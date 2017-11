Trabajadores de Minera Escondida evalúan nuevo paro

El sindicato de la compañía, que este jueves ya protagonizó cese de faenas, denuncia “despidos, abusos, malos tratos y amedrentamiento”.

Expertos advierten negativos efectos económicos: una pérdida de 20 millones de dólares diarios.

Trabajadores interpretan como desvinculaciones como una “represalia” a la huelga que realizón a inicios de año, que se extendió por 43 días.

Luego de la paro por 24 horas del jueves, los trabajadores de la Minera Escondida, controlada por la australiana BHP Billiton, protestaron este viernes frente a uno de los acceso de la faena en rechazo al despido de 120 operarios y no descartan volver a detener sus funciones la próxima semana.

El Sindicato N°1 de Trabajadores protagonizó ayer una movilización denunciando una serie “abusos y malos tratos” que interpreta como “represalia” a la huelga que realizón a inicios de año, que se extendió por 43 días y provocó pérdidas por más de mil millones de dólares, impactando con fuerza, además, a la expansión de la actividad económica nacional en febrero y marzo.

Carlos Allendes, vocero del Sindicato, comentó que “la compañía no ha dado respuesta en varias situaciones de abusos laborales y maltratos laborales con nuestros propios trabajadores y situaciones legales que igual siguen infringiendo, como el no cumplimiento y no llevar el control del registro de asistencia, donde fue nuevamente multada, más la condicionante donde hoy en día nos están desvinculando gente”

El presidente de la Federación Minera de Chile -que agrupa a los sindicatos de la minería privada- Gustavo Tapia, señala que este conflicto se sigue con mucha atención.

“Como Federación rechazamos absolutamente todos los despidos, creemos, desde nuestro punto de vista, totalmente injustificados, considerando la situación en que se encuentra la industria del cobre. No todo se basa en precios, pero es un elemento totalmente incidente al estado que pueda tener la industria y vemos que está a un precio impensado hace tres o cuatro meses atrás y vemos que hoy el precio sigue subiendo”, manifestó Tapia.

Un día de paro: pérdida de 20 millones de dólares

Pero, ¿qué efecto tiene un paro la faena de la multinacional BHP Billiton en la economía nacional? “Si tomo como referencia un día de detención completa estamos hablando de más menos 3.000 toneladas de cobre fino, 20 millones de dólares como ingreso, no necesariamente como utilidades ni como impuesto”, explicó Miguel Ángel Durán, ex presidente del Consejo Minero y académico de la U. Central.

“Como sea, en otras palabras, Escondida está rentando un 20 por ciento de la producción total del país, entonces si se pierde un día se pierde el 20 por ciento de la producción de todo el país”, añadió.

Eric Schnake, subsecretario de Minería, indicó que “esperamos que la relación entre las partes se desarrolle dentro del marco de la legalidad y que sobre todo se resguarden los derechos de los trabajadores”.

“Además queremos hacer un llamado al diálogo, porque entendemos que esta es la única forma pacífica para que las partes puedan resolver sus diferencias”, dijo.

Si bien el mercado sigue atento, buenas noticias trajo el precio del cobre este viernes: el metal rojo alcanzó a su máximo nivel de noviembre, hasta los 3,16 dólares la libra.

Fuente: Cooperativa

