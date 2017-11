Nelson Pizarro: “Codelco cumplió y esperamos que el Gobierno cumpla lo que la ley le pide”

El presidente ejecutivo de Codelco se refiere a su paso por la estatal y sus planes a futuro. “Yo en mi casa no me voy a quedar leyendo el diario”, comentó. Además, dijo que actualmente el desafío de desarrollar el negocio minero es mayor que antes.

Ahora que Codelco tiene varios “putos pesos” Nelson Pizarro pareciera respirar tranquilo. Y es que el ingeniero civil en minas muestra orgulloso que la estatal alcanzó US$1.614 millones en excedentes al tercer trimestre, nada menos que seis veces su meta, y se encamina a los mejores resultado desde que inició su gestión en la estatal.

Con esto, si estuviese viva la apuesta por los excedentes de Codelco, probablemente el ministro de Hacienda no solo debería comprarle un churrasco a Pizarro, sino una fuente de soda completa.

Sin embargo, Pizarro se admite cansado y con ganas de emprender nuevos rumbos. “Creo que esta pasada ha sido magnífica, y he cumplido una aspiración que tiene cualquier colega que ostente el título de ingeniero civil de mina en Chile, ahora, este ritmo de trabajo es duro y ojalá pudiese tener posteriormente algún espacio para hacer otras cosas”, dijo.

¿Cómo se explican estos resultados?

-Es muy simple y muy claro. El excedente, en función del cumplimiento de los planes de producción a los costos del presupuesto y/o menores, es un primer factor. Es segundo factor, extraordinariamente relevante, es el precio, y en este caso, de los US$1.614 millones como excedentes al Estado de Chile que hemos podido generar y entregar, tiene un componente relevante el precio del cobre. En estricto rigor, del total, tres cuartas partes de este valor vienen del impacto del precio del cobre, y el resto es gestión, es reducción de costos.

¿Cuándo dice gestión a que se refiere?

-Es haber compensado una disminución relevante de la ley de cabeza, en torno al 10%, y que eso no signifique una disminución del 10% de la producción. Eso es gestión. Ahora, como se hace, mejorando los procesos aguas abajo (…). Pero en nuestro caso hemos exigido a los CPI de recuperación que se mejoren, de forma de compensar en buena medida esta disminución de ley de cabeza: operando más, procesando marginalmente más, pero sobretodo recuperando más. En el fondo eso es más productividad.

¿Con cuántos excedentes terminarán este año?

-Si tuviese una bola de cristal te podría contestar. Lo que si podemos asegurar es que vamos a mantener el ritmo de producción y vamos a hacer las gestiones profesionales para que no tengamos que afrontar durante el último trimestre una paralización o contingencia que nos impidiera cumplir la meta de producción.

Para llegar a cumplir las proyecciones van a tener que elevar la producción promedio de los trimestre anteriores…

-Estaba planeado de esa forma.

¿Cómo ve el 2018 en cuanto a producción y precio del cobre?

-El 2018 es más complejo. Estamos recién enviando al ministerio de Hacienda los presupuestos del 2018, y la producción de ese año es levemente inferior a la de 2017 y los costos van a depender del a tasa de cambio e insumos como el acero o la electricidad, y el precio levemente superior al que hemos tenido en los últimos meses (…) Si no recuerdo mal US$2,92 la libra.

¿Y qué excedentes están pronosticando?

-Lo tiene que ver primero el ministro de Hacienda.

En la última entrega de resultados le envió un mensaje a Hacienda, de que esperaba que parte de los excedentes de 2017 se capitalizaran en la empresa. ¿Cómo va avanzando eso?

-Nosotros estamos convencidos que el Gobierno dará cumplimiento a las leyes de capitalización que se han dado, porque Codelco cumplió su parte. Tan simple, ni tanto, ni tampoco. Codelco cumplió y esperamos que el Gobierno cumpla lo que la ley le pide. La capitalización que debiera entregarnos está en torno a los US$600 millones. Eso es lo que esperamos.

¿Con eso Codelco no subiría la deuda?

-Con todo el manejo que se ha hecho de la deuda y con esos US$600 millones o US$630 millones nada, ni te pasaste ni te quedaste.

¿Cómo ve la mano? ¿Cree que entregarán los recursos?

-Por qué voy a dudar de que el Gobierno cumpla su compromiso.

El próximo año tendrán 18 negociaciones colectivas, ¿de qué manera avanza el trabajo previo?

-Bien. La negociación colectiva es una oportunidad. Es un proceso normal, reglado por ley. La huelga está dentro de esas posibilidades. Nadie quiere una huelga, pero si hay, no es para desesperarse porque son parte de las reglas del juego. Este año nosotros ya hicimos cinco negociaciones impecables. Esperamos seguir avanzando en este proceso y los beneficios que puedas agregar a la línea base de beneficios y compensaciones que hoy existen son en función de dos variables: primero la comparación relativa entre tus competidores y el segundo pilar; la productividad. Si hay productividad generada hay una buena razón para compartir. Si no la hay, de dónde vamos a sacar. Nosotros vamos a actuar con prudencia, racionalidad y vamos a estar muy conscientes sobre lo que te acabo de decir y creemos que nuestro directorio lo entiende de igual forma.

La visión más personal de Pizarro

En China se realizará la semana Cesco, y es probable que se hable de Chile, ¿cómo ve la minería en el país?

-Complicada. Yo siento que hacer minería en estos tiempos es de una complejidad enorme, comparado con un pasado relativamente reciente. Y diría que hay dos o tres hechos que han restringido la forma de hacer minería, un montón de políticas públicas que emergen con mucha fuerza, sobre todo la ley de glaciares, el cambio climático, la sequía del Norte, el tema de las comunidades, el tema ambiental, son situaciones relativamente nuevas, que le ponen un marco bastante más estrecho para desarrollar minería, y eso se superpone al natural envejecimiento o deterioro de los minerales.

En ese contexto la minería tiene que cumplir sí o si todas estas regulaciones ambientales porque son necesario, nadie lo discute, pero con los procedimiento, herramientas y tecnologías presentes no será posible rentabilizar, a menos que el cobre se ubique en el intervalo de US$3 a US$3,5 libra.

¿Cree que Codelco podría no ser rentable considerando estos elementos?

-Codelco seguirá siendo rentable, pero eso requiere un gran proceso transformador. Y en eso estamos, todos los proyectos estructurales se están desarrollando con una lógica distinta en la forma de hacer minería. Distinta cuento a los drivers de gestión y a los procesos de control. La tecnología es el caballo ganador, el caballo que hay que montar para poder ser capaces de rentabilidad estos recursos geológicos.

¿Qué tanto incide para Codelco quién será el próximo presidente de Chile?

-No incide para nada. Nosotros gestionamos para el Estado de Chile, entreguemos las platas que entregamos para que eso el Gobierno de turno haga una magnifica utilización de los mismos, para el bienestar del país.

¿A usted lo han contactado de algunos de los comandos de los presidenciales para que se quede después de marzo?

-No.

¿Le gustaría quedarse?

-Yo ya lo dije, yo estoy preocupado de terminar mi pega que comprometí con el actual gobierno corporativo. No sé qué va a pasar mañana, mi foco está en terminar, en terminar bien y de ahí para adelante se verá.

Y, una vez que termine su “pega” se ve en minería, ¿se ve en minería, en algún think tank, o navegando?

-Navegando más que ahora, eso de todas maneras. Creo que esta pasada ha sido magnifica, y he cumplido una aspiración que tiene cualquier colega que ostente el título de ingeniero civil de mina en Chile, ahora, este ritmo de trabajo es duro y ojalá pudiese tener posteriormente algún espacio para hacer otras cosas. Yo en mi casa no me voy a quedar leyendo el diario y quedando desocupado a las 8:30, se lo aseguro.

¿Está cansado?

-Hay días que son muy densos. Esta semana ha sido brutalmente densa, y otras donde las cosas fluyen con normalidad y tienes tiempos de apreciar el nivel de involucramiento que tiene el equipo que trabaja contigo, ves que hay espacios para seguir mejorando. Creo que hemos hecho una contribución importante en disciplinar y hacer entender que este no es un proceso industrial, sino un negocio. Lo mas complicado es hacer entender que este es un negocio, nuestro objetivo no es ser los mayores productores del mundo.

Tienen que entender que es un negocio y el negocio por definición es incertidumbre. Esta empresa no es inmune a las fluctuaciones dentro del marco regulatorio. Por lo tanto ¿quién dice cuántos años más puede perseverar esta empresa? Ojalá muchos años más porque hay dos condiciones: primero el mundo sigue demandando cobre y estoy totalmente convencido que más cobre que el actual. Segundo, es muy importante esta empresa para Chile y como es tremendamente importante el mandato y la obligación es ser capaces de hacer un proceso de negocio eficiente, eficaz y transparente.

Considerando este foco de rentabilidad, ¿los proyectos están pensados en eso, o hay otros de política pública?

-Salvo uno, lo digo categóricamente: los grandes proyectos estructurales son negocios. Nosotros hemos pensado, reconfigurado, rediseñado hasta lograr un proyecto que tenga un costo de caja que le permita soportar el siguiente ciclo de baja, para después estar generado recursos y tener las rentabilidades.

Usted tiene un plan se sucesión, ¿qué tal avanza?

-Uno propone y Dios dispone.

¿Qué significa eso?

-Significa que yo puedo hacer una proposición a mi nivel superior, pero son ellos en los niveles superiores los que nombran. Yo tengo una triada o cuatro fulanos que podrían perfectamente tener una posición destacada, una buena capacidad de hacer esta pega.

¿Todos tienen la misma línea que usted?

-Nadie tiene la misma línea que yo.

Fuente: Pulso/Constanza Valenzuela

Relacionada: