista corta estaría, además de Albemarle y Tianqi, la minera angloaustraliana Rio Tinto, accionista en Chile de Minera Escondida y la preferida de las autoridades chilenas, por su solidez financiera y prestigio corporativo.

Y aunque Potash tiene hasta el 2019 para desprenderse de su activo en el país, en la industria creen que la operación puede concretarse en los próximos meses.

Fuente: Economía y Negocios

